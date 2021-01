Preljuba se obično ne dešava zbog manjka ljubavi, već sigurnosti: 5 važnih stvari koje bi trebali znati

1. Budite potpuno iskreni: Nema više laganja, izgovora i opravdavanja. Vrijeme je da otvorite sve karte kako biste bili sigurni da li je vaša veza vrijedna borbe. Oporavak veze nakon prevare nije lagan proces, ali uz dovoljnu želju i trud partnera – moguć je.

2. Pokušaj shvatiti zašto i kako je došlo do prevare: Koliko god ne želiš da čuješ detalje i pojedinosti, upravo oni ti mogu pomoći da racionalnije gledaš na neprijatnu situaciju i da shvatite gdje je problem nastao. Neznanje sa sobom donosi dosta pretpostavki, koje ti mogu bespotrebno opteretiti um. Pitaj sve što te zanima, nemoj da živiš u strahu od istine.

3. Naučite prihvatiti: Prihvatiti znači shvatiti da se nešto dogodilo i ostati realan. Ako prihvatite stvari takve kakve jesu i oprostite, nemate pravo da u budućnosti konstantno nabijate partneru na nos zbog toga što je uradio.

4. Zaboravi na osvetu: Partner te iznevjerio, povrijedio, razočarao; želiš mu uzvratiti istom mjerom, ali to nije rješenje. To ti neće donijeti nikakvo olakšanje. Ako je on pogriješio, ne moraš i ti. Na druge načine se rješava ovaj komplikovan problem. Ne igrajte igre, igrali ste ih i previše.

5. Preuzmite odgovornost: Ako ste odlučili spasiti vezu, onda morate biti spremni i na ovaj korak. Preuzimanje odgovornosti znači da ste oboje svjesni gdje ste pogriješili i koje stvari trebate popraviti, spasite svoju vezu, piše Pult24info

