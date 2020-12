Većina smatra flert bezazlenim, ali …

Često flertovanje će prije ili kasnije dovesti do prevare partnera, tvrdi psiholog

Ragnar Beer. On je napravio istraživanje o vezama i prevarama a njegove

zaključke.

Prevare na jednu noć su rijetke, pošto je samo 12 posto žena i 15 posto

muškaraca izjavilo da su na taj način počinili preljubu. Sa druge strane skoro 60

posto njih priznalo je da im je afera trajala više od jednog mjeseca.

Oni koji su prevarili jednom, varaće opet! 49 posto nevjernih muževa i 55

nevjernih žena uradili su to samo jednom. 12 posto muškaraca prevarilo je

partnera dva puta, a njih 22 posto više od tri puta. Žene ne zaostaju puno za

muškarcima: 20 posto prevarilo je muževe dva puta, 10 posto tri puta, a 15

posto više od tri puta.

43 posto muškaraca i 61 posto žena ni poslije pola godine nisu bili u stanju da

oproste i zaborave nevjeru, a 11 posto prevarenih muškaraca i 20 posto

prevarenih žena zamrzili su partnere nakon prevare. Podatke imate pa sad

„izračunajte“ da li se prevara isplati?

