Godišnji ljubavni horoskop za 2021. godinu: Srce se otvara za novu čaroliju

Ljubav nam se često dogodi kada se najmanje nadamo, a neophodno je svakodnevno je zalivati nježnošću, razgovorima i iskrenim osjećanjima kako bi iz dan u dan sve više rasla i napredovala.

Evo šta godišnji horoskop za ljubav predviđa vašem znaku Zodijaka:

OVAN

2020. godina bila je posebno teška za osobe rođene u znaku Ovna, li u 2021. mnoge stvari će se promijeniti na bolje. Bez obzira da li ste u vezi ili tražite novu ljubav, važnop je samo da pratite svoje srce. Već na dočeku Nove godine kreirajte svoje namere za ostavrenje romantičnih ambicija.

Očekuju vas divna poznanastva i ljubavne šanse, a slobodni Ovnovi najviše sreće će imati na proljeće. Otvorite se za nove ljude, za novu ljubav!

BIK

Velike promene i turbulencije na polju ljubavi za sve Bikove. Oni koji su u vezi imat će nekoliko loših situacija sa partnerom u godini pred nama. Ukoliko osjetite da je došlo vrijeme za kraj veze, onda je pravi trenutak i da je okončate.

Bolje je biti sam nego u toksičnom odnosu koji vas ne čini sretnim. Ostavite prošlost iza sebe i uživajte u novim pogledima na svijet. 2021. godina je vreme promjena – prigrlite ih.

BLIZANCI

Blizanci su umjetničke duše, nestalni avanturisti koji često nisu sigurni šta žele. Ipak, u 2021. godini situacija se mijenja. Moguće je da ćete poželeti da započnete ozbiljnu romansu ili ćete avanturu iz 2020. godine pretvoriti u ljubav koja može da traje ceo život.

Bez obzira da li ste sami, ili želite da unaprijedite odnos sa partnerom, važno je da sve radite potpuno iskreno. Odluke donosite pažljivo i sa puno integriteta, pa će stvari ići glatko.

RAK

Dobre vijesti – Vaš ljubavni život biće u 2021. godini manje dramatičan nego u 2020!

Saturn i Jupiter se pomjeraju sa teškog aspekta i pozitivno utiču na vaše polje ljubavi i porodičnih odnosa. Osjetit ćete jedinstven talas topline i lijepe energije – šansu da obnovite nstaru ljubav i oprostite sebi i drugima za greške iz prošlosti.

Cijela godina biće prijatna kada je riječ o ljubavi, ali na kraju 2021. moguće je da ćete pomalo biti zbunjeni. Ostavite iza sebe sve greške i strahove, budite smireni i sve će biti u redu.

LAV

Saturn i Jupiter prelaze u vašu 7. kuću partnerstva, što znači da će se vaše veze poljuljati. Saturn podstiče Lavove da testiraju sigurnost veze i lojalnost partnera. Budite oprezni, jer svako nepovjerenje je toksično za emotivne odnose.

Ako vam je potrebno više partnerove pažnje, zatražite je. Ako želite stvari da podignete na viši nivo, razgovarajte. Zdrava komunikacija pomaže da ponovo povratite bliskost i riješite sve izazove.

DJEVICA

Imate tendenciju d aposmatrate partnera onako kakav vi želite da bude, a ne onakvog kakav jeste. U 2021. godini vrijeme je da se oslobodite te navike, pogotovo jer će vas planete staviti na test.

Takođe, oni koji su na početku veze željeće da promjene partnera i forsiraće vezu za koju je očigledno da ima male šanse u budućnosti. Ne opterećujte svoju dušu, več potražite partnera koji deli sa vama slična interesovanja i težnje. Sigurno je tu, blizu vas.

VAGA

Mars je u mnogo čemu uticao na vašu energiju u 2020. godini, alis ada je u direktnom hodu. To znači da stvari počinju da se odvijaju u vašu korist.

2021. godina u život vam donosi dinamičnog partnera koji će razbuti monotoniju i uneti novu radost u vaš život. Očekuju vas lijepi susreti i romantične iskre koje odavno niste osetili. Otvorite srce, ne plašite se da doživite ljubav koju zaslužujete.

ŠKORPIJA

Uran je u vašoj 7. kući partnerstva, pa se nemojte iznenaditi ako odlučite da okončate vezu koja dugo traje. Uran vas podstiče da probate nešto novo i osjetite apsolutnu slobodu.

Tokom 2021. godine očekuje vas sjajna kreativna energija. Željet ćete da se posvetite sebi i projektima o kojima odavno sanjate. Učinite ono što vaša duša želi, a ljubav će se pojaviti kada za to bude pravo vrijeme.

STRIJELAC

Da li ste u 2020. godini bili u toksičnoj vezi? Da li vam je dosta emotivnih turbulencija i “ludila”? 2021. godina je za vas period iscjeljenja duše. Mnogi će se odlučiti za novi početak i ostavit će prošlost daleko iza sebe.

Ako se ponovo osjetite usamljeno, sjetite se da na svijetu postoji osoba koja samo čeka na vas. Pomračenje Sunca može vam doneti novu ljubav i radost – vjerujte da su pred vama lijepe prilike.

JARAC

2021. godina donsi vam vježbanje samopoštovanja i samopouzdanja. Zato se posvetite stvarima koje vam idu dobro – prijateljstvo, hobiji i karijera. Bićete okruženi pozitivnim ljudima koji dijele slična interesovanja sa vama – baš tu je moguće sresti partnera.

Ako ste u vezi, u 2021. godini obnovit ćete bliskost i emocije. Napredujete na polju ljubavi.

VODOLIJA

Iako su ljubavne veze bile daleko na vašoj listi priroiteta, sada će se stvari preokrenuti. Primijetit ćete da prošlost u starom prtljagu ostaje iza vas, a stvaranje veza odjednom postaje plan. Možda čak shvatite da je vaš najbolji prijatelj vaša srodna duša.

Vodolije koje su u vezi uživat će u ljubavi sve do novembra kada Mjesec ulazi u četvrtu kuću porodice. To je period kada može doći do raskola sa partnerom ili možete dobiti neočekivane vijesti. Pokušajte da ostanete smireni. Ponekad se stvari događaju sa vrijednim razlogom.

RIBE

Ako ste 2020. godinu proveli želeći što ste sami, vaše razmišljanje počinje da se mijenja u 2021. Ponovo ćete početi da uživate u sopstvenom društvu, posebno ako se ponovo posvetite u hobije koji su vam važni.

Sporedna pogodnost je to što će vam samo vrijeme pomoći da iskoristite ono što zaista želite i što vam je potrebno u vezi, što će vam dobro doći ako se odlučite za sastanak. Ovoga puta nećete upasti u zamku – ako primijetite da stvari ne kreću dobro, otići ćete bez razmišljanja.

Ako ste u vezi, ovo će biti godina kada vi i vaš partner podižete stvari na viši nivo. Razmislite o zajedničkom životu ili čak o kupovini nekretnine. Radujte se svim dobrim stvarima koje dolaze u 2021. godini, piše “Lovesensa“.

