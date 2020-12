BLAM! ŠAŠA POPOVIĆ OTKOPČAO PANTALONE I POKAZAO DONJI VEŠ: A onda je ustala i JELENA i zagrnula pantalone, MARIJA SE UHVATILA ZA GLAVU (FOTO)

Mladi roker Adi iz tima Đorđa Davida pevao nam je pjesme ”Nek te tijelo nosi” grupe Van Gog i ”Zvezda potkrovlja i suterena” Riblje čorbe, dok je Stefan izabrao pjesme ”Ja ne pijem” Harisa Džinovića i ”Zabranjena ljubav” Saše Matića.

Šest glasova stiglo je u korist prvog kandidata,dok je drugi kandidat osvojio skromna tri, zbog čega će se o njegovom prolasku odlučiti kasnije.

Žiri se Stefana setio iz prethodnih sezona, jer se već četiri puta pojavljivao u takmičenju- Bolji si bio pre nego sad- rekla mu je Marija Šerifović.

Bosanac je za Adija imao samo riječi hvale- Bravo, ulažeš u sebe, pjevaš, ni ne znam kad je falš. A ti Stefane prosečan si, ali u drugoj pjesmi si isplivao. Volio bih da to uvaži Saša Popović jedan sjajan pjevač, producent, švaler. Volio bih da matora drtina to pokaže. On je verovatno i gaće firmirao, ali u gaćama ništa nema- isprozivao je Bosanac Sašu kada je krenula polemika oko donjeg veša.

Marija je pretpostavila da Sale nosi Versaće gaće, a Karleuša je otkrila da zna da su mu kupaće sigurno Filip Plejn, a zatim ga prozvala da pokaže ako smije, koje nosi trenutno- Jao nemoj molim te da se skidaš, ljudi su večerali. Povratiću!- uzviknula je JK kada je Popović otkopčao farmerke i pokazao firmiran donji veš. Marija je zatim tražila od Jelene da pokaže kakve ona gaćice ima, a kada je pjevačica ustala i zavrnula pantalone, Mara je mogla samo da kostatuje- Pa ona nema ćega!

Jelena i Marija su zatim napale Snežanu i Viki da kažu kakve gaće one imaju, a kada pjevačicu nisu htjele da daju odgovor, Šerifovićeva je rekla- Ljudi, a da li i kakve gaće nosi čale?- aludirajući na Bosanca koji je kao iz topa odgovorio- Ja gaće ne nosim jer kad proradi prostata nemam ih kad skidati!

Kada se konačno tema vratila na kandidate, skoro svi članovi žirija imali su jednoglasno mišljenje- da je Adi Begić briljirao- Adi kakav raskošni muški vokal sa samo 17 godina- rekla je JK.

O Stefanu su takođe imali slično mišljenje, da je prosječan pjevač, i da mu je više legla druga pjesma- Nisi se čuo, nije te bilo, išla sam kod tonca da te pojača- izjavila je Marija, dok je Đorđe bio mišljenja da ga je ubila trema i da mu treba dati šansu.

– Ja lično mislim da Mili u drugom krugu može daleko da te dovede i da te napravi- rekao je Saša i pustio Stefana dalje.

Facebook komentari