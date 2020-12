MISTERIOZNA SMRT STUDENTKINJE TRESE SVIJET: Bježala od NEČEGA ŠTO SE NE VIDI NA KAMERI, A KADA JE VIDJELA ŠTA JE…

Snimak studentkinje (21) u liftu neposredno pred smrt, kao i misteriozne okolnosti pod kojima je nađeno njeno teijlo, doprinjeli su da događaj postane jedna od napoznatijih istinitih kriminalističkih priča u posljednjih sto godina.

Elisa Lam je nađena mrtva u rezervoaru za vodu na krovu hotela danas poznatog kao “Stej on Mejn”. Ona se prijavila na recepciji 26. januara 2013, a posljednji put je viđena 31. januara.

Mreža CNN je izvjestila da su roditelji prijavili njen nestanak početkom februara, a 19. februara njeno tijelo je našao radnik na održavanju hotela u rezervoaru na krovu, nakon što su se gosti žalili na slab pritisak i neprijatan miris vode..

Patolozi su kasnije konstatovali da se Lam udavila nesretnim slučajem, mada su istražitelji prvobitno sumnjali da je ubijena, jer je rezervoar bio pokriven, a izlaz na krov zaključan.

Ključni dokaz u istrazi bio je snimak Elise Lam u liftu nadzornom kamerom poslednjeg dana kada je viđena.

Na njemu se vidi kako pritiska nekoliko dugmadi nakon što je ušla u lift, zatim izviruje napolje, ponovo ulazi da bi se u jednom momentu sakrila u uglu.

Na kraju snimka izlazi iz lifta, kratko gestikulira i vjerovatno odlazi, prenosi “Espreso“.

Video koji je na Tik Toku objavila @saraa.aa_ za samo dva dana imao je preko šest miliona pregleda i prikupio više od 1,1 milion lajkova.

U pozadini snimka pod naslovom “Smrt koja mi je i dalje sumnjiva” čuje se usporena verzija singla “Somebody That I Used to Know” iz 2011, a prikazuje hotelski rezervoar za vodu u kome je nađeno tijelo devojke, kao i čuvene snimke iz lifta.

Komentari pokazuju da i drugi gaje slične sumnje u pogledu njene smrti.

– Odbijam da prihvatim da je sama ušla u rezervoar. Nema šanse. Vidjela je nešto što nije smela da vidi. Izgleda kao da se sakrila – piše u jednom komentaru sa više od 90.000 lajkova.

Smrt studentkinje je navodno poslužila kao inspiracija za seriju “American Horror Story” iz 2015, a jedna epizoda internet dokumentarne serije “BuzzFeed Unsolved (2016)” takođe je posvećena tom slučaju.

Zanimanje za misterioznu smrt devojke nastavilo se i 2020 – knjiga pod naslovom “Gone at Midnight: The Tragic True Story Being The Unsolved Internet Sensation” autora Džejka Andersona objavljena je u februaru, a razmatra različite mogućnosti vezane za slučaj.

U januaru sledeće godine startuje nova sezona “Ghost Adventures” na novom “Discovery +” striming servisu koja će biti posvećena Hotelu “Sisl”.

