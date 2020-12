NAJJAČA DJEVOJČICA NA SVIJETU diže nevjerovatno teške tegove: Ima samo SEDAM GODINA

Rotri je nedavno krunisana titulom američke državne prvakinje u dizanju tegova u kategoriji mlađih od 11 i 13 godina koji podižu do 30 kilograma, što je čini najmlađom američkom omladinskom državnom prvakinjom u istoriji, a njen otac Kejvan je otkrio: ‘Bilo bi pošteno reći da je Rori najjača djevojčica na svijetu’.

“Njena sigurnost svima nam je glavni prioritet. Pažljivo i metodično napreduje u treninzima za oba sporta’.

Rori nije samo najjača sedmogodišnjakinja na svijetu, već je vjerovatno i najjača sedmogodišnja djevojčica ili dječak koji je ikada tvrdi njen otac.

Djevojčica sebe prije svega vidi kao gimnastičarku. Vježba devet sati nedeljno gimnastiku, a četiri sata nedeljno na dizanje tegova.

“Više volim gimnastiku od dizanja tegova, jer u gimnastici ne moram ništa da dižem preko glave.’ Rori može da podigne 32 kilograma, 42 kilograma, a iz čučnja nevjerovatnih i 61 kilogram. A može da podigne i 80 kilograma koristeći olimpijsku žensku šipku.

– Volim što sam sve snažnija. Kada sam jača, to mi omogućuje mnogo toga i poboljšava me u svemu što pokušam da uradim. Ne razmišljam o onome što je bilo prije, ili šta će doći poslije. Ne razmišljam ni o čemu. Samo razbistrim misli i to uradim – objasnila je Rori.

Za potrebe takmičenja nosi privremene tetovaže.

– Nosim tetovaže jer mi se sviđaju. Mislim da su kul – kaže Rori.

Rori redovno ide u školu u treći razred.

– Druga me ne diraju. Ali ne zbog toga što misle da sam jaka – rekla je i dodala da o njoj brinu i porodični ljekari i pedijatar sportske medicine, piše Daily Mail.

