Žena očitala lekciju ljubavnici svog muža – Ne pokušavaj biti majka mojoj deci, jer sam to jedino ja

Pošto smo imali djecu zajedno i ta djeca su trebala da se viđaju sa ocem i nakon što se razvedemo, odlučila sam da budem civilizovana. Iz svog ličnog iskustva odlučila sam da napišem spisak pravila kojih se ta žena treba pridržavati.

Željela sam na neki način da joj očitam lekciju i da joj pokažem gdje je njeno mjesto. Da nije bilo djece nikada ne bih pristala da je upoznam, ali sam se ipak odlučila na toj jer sam željela da znam sa kim moja djeca provode vrijeme kada su kod svog oca.

Nije mi se svidjela i bila sam ogorčena na nju što sam joj jasno dala do znanja. 1. Ne mješaj se u naše razgovore. Ja sam i dalje sa njim u braku i ne treba da se miješaš u naše stvari kako bismo se mogli razići kao ljudi.

To takođe podrazumjeva da se držiš rasporeda kada je mom suprugu dozvoljeno da viđa djecu. 2. Nemoj da čitaš poruke koje mu ja šaljem. To je ružno sa tvoje strane. 3. Nemoj biti ljubomorna na mene. Nemoj misliti da ja želim da ti ga uzmem, ne treba mi ponovo takav čovjek u životu.

4. Ne trudi se da budeš majka mojoj djeci, jer sam to jedino ja. Ne trudi se da budeš dio njihovog života i dozvoli mojoj djeci da dijele lijepe trenutke sa svojim ocem. 5. Nemoj misliti da možeš da me impresioniraš svojim izgledom, shvati da me ne zanimaš,piše Infpult

Nas dvoje imamo zajedničku djecu, pa ću nažalost morati da se srećem sa tobom. Nemoj se truditi da izgledaš kao super model jer me nećeš time impresionirati. 6. Ne očekuj razumjevanje od mene. Nemoj misliti da ću uzeti u obzir tvoja osjećanja.

Važnija su mi moja osjećanja i osjećanja moje djece. 7. Poštovanje treba zasližiti, ti si razorila moju porodicu zato ne očekuj od mene da te poštujem. 8. Nas dvije nikada nećemo biti bliske zato se ne trudi da mi budeš prijateljica. 9. Na kraju jedan savjet. Nemoj biti druga žena, jer ćeš u suprotnom baš ono što takve žene zaslužuju, mog glupog muža.

