Plaćene ubojice najčešće imaju ovaj horoskopski znak

Prema astrologiji, svaki znak ima negativne osobine pomiješane s pozitivnima, no kod nekih ta negativa prevladava. Neki su tvrdili da je prema podacima FBI-a najopasniji horoskopski znak Rak jer je u njemu rođeno najviše serijskih ubojica, no to nije točno, prenosi “Index“.

Štoviše, istraživanje u koje su uključeni podaci 488 ubojica pokazalo da je da su Rakovi najmanje opasni. Pa tko je onda najopasniji? Your Tango piše da su, prema osobinama znakova i statistici, najopasniji Jarčevi, a slijede ih Lavovi i Škorpioni.

Jarac

Šta ga čini opasnim: Pravi je kriminalac s bezbrižnom naravi. Jarčevi su spremni počiniti zločin, bilo da je riječ o džeparenju ili ubojstvu. Problem im pričinja njihova bezbrižnost pa bi ih se lako uhvatilo.

Lav Šta ga čini opasnim: Psihotičan je i nagle naravi. Ovaj vatreni znak je pod kontrolom Merkura što ga čini psihotičnim i spremnim počiniti zločin radi slave.

Škorpion Što ga čini opasnim: Ljubomoran je, agresivan i sklon sadizmu. Ljubomorni i agresivni Škorpioni mogu biti jako opasni kad okolnosti nisu njima po volji. Zbog svoje sadističke prirode vole manipulirati drugima, pa čak i ako nisu u stanju sami počiniti zločin, lako mogu manipulirati druge da to naprave umjesto njih. Plaćeni ubojice najčešće su u horoskopu upravo Škorpioni.

