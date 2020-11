Horoskop za vikend: Merkur je krenuo direktno, ali budite vrlo oprezni i budni (do 9. novembra 2020.)

Mjesec je započeo nedelju u znaku Bika, Merkur napušta retrogradan hod, a osjeća se i snažna energija Urana – saznajte šta nas sve za vikend, odnosno do kraja nedjelje očekuje.

Ovo je nedjelja ženske energije. Ovo je nedjelja obilja i sreće. Naravno svi drugi kojima nije u fokusu proširenje porodice treba da iskoriste ovu nedelju za materijalizaciju svojih poslovnih planova. Ovo je povoljna nedjelja da vidite plodove svog rada i truda. Ovo je nedjelja dobre zarade u poslu koji volite. Ljubav je taj čarobni sastojak koji svaku običnu stvar pretvara u fantastičnu. Da bi sve to uspijeli uvijek treba da vodimo računa šta osjećamo.

Osjećanja su pod uplivom Meseca i u zavisnosti od toga koliko su naše vode čiste u toj meri ćemo biti sposobni da materijalizujemo svoje ciljeve. Uran Bog Neba je u znaku Zemlje! On vlada avionima, pa ih je sada spustio na Zemlju što mnoge dovodi do očaja, jer ne mogu da putuju kao do sada. Ali ako nervozu zamijenimo spoznajom da je Uran sada nama najbliži onda razumijemo da je ovo vrijeme fantastično za razvijanje novog originalnog posla, razvijanje novih ideja ili vještačku oplodnju. Sve je stvar ugla posmatranja.

Ako uvijek gledate da je čaša polupuna tada uvijek i u svakoj situaciji vidite obilje mogućnosti. Vaš fokus je ono što vas determiniše! Zato naglašavam da je ovo vrijeme pred nama savršeno za ponovnu vještačku oplodnju, za započinjanje nekog novog originalnog posla, za originalne ideje koje mogu da se materijalizuju, za neobične partnerske odnose…i ono što je najvažnije za pravo buđenje i osvješćivanje da smo stvoreni od Božankse energije i misli! Ako je već tako, onda hajde da to duboko osjetimo u svom tijelu i prihvatimo odgovornost za svoj život.

Polazna osnova je prihvatiti da misli mijenjaju život! Svjetlost punog Mjeseca neka vam pomogne da jasnije sagledate sopstvene misli i osjećanja, da prepoznate koje su to misli koje vas blokiraju i koče, koja su to uvjerenja koja vas stalno sapliću i unižavaju. Uran sa Mjesecom je u opoziciji sa Suncem i vrijeme je da očistite svoju svijest i podsvijest, jer su to dvije strane istog novčića.

Još jedan bitan događaj nailazi tokom ove nedjelje, a to je okretanje Merkura iz retrogradnog u direktno kretanje. To će se desiti u utorak 03. novembra. Ovo je uvijek značajan događaj, koji se odnosi na sve nas, a posebno na ljude kojima je Merkur vladar znaka ili podznaka. Znači sve Djevice i Blizanci će najviše osjetiti ovu promenu. Takođe svi oni kojima je Merkur posebno naglašen kroz jake aspekte sa drugim planetama ili postavkom na nekom uglu. Ipak kako Merkur spada u unutrašnje planete i najbliži je Suncu, on snažno utiče na definisanje našeg nervnog sistema i naše psihe. Prije nego što krene direkno Merkur će se gotovo zaustaviti i to stanje se zove stacionarnost.

Tada smo svi jako osjetljivi i zato je potrebno biti mnogo pažljiviji nego inače. Treba biti pažljiviji u saobraćaju i komunikaciji, jer je moguća veća rasijanost. Kada Merkur krene direktno polako se svi okrećemo spoljašnjem svijetu i drugim ljudima. Više smo mentalno otvoreni ka drugima. Ljudi rođeni sa direktnim Merkurom su uglavnom introvertni, orijentisani prema napred. Merkur kreće direktno od 26° Vage i prvo će proći kroz sjenku do 11° stepena Škorpiona odakle je i krenuo retrogradno. To je period do 20. novembra. Tek onda možemo da kažemo da on kreće punom snagom naprijed.

Znači, sve do tada treba biti oprezniji i budniji u saobraćaju i komunikaciji da ne bi došlo do nekih neočekivanih problema. Sklapanje novih ugovora i otpočinjanje potpuno novih poslova treba odložiti do 20. novembra jer će malo ispred toga 15. novembra i Mars krenuti direktno. Do tada imate dovoljno vremena za duboku analizu i pripremu neophodnih koraka. Sve što duboko promislite u ovoj nedjelji ima veliku šansu da postane vaša realnost u narednom periodu, prenosi “Profesionalna astrologija“.

