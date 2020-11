Horoskop – Venera u Vagi ruši mostove ljubavi: Šta nas na emotivnom planu očekuje do 21. novembra

Često nam kažu nemojte rušiti mostove, ostavite put za sobom. Ostavite otvorena vrata da se imate gdje vratiti. A šta ako nema potrebe da se vraćate? Šta ako postoje putevi, načini, drugi izbori? Šta ako vam most uopće ne treba? Šta ako su vas ograničili na samo jednu mogućnost? Šta ako ste vi tom “mostu” samo opcija? Šta ako digne pregrade? Šta ako vam zabrani pristup? Šta ako se on sam sruši prije nego li ga vi srušite?

Trebamo li baš svaki put razmišljati šta i koga ostavljamo u prošlosti? Trebamo li baš uvijek imati gdje da se vratimo? Iz obaveze. Opcije. Straha. Iz kulture. Navike. Iz potrebe da istrpimo te naše “puteve” jer druge, navodno, nemamo.

Venera u Vagi će u narednim sedmicama dobiti potrebu da prestane da bude kulturna, odmjerena, tolerantna, puna razumijevanja. Da nauči samu sebe da je i NE opcija. Da ne treba uvijek podilaziti drugima i nadilaziti sebe. Ostajati u dobrim odnosima kad u njima nema ništa dobro. Da treba podvući crtu. Staviti tačku. Prestati biti dostupan svakome i svima, jer se to od nas očekuje.

Konstantno nas uče da ne rušimo mostove. I to je ok. Nemojte ih rušiti. Zapalite ih! Sravnite ih sa tlom. Gledajte u taj pepeo. Jer ponekad to tako treba. Pustiti da izgori sve što je vas gorjelo. Sve što je žarilo vaše tijelo. Sve što vas je dovodilo u opasnost. Guralo u vatru. Buktinju. Ivicu postojanja. Jer neki ljudi, odnosi, priče, prosto zaslužuju to.

Venera u Vagi fokus baca na sve odnose. I emotivne i porodične i poslovne i prijateljske. Nema razlike u tome kakav tip odnosa gradimo, ali ima razlike u tome na koji način ih gradimo. Pronaći se sa nekime na pola puta je sasvim u redu, ali, konstantno pokušavati pronaći sebe u drugome, nije. Zarobljeništvo u drugome je utopija. Vjerovanje da negdje tamo idemo pronaći sebe. Uvjerenje da smo dio nekoga. A nismo. I nisu, prenosi “Lovesensa“.

Zablude koje sve više akcentiramo u odnosima, ne vode nas nigdje. Ti “mostovi” koje izmišljamo da bismo se približili nekome, ne spajaju ništa. To forsiranje da “upoznamo” nekoga i u svemu nađemo smisao, potpuno ostaje bez smisla. U onom trenutku kada se počnete osjećati izgubljeno. U onom trenutku kada sami sebe pitate gdje vas vode ti odnosi. U onom trenutku kad ne znate na čemu ste i kada ne možete te odnose definisati.

Ljudi koji vas zaista žele u svom životu će vam jasno dati do znanja gdje sa njima stojite. Bez potrebe da vi secirate odnose. Glumite kirurge i spajate nespojivo. Rastežete nerastezljivo. Glumite neodglumljeno. Venera u Vagi je jasna. Konzistentna. I usmjerena na odnose. Veze. Brakove. Kod nje nema premišljanja šta je to avantura, a što partnerska priča budućnosti. I ona će u narednim sedmicama raščistiti sve što je ostalo neraščišćeno.

U kvadratu sa Jupiterom, Saturnom i Plutonom jasno će definisati gdje ste. Ko ste. I kome koliko i šta značite. Nedvosmisleno. Bez paranja oblaka i življenja vlastite fikcije. Bez onoga “ja njemu značim, ali nije spreman…” Razvodi se. Tek je izašao iz veze. Emotivno je blokiran. Ima probleme. Treba mu vremena. Ne zove me, ali će me zvati… Bez izgovora koje dajete svojim nedefinisanim odnosima. Vama ne trebaju izgovori, vama trebaju definicije.

I koga briga ako on/ona ne može? Koga briga, zaista, ako vi ne možete? Ako ne ide, nikad ni neće ići. Ako ide, ide od starta. Ne hvatajte svoju trku života na pola puta. Sa pola snage. Sa čekanjima. Odlaganjima. I ponajviše, molim vas, ne glumite vučnu službu. Niste zato tu.

I, opet, ako treba, a treba, palite te mostove. Sve što gori mora znati podnijeti plamen.

Astro Aisha (Sanja Paraminski)

