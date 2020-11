10 savjeta za spektakularan sek*ualni život

Pustite da vam se desi

Ne možete se natjerati na seks na silu. Ako vam je oboma jedini cilj orgazam, to

može dovesti do “loše izvedbe”, anksioznosti i napetosti. Dakle sve ono što seks ne bi trebao da bude. Kada se upuštate u seksualni odnos sa zacrtanim ciljem, najčešće ćete dobiti nezadovoljstvo i odglumljen orgazam. Nemojte raditi to. Opustite se i uživajte u svakom trenutku, kako god završilo.

Ispravan stav

Dajte si priliku da u potpunosti isprobate seks i razne načine uživanja. To znači da se morate osloboditi predrasuda, samosvjesnosti, osjećaja krivnje. Zaboravite listu stvari koju morate uraditi sutra i jednostavno se prepustite trenutku.

Zbližite se, komunicirajte i vjerujte jedno drugom

Kako bi se osjećali sigurno u vezi, morate biti otvoreni za komunikaciju i govoriti kako se osjećate. Ako želite nešto, morate to i tražiti. Nemojte biti zlopamtilo i ne durite se; niste djeca.

Nahranite požudu

U dugim vezama požuda može da izblijedi, a ponekad i nestane. Gdje je ona strast koju ste nekada imali? Lista namirnica koje trebate kupiti i kućanski poslovi najčešće zamijene romantična uzbuđenja koja ste nekada imali. Trebate naći onaj nevidljivi prekidač koji uključuje strast. Da biste to uradili morate prevariti mozak. Jedna stvar koja pomaže jeste unošenje noviteta u vezu. Ne mora to biti putovanje u Pariz. Prošetajte po prirodi, lezite u travu, posjetite neku izložbu i razgovarajte o njoj. Ponekad će biti dovoljna i poruka u kojoj piše “volim te”.

Naučite voljeti svoje tijelo

“Penis mi je premalen”, “Ravna sam k’o daska”, “Nabacio sam pivski stomak”, “Svih pet kila otišlo je u butine”. Ne možete imati dobar seksualni život, ako ste samosvjesni svoga tijela. Naučite da volite sve svoje obline. Kada se oslobodite tih glupih misli, onda ćete osjetiti partnerove usne na vratu, strast kada snažno uhvati tih “novih pet kilograma”.

Budite avanturisti

Nemojte se plašiti isprobavanja novih stvari. Prošla su vremena srama i stida kada su seksualne slobode u pitanju. Ljudi su često preozbiljni u spavaćoj sobi.

Možda je vrijeme da malo razmislite i shvatite šta vam je u seksu zabavno. Podijelite svoje skrivene fantazije, pokušajte ih ispuniti jedno drugome na neki način. Probajte, pa ako vas ne uzbuđuje ne morate više. Seks je stvar učenja, istraživanja i eksperimentisanja.

Predigra i poslije-igra

Zapamtite jednu bitnu stvar. Predigra ne započinje u sobi. Predigra treba da traje tokom čitavog dana. Predigra ne mora biti seksualna stvar, uopšte. Pomoć kod pranja posuđa i pospremanja stana može biti dobra predigra. Zapamtite i na poslije-igru. OK, možda se ne morate dugo držati u naručju, ali ne morate odmah skočiti iz kreveta do kupatila ili upaliti TV.

Siguran seks

Svi bi trebali praktikovati siguran seks. Odmah na početku postavite se tako da vam je sasvim normalno razgovarati o seksu. Čim brinete o bolestima i trudnoći tokom, a nemate hrabrosti da razgovarate o tome, odmah možete prekrižiti uživanje u svemu.

Oslobodite se stresa

Svakom paru treba malo vremena za opuštanje. Jednostavno se morate “ispuhati” prije no što bi se uopšte mogli osjećati napaljeno. Pošto se stresa teško osloboditi, pokušajte naći zajedničke načine oslobađanja od te pošasti. Izađite jednom sedmično van, samo vas dvoje. Napravite ugodnu zajedničku kupku,prenosi Klix

Ostanite u formi

Ljudi koji se više seksaju, manje su depresivni. No da bi to radili, treba im energija. Ako slabo spavate, bićete umorni i ništa od seksa. Odmarajte se, hranite se zdravo i vježbajte. Sve to pomaže dotoku krvi u vaše genitalije što će dugoročno pomoći vašem seksualnom životu.

