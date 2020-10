JELA JE DVIJE KRUŠKE DNEVNO: PROMJENE KOJE JE VIDJELA NA SVOM TIJELU SU JE ZAPANJILE

Kruške su prepune antioksidansa, zdravih biljnih spojeva i dijetalnih vlakana koji našim tijelima daju prijeko potreban podsticaj. Uz to sadrže i značajne količine potrebnih hranjivih sastojaka poput vitamina C, vitamina K, folata, bakra i kalijuma – i sve to u malo voća.

Zbog nedostatka bolje riječi, kruške su zaista superhrana protiv starenja koja može pomoći čak i u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti. Antioksidans u kruškama, nazvan procijanidin, pokazao je da pomaže pri ukočenosti u srčanom tkivu, olakšavajući srcu da pumpa krv u cijelo tijelo, prenosi “Hayat“.

Ovaj antioksidans je također pokazao da snižava LDL (loš) holesterol, istovremeno povećavajući HDL (dobar) holesterol, što znači da snižava rizik od srčanog udara!

Slično tome, pokazalo se da kvercetin, još jedan antioksidans koji se nalazi u kori kruške, smanjuje upalu te smanjuje činioce rizika od srčanih bolesti poput visokog krvnog pritiska i visokog holesterola. A ako to nije bilo dovoljno, jedenje krušaka također može umanjiti rizik od moždanog udara.

