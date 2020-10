Znakovi da se muškarac zaljubio u vas

Ponekad, čak i kada muškarac gaji jake osjećaje prema vama, neće vam to izravno reći. No, bez obzira na to, ako se zaljubio u vas, odat će ga pojedini suptilni znakovi. Ovih sedam znakova pokazuje da je zaljubljen u vas i da vas želi, iako to još nije izrekao.

1. Ostaje u komunikaciji s vama.

Nikad vas ne ignorira, čak ni kada je ljut ili uzrujan, radije će razgovarati s vama, otvoreno i izravno. S njima nema potrebe za čitanje između redaka jer ste transparentni jedno prema drugom. Zbog toga se čini da stvari postaju sve bolje i bolje između vas dvoje. Dakle, prestanite sumnjati i vjerujte onome što vidite, onome što čujete i kako se osjećate.

2. Govor njegova tijela je jasan.

Možete shvatiti kako se muškarac osjeća ako pažljivo pratite govor njegova tijela. Obratite pažnju na sitne znakove, poput osmijeha koji vam uputi kad ste među većom skupinom ljudi ili kad vas zagrli dok kuhate – takvim stvarima vam pokazuje da vas želi.

3. Pažljiv je prema vama.

Možda vas ne obasipa velikim buketima ruža, ali malim stvarima vam pokazuje da mu je stalo. Pamti sitnice, poput toga koje vam je omiljelo jelo i pozom vas iznenadi upravo s tim nakon što ste imali naporan dan na poslu.

Takvim stvarima vas ne želi impresionirati nego vam samo želi pokazati da misli na vas i na to kako se vi osjećate.

4. Osjećate iskrenu povezanost između sebe.

Kad vi to osjetite, on to osjeća i on. Uspjeli ste pronaći zajednički jezik te gradite poseban odnos. Zbog toga, kada ste zajedno, možete biti ono što stvarno jeste – otkačeni, veseli i kakvi želite biti jer vas upravo takvu prihvaća bez ikakve osude.

5. Uvijek ste mu u mislima.

Bez obzira je li na poslu, provodi li vrijeme sa svojim prijateljima ili je negdje drugdje bez vas, poslat će vam poruku u trenutku kad je slobodan kako bi vam pokazao da misli na vas. Ako vas muškarac ne može izbaciti iz svojih misli, to je siguran znak da se zaljubljuje u vas.

6. On je i vaš ljubavnik i vaš najbolji prijatelj.

On je vaša omiljena osoba koja je u blizini, a i vi ste njegova najdraža. Prije njega niste znali da je moguće toliko se zabavljati s nekim i još uvijek imati tako snažne ljubavne osjećaje. Možda vas nasmije svojim nevjerojatnim smislom za humor ili vas njegov bezbrižan stav opusti, prenosi “N1“.

Uživate provoditi vrijeme zajedno, bilo da ste na romantičnoj večeri ili ste jednostavno otišli u trgovinu po namirnice. Sve je bolje kad ste zajedno

7. On podržava vaše snove, a vi njegove.Bez obzira na to imate li izgrađenu karijeru ili netko treba dobiti promociju ili pak mijenjate posao, podržava vas u vašim odlukama. Bitno je da oboje možete ispunjavati is ve druge obveze koje imate, ali da imate i dovoljno vremena jedno za drugo, piše YourTango.

Facebook komentari