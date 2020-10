Znate li koliko je tačno fizičke aktivnosti dovoljno da živite duže? Odgovor će vas iznenaditi

Prema studiji pravednoj prije čak 9 godina, osobe koje su posvetile vježbanju samo 92 minute u tjedan dana ili otprilike 15 minuta u danu, živjet će čak 3 godine dulje od onih koji nisu aktivni. Uz to je kod njih smanjen rizik za 14 posto i od razvoja bolesti srca i karcinoma.

Drugo je istraživanje, objavljeno u magazinu PLOS medicine, pojasnilo kako 75 minuta umjerene tjelovježbe može produljiti život za čak 1,8 godina, dok će 300 minuta značiti 3.4 godine više života, a 500 minuta dodaje životu čak 4.5 godine.

ZAŠTO TJELOVJEŽBA MOŽE PRODULJITI ŽIVOTNI VIJEK?

Iako možda ne postoji definirani, magični broj minuta koje moramo posvetiti vježbanju, studije su do danas potvrdile da ona može smanjiti šanse za razvoj nekih fatalnih bolesti, pojašnjava dr. Carolyn Dean te dodaje “Jedna je studija potvrdila kako samo dva i pol sata nešto bržeg hodanja u tjednu može umanjiti šanse za razvoj dijabetesa. Studije potvrđuju kako se vježbanjem snižava i krvni tlak, pa se tako smanjuje rizik od nastanka infarkta, Alzheimerove bolesti pa čak i razvoja raka. Uz to, kada vježbate oslobađaju se endorfini i vi možete računati na bolje raspoloženje.ŽENE MOGU VIŠE PROFITIRATI

Dobro raspoloženje je samo jedna od dobrobiti od koje će profitirati i žene i muškarci, ali prema riječima Bert R. Mandelbaum, autora knjige „The Win Within: Capturing Your Victorious Spirit“, žene žive dulje od muškaraca otprilike 4 godine, a ta razlika je prije bila i nešto veća. Puno je faktora koji utječu na životni vijek, pa je trenutno dosta nejasno utječe li bolje tjelovježba žene. Neka istraživanja, prema njegovim riječima, pokazuju kako malo tjelovježbe utječe na smanjenje rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa u nešto većem postotku kod žena.

ZAKLJUČAK: MOGUĆNOST DA ŽIVIMO DULJE JE SAMO JEDAN OD PREDNOSTI FIZIČKE AKTIVNOSTI

Bez obzira na spol, ako planirate dodati malo fizičke aktivnosti svakodnevici, zapamtite da je i malo puno bolje nego ništa. Dr. Dean navodi da neke vježbe pružaju više dobrobiti od drugih, pa je jedna studija tako pokazala da su tenis, plivanje i aerobne vježbe idealne za dugovječnost.“Među onima koji su odvojiti svakog tjedna oko 150 minuta za tjelovježbu, i pritom koristili reket, bilježi se 47 posto manji rizik od rane smrti, od onih koji ne vježbaju“, navodi. Hodanje, plivanje, trening snage su također odličan izbor,piše Ordinacija

