86-godišnja psihologinja otkrila zašto su ljudi najsretniji u 80-im godinama života

U to je vrijeme Esty, koja tijekom svojih 70-ih godina nije imala većih zdravstvenih problema, doživljavala promjene u tijelu. Odjednom više nije mogla odraditi jedan od svojih omiljenih planinarskih pohoda u Concordu u Massachusettsu, gdje živi u umirovljeničkom domu.

“Nisam mogla do vrha”, kaže Esty, koja je udovica, majka četvero djece i baka desetero unučadi.

No umjesto da se samo prepusti negativnim osjećajima, Katherine, koja je cijeli radni vijek provela kao psihoterapeutkinja i socijalna psihologinja, odlučila je intervjuirati ljude u 80-ima kako bi saznala kakav je njihov život.

Bila je iznenađena onim što je otkrila.

“Većina ljudi ne zna da je ostarjeli mozak emotivniji od mlađeg mozga, pa su ljudi u 80-ima sretniji od drugih”, kaže Esty.

Intervjuirajući 128 osamdesetogodišnjaka tijekom tri godine, Esty je otkrila da većina njih i dalje napreduje. Iako je “samo nekolicina” intervjuiranih bila nesretna (neki od onih koji žive u staračkim domovima), većina ih je osjećala mir, čak i ako su bili bolesni, kaže ona.

Nakon tog saznanja, Esty je svoja istraživanja pretvorila u knjigu. Prošle godine, u 85. godini, objavila je svoju četvrtu knjigu EightySomethings: A Practical Guide to Letting Go, Aging Well, and Finding Unexpected Happiness.

“Stereotipi koje ljudi imaju o starosti su jednostavno potpuno pogrešni”, kaže ona: Sve ono što ljudi rade u 80-ima je zapanjujuće. Mnogi ljudi ne osjećaju bol i žive život punim plućima te putuju”.

Evo koji su razlozi zašto su ljudi u devetom desetljeću sretniji od drugih:

Imaju svrhu

Neki od njezinih sugovornika zapravo su honorarno zadržali svoj posao, dok su drugi volontirali u svojim zajednicama na razne načine.

“Imali su svrhu”, kaže ona: “Sudjelovali su u svijetu i svijet im je nešto značio.”

Osjećaju manje stresa

Esty je otkrila da većina 80-godišnjaka doživljava manje bijesa, brige i stresa nego što je to bilo u prethodnim desetljećima, piše CNBC.

Kroz vrijeme i iskustvo ljudi u 80-ima već su doživjeli gubitak i druge teške situacije i naučili se nositi s njima bolje od mlađih ljudi.

Oni žive u trenutku

“Stariji ljudi su skloniji to činiti jer je budućnost kratka”, objašnjava Esty.

Kako kaže, većina njezinih sugovornika je bila usredotočena na sadašnjost i nisu razmišljali o budućim događajima. Nitko nije govorio o tome što želi učiniti u idućih nekoliko godina, nego su se umjesto toga trudili učiniti to odmah, prenosi “Index“.

