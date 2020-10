Rekli joj da je preružna za selfieje, objavljivala ih je svakog dana, cijelu godinu

Upravo zbog toga Melissa je odlučila u inat trolovima početi raditi upravo to. Svakog dana objavila je bar jedan selfie. “Pretpostavljam da mi je to postalo nešto poput rituala – ritual koji mi je donio utjehu i sreću i naučio me mnogo lekcija”, kaže ova novinarka i spisateljica koja je rođena s Freeman-Sheldon sindromom, genetskim poremećajem mišića i kostiju.

Sve je počelo u rujnu prošle godine kad se Melissa zbog svog teksta o Trumpu našla na meti njihovih pristalica koji su je počeli vrijeđati.

“Podsjetnik kako je biti spisateljica s invaliditetom i žena u SAD-u 2019. godine: Jedan konzervativni YouTuber spomenuo je moj tekst o Trumpu. Komentari? Debela sam, ružna, izgledam kao napuhana riba, balon i krumpir s licem”, napisala je tad Melissa uz screenshotove.

“Umorna sam od toga da ljudi (čitaj muškarci) misle da je ok vrijeđati žene na temelju njihovog izgleda. Da, zbog svog sindroma izgledam drugačije. Vjerujte mi, znam to. Znala sam to čitav život”, nastavila je pa pokazala trolovima da je njihove riječi neće povrijediti.

“Tijekom zadnje runde trolanja pisali su da mi treba zabraniti da objavljujem svoje fotografije jer sam preružna. Pa bih samo htjela obilježiti ovu prigodu s tri selfieja”, napisala je spisateljica i objavila tri fotografije sebe i prikupila gomilu pozitivnih komentara, prenosi “Index“.

Nakon toga s tom praksom je nastavila

“Svaki od sljedećih 366 dana (2020. bila je prijestupna godina) objavljivala sam selfieje uz hashtag #MyBestSelfie. Neki su selfieji bili ozbiljni, poput onih na kojima sam govorila o invaliditetu ili kako sam se osjećala u ne baš dobrim danima. Neki su bili zabavni i glupi, ali svima je bila zajednička jedna stvar: svaki je selfie uistinu odražavao moju osobnost i ono tko sam ja. Svaki je bio proslava i svaki je nosio poruku”, kaže danas Melissa.

“Sa svakim selfiejem osjećala sam se ugodnije u vlastitom tijelu i otkrivala slobodu koju nikad prije nisam osjećala kao žena s invaliditetom. Odrasla sam osjećajući se drugačije (i izgledajući drugačije) od ljudi mojih godina, što je definitivno utjecalo na moje samopoštovanje i sliku o sebi. Sa svakim klikom mog iPhonea osjećala sam se kao da mogu razgovarati s mlađom sobom govoreći joj sve stvari za koje bih voljela da sam znala još dok sam bila tinejdžerica”, objasnila je.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv

— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019