Horoskop – Šta nas očekuje ove jeseni: Sunce je ušlo u znak Vage i sudbina je počela da se mijenja

Kao što Mjesec ima svoj lunarni ciklus (mladi, puni i tamni mjesec) tako i Sunce kroz godinu dana napravi svoj krug – kolo godine. U tom kretanju naročito su važne jake energetske točke i vibracije – proljećna i jesenja ravnodnevnica, kao i zimski i ljetnji solsticij, kao i tačke između ekvinocija i solsticija.

Astrološka godina, za razliku od kalendarske, započinje ulaskom Sunca u znak Ovna (proljetna ravnodnevnica), a svoj vrhunac, nešto kao pun Mjesec, doživljava ulaskom Sunca u znak Vage, odnosno na jesenju ravnodnevnicu.

Kakva je astrološka situacija u tom trenutku jest planetarna energija koja će nas pratiti kroz ovu jesen, od 22. septembra, u 15:30 sati. U tom trenutku ulaska Sunca u Vagu na nebu je zahtjevan aspekt T kvadrat koji čine, na vrhu Jupiter, Saturn i Pluton u Jarcu, a sa strane Merkur u Vagi, i Mars u Ovnu.

Ovaj aspekt najviše govori o komunikaciji – Merkur u Vagi želi skladnu, lijepu, mirnu i harmoničnu komunikaciju, hoće diplomatiju i pomirenje, ali Mars iz Ovna ga tjera na prepirke i svađe. Dolazi do naglih reakcija, kaže se nešto prije nego se razmisli, pa nam poslije bude žao.

Prisutna je velika impulsivnost u komunikaciji, a u krajnjem slučaju može se izreći nešto u afektu. S jedne strane ovo može biti dobro i pročišćujuće, da kažemo napokon ono što mislimo, da iz nas izađe sve ono što nas je dugo tištilo i što smo nastojali zadržati za sebe. Međutim, ovdje treba voditi računa da se radi o lošem aspektu, pa može doći do svađe, neshvaćanosti i prekida komunikacije. Zato ipak treba ohladiti i pokušati kontrolisati riječi.

Loš aspekt Merkura sa Jupiterom dovodi do praznih obećanja, kaže se nešto što nije moguće izvršiti, makar je namjera bila dobra. Kvadrat Merkura sa Saturnom i Plutonom dovodi do teških misli, pesimizma, opsesija i krivog tumačenja tuđih riječi. Dakle, kad se ulovimo da vrtimo stalno jedno te isto, da nas je nešto skroz uzelo, treba na to obratiti pažnju i sjetiti se da stvari možda nisu onakve kakve nam se čine u tom trenutku.

Također, ovi aspekti daju i određenu okrutnost u govoru, pogotovo kad se radi o jačim od sebe – šefovi, nadređeni, autoriteti mogu biti jako neugodni u ovom razdoblju. Mogu reći nešto što će povrijediti i još više spustiti podređene.

Retrogradni Mars u lošim aspektima sa Jupiterom, Saturnom i Plutonom pogoršava situaciju jer se čini da se ništa ne pokreće, da ništa ne ide koliko god se trudili, a zahtjevi nadređenih su veliki. Dolazi do tvrdokornosti i nerazumijevanja situacije, te se želi pritiskom i silom napraviti nešto što ne ide.

Ipak Sunce ulaskom u Vagu, zadržava dobar aspekt sa Saturnom i Plutonom (pa preko njih i sa Jupiterom), tako da daje snagu da se izdrže teški trenuci i da se oporavi nakon njih. Prisutna je jedna upornost u djelovanju i zadobivanje zdravog autoriteta. Takođe, skladan aspekt Jupitera i Neptuna daje viši smisao cijeloj situaciji, sretne okolnosti, kao i veću posvećenost duhovnosti.

Mjesec u Strijelcu i Venera u Lavu u odličnom aspektu, daju jednu čisto drugačiju boju ove jeseni od onog opisanog gore u T kvadratu. Mjesec i Venera uvijek znače snažno osjećanje ljubavi, zaljubljenost, želju za izražavanjem nježnosti, naklonost jedan drugome, duboko prijateljstvo, povezanost. Budući da su oba u vatrenom znaku, ovakvoj ljubavi dodana je strast i treperenje.

Takođe, Venera ide prema aplikacionom dobrom aspektu s Marsom, tako da će umiriti njegovu naglost ili nemogućnost djelovanja. Ovo su dobri aspekti ljubavi i se*sa, ali moraće se pobijediti i nadjačati mnoge prepreke koje izazivaju Marsa. Ali, kad se prepreke premoste jača je nagrada na kraju nego kad prepreka ne bi bilo.

Oni koji nisu u vezi, nije isključeno da nađu ljubav ove jeseni, ali moraju znati da u početku neće biti lako i da će biti mnoge prepreke, nesporazumi i nerazumijevanja u njihovom odnosu. Svakako, da li će neko stvarno pronaći partnera ove jeseni zavisi prvenstveno od vlastite natalne karte te osobe, ali klima je povoljna da se prevladaju naizgled nepremostive prepreke i pronađe ljubav.

Osim astrološkog, jesenja ravnodnevnica – Mabon – ima i svoj misterijski aspekt. To je vrijeme kada je sve u ravnoteži, dan i noć su jednako dugi. Vrijeme je žetve kada ubiremo plodove svog rada, truda i napora. Vrijeme je obilja i svijesti da u ničemu ne možemo oskudevati, jer kakva god situacija bila uvijek će se nekako riješiti.

Nakon ravnodnevnice dani se skraćuju i ulazimo u tamni dio godine, sunce lagano umire. Pa postoji i misterijski osjećaj tuge, prolaznosti, želje da se otpusti ono što nas tišti i muči. Zdrava tuga je dobar moment za našu psihu jer se njome čistimo. Jedino treba paziti da tuga ne preraste u dominantu emociju ili depresiju. Nakon čišćenja, treba odbaciti i tugu za nečim što je prošlo i gotovo i krenuti dalje.

Ovaj dio godine, do proljeća, više smo okrenuti svojoj unutrašnjosti, nego spoljnom svijetu. Vrijeme je za kontemplaciju i meditaciju, za bolje razumijevanje procesa koji se događaju unutar nas, pa samim time i procesa koji se događaju u spoljnom svijetu kao odrazu naše unutrašnjosti. Treba sagledati osjećaje i misli koje su nam dominantne i koje nas najčešće obuzimaju i razmatrati kakve nam okolnosti, događaje i osobe stvaraju u spoljnom svetu.

Ovan je znak kada smo ogledalo samom sebi, a Vaga je znak kad su drugi naša ogledala. To znači da se u ovo vrijeme drugi ponašaju kao naš odraz. Ako nas neko jako nervira, stvara nelagodu, loše osjećaje, to ukazuje samo na nešto što je unutar nas i što želi u ovom periodu da se razriješi.

U metaforičkom smislu smatra se da je sunčani bog mrtav, da se Sunce dobrovoljno žrtvovalo i smanjilo svoju snagu i jačinu, ne bi li se majka Zemlja ohladila, dala obilje jesenjih plodova, te odmorila i pripremila za novi ciklus u proljeće. Isto tako ovo je poruka ljudima da ponekad u životu moraju podneti pokoju žrtvu za više dobro.

Tako možemo žrtvovati npr. ponos, bahatost, egocentričnost, narcisoidnost, tvrdoglavost, ne bi li poboljšali odnos s drugima. A možemo i žrtvovati i sam osjećaj žrtve ili krivicer (koji su naravno, odlično sredstvo manipulacije) ne bi li nama ili svijetu oko nas bilo bolje, prenosi “Astro portal“.

