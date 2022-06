Šta ako sanjate zmije? Evo šta to stvarno znači: Nije ono što ste mislili

Ukoliko u snu osjetite strah kada vidite zmiju, to značiti da imate teškoća s pri suočavanju s novim i nepoznatim, a ako ste se osjećali ravnodušno ili ugodno, to znači da se puni samopouzdanja suočavate sa problemima i strahovima.

Ako sanjate divlju zmiju ona simbolizira negativne emocije s kojima se suočavate (brige, strahovi, osjećaj gubitka kontrole). Ako ste sanjali zmiju kao kućnog ljubimca, to je nagovještaj novih prilika koje će vam se uskoro ukazati.

Borba sa zmijom simbolizira otpor promjenama ili borbu s vlastitim osjećajima i odlukama u stvarnom životu. Može predstavljati i borbu za vlast u vašoj ljubavnoj vezi ili na radnom mjestu.

Bježati od zmije znači da se trenutno u životu suočavate sa zastrašujućom situacijom, a kroz san vam se reflektiraju osjećaji od kojih bježite u stanju budnosti.

Ako sanjate da Vas je zmija napala , to može biti poziv za istraživanjem izazovne situacije s kojom ćete se uskoro morati suočiti. Ukoliko vas je zmija ugrizla, to znači da ćete se uskoro morati suočiti s neugodnim problemom kojeg ste do sada ignorirali.

Ukoliko je zmija pljunula otrov na vas, to znači se teško nosite s negativnim okruženjem kojem ste izloženi. To se najčešće odnosi na “otrovni“ odnos u kojem ste meta tračeva i ogovaranja.

Govoriti zmiji znači da se nalazite u procesu promišljanja i analiziranja sebe i vlastitih postupaka, a ukoliko razgovarate sa zmijom ili se ona vama obraća, to znači da vaši potencijali napokon izlaze na vidjelo što će vam donijeti nove prilike i mogućnosti.

Osim opisanih situacija koje se najčešće veću uz motiv zmije u snu, kod tumačenja ovakvih snova važno je obratiti pažnju i na boju zmije koju ste sanjali.

Bijela zmija znači da je vrijeme da otvorite novu stranicu u svom životu i krenete dalje. Ukoliko se bijela zmija nalazila u travi ili u pijesku pripazite jer vas san upozorava na neku osobu ili situaciju u vašem životu koja bi vam mogla naštetiti.

Crna zmija obično predstavlja strah od neuspjeha, no može predstavljati i probuđenu svijest o sebi kao lažljivcu ili lošoj osobi.

Crvena zmija simbolizira svijest o rastućim skrivenim prijetnjama. Crvena boja je alarmantan signal koji vam omogućuje da prijetnje vidite na vrijeme i obranite se. Ako vas crvena zmija ugrize, san vas pokušava podsjetiti na ozbiljnost prijetnje kojoj ste izloženi. Pažljivo procijenite opasnost i na vrijeme se zaštitite.

Smeđa zmija predstavlja strah od gubitka. Jeste li možda pretjerano zabrinuti da ćete propustiti priliku za dobivanjem nečega za čim već dugo žudite?

Zelena zmija je pozitivan znak. Odnosi se na potrebu za povezivanjem te simbolizira emocije, osjećaje i očekivanja. Prolazite kroz osobni rast i transformaciju što će vam donijeti mnogo pozitivnih promjena u životu.

Žuta zmija je vrlo kontradiktoran simbol. Može simbolizirati vašu pozitivnu energiju i duhovnu snagu, no može predstavljati i upozorenje da ste izloženi zavisti i obmanama što će vas dovesti u opasnost, prenosi Quora.

