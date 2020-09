DVA pravila koja će promijeniti tvoj ljubavni život zauvijek

Veza treba biti jednostavna Treba biti jednostavno od samog početka, od prve minute. Ako ti osoba od prve minute djeluje kao da je tvoj stari znanac, vrijedna je tvog vremena. Ponekad 15 minuta može pokazati da je osoba za tebe i da joj je više stalo nego osobi s kojom se poznaješ godinama.

Onaj tko pokaže zanimanje za tebe je bolja osoba za tebe. Jednostavno znači dobro, teško znači loše. Ovo je aksiom i nemoj ga pokušavati dokazati, piše ruska novinarka i blogerica.. Općenito, ne moraš nikome ništa dokazivati, pogotovo ako će to tebe trošiti. Ne moraš se prilagoditi svima i trčati za bilo kim.

Učini to jednom i činit ćeš to svaki dan. Komplicirani i teški odnosi pogodni su samo za one kojima je dosadno i koji imaju puno slobodnog vremena. Za ostale to je samo gubljenje vremena i živaca.

Ne ulazi u komplicirane odnose, odnose u kojima ti trebaš plesati kako netko svira. Prije ili kasnije izgubit ćeš živce, a i dragocjeno vrijeme. Ne dopusti da te netko uvuče u to.

Veze trebaju donijeti radost Iako je ovo pravilo dva, nije manje važno, a isto tako ne treba ga dokazivati. Čim je odnos prestao donositi radost i počeo donositi ružne stvari, treba ga prekinuti. Nemoj se navikavati na prekide, suze, umor i depresiju. To nije normalno, to je put iz kojega se možeš teško izvući ako jednom uđeš.

Kao što smo već naveli, neki ljudi prihvaćaju ovakvo ponašanje i odnos godinama, a neki u ekstremnim slučajevima nikad ni ne izađu iz njega. No, takvi ljudi imaju i probleme sami sa sobom. U vezi trebaš biti zbog sreće, ne “zbog djece”, “jer to je tako”, “iz navike”. Uvijek budi toliko sebična da ti tvoja vlastita sreća bude prioritet, prenosi miss7zdrava.24sata.

Facebook komentari