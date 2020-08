Prvi spolni odnos: Šta sve trebam znati, kako se pripremiti?

Nema nekog univerzalnog pravila u kojoj životnoj dobi bi se spolni odnos trebao dogoditi, osim da se trebate osjećati dovoljno psihički, tjelesno i emocionalno spremni za to. Ipak, podsjećamo da rani spolni odnosi, prije petnaeste godine mogu biti rizični za zdravlje. Sluznica spolnih organa kod mladih, posebice djevojaka, osjetljivija je te lakše dolazi do infekcije. Evo nekih smjernica na što treba obratiti pažnju.

Spremnost

Za spremnost za spolni odnos nije dovoljna samo odgovarajuća tjelesna zrelost i seksualni nagon. Osjećati se spremno i zrelo za spolni odnos podrazumijeva psihičku i emocionalnu zrelost kao i da ste dovoljno razmislili o tome, razmislili što za Vas znači postati seksualno aktivan/-a, dali si priliku da razmislite kako se osjećate u vezi toga, želite li to stvarno ili ste pod pritiskom partnera/ice ili vršnjaka, niste sigurni želite li to itd. Također, važno je informirati se o mogućnostima zaštite od neplanirane trudnoće i spolno prenosivih infekcija. Kada to sve uzmete u obzir i odlučite se postati seksualno aktivni može se reći da ste spremni i da ste donijeli zrelu odluku.

Užitak

Kada dođete u odgovarajuću dob, posve je normalno željeti stupiti u spolne odnose i uživati u tome. Također, normalno je brinuti se da to baš možda neće ići onako kako smo zamišljali i da se stvarno i ne dogodi onako kako smo zamišljali. To je zato jer je to još neistraženo iskustvo, na neki način nepoznati teren. No, u intimnom odnosu postoje (barem) dvije osobe. Budite sigurni da Vam je u prisustvu Vašeg budućeg spolnog partnera/-ice ugodno i da možete razgovarati o intimnim temama. Podsjećamo, u redu je podijeliti svoje brige povezane s intimnosti i seksualnim odnosima s partnerom/-.icom. To poboljšava bliskost s partnerom/-icom, a time i iskustvo prvog spolnog odnosa.

‘Moj prijatelj je već imao hrpu partnera/ica…’

Prvi spolni odnosi često su tema među mladima koja se napuhuje. Primjerice, neki prijatelji se hvale kako imaju seksualnog iskustva, a zapravo ga nemaju, ili nemaju u onoj mjeri u kojoj govore. Ne treba vjerovati u sve što čujete kada se razgovara o spolnim iskustvima. Budite sigurni da puno stvari ostane neizgovoreno zbog srama, straha od osuđivanja i slično. Isto tako, svako spolno iskustvo je drugačije. Nema potrebe uspoređivati se s drugim ljudima vezano za dob prvog spolnog iskustva, jer je to vaša individualna priča i promišljajte o njoj osluškujući sebe i ono što želite i trebate, te ono što ne želite odnosno na što (još) niste spremni.

Netom prije…

Postoje neke teme o kojima je preporučljivo razmisliti prije prvog spolnog odnosa.

Je li to Vaša želja, želja Vašeg partnera/ice, Vaša obostrana želja ili pritisak prijatelja, društva? Odlučite se za spolniodnos jedino u slučaju ako se radi o obostranoj želji Vas i Vašeg partnera.

Koristite zaštitu. Najpouzdanija metoda zaštite od neplanirane trudnoće i spolno prenosivih bolesti je pravilna i dosljedna uporaba kondoma. Najbolje bi bilo da muški partner prije spolnog odnosa dobro prouči kako se kondom koristi.

Informirajte se o spolnom zdravlju, razgovarajte o spolnosti i mogućnostima zaštite s Vašim partnerom.

Prije upuštanja u spolni odnos, budite sigurni da razumijete što spolnost podrazumijeva. Ponekad ljudi izbjegavaju razgovarati o spolnosti i svojim brigama povezanima s intimnim odnosima s partnerom misleći da će to umanjiti doživljaj spolnog odnosa ili loše utjecati na bliskost i vezu. Razgovor o spolnosti i intimnim kontaktima koji uključuje i načine zaštite od neplanirane trudnoće i spolno prenosivih bolesti poboljšava bliskost i povjerenje između partnera, i pridonosi poboljšanju doživljaja spolnog odnosa, a time i spolni užitak.

Spolnost (seksualnost) i spolno zdravlje

Seksualnost se ne odnosi samo na spolne odnose ili spolnu aktivnost, već uključuje sliku o tijelu, sliku o sebi, odnose s drugima, intimne odnose, komunikaciju, vrijednosti, reproduktivne izbore, rodne uloge, izražavanje, seksualnu orijentaciju te promjene koje se događaju s dobi.

Spolno zdravlje je važan dio ljudskog zdravlja koji utječe i na ostale dijelove zdravlja te je pod njihovim utjecajem. To je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja povezanog sa spolnošću i ne odnosi se samo na odsutnost bolesti. Podrazumijeva pozitivan i uvažavajući pristup spolnosti i spolnim odnosima, kao i mogućnost za doživljavanje ugodnih i sigurnih seksualnih iskustava, bez prisile, diskriminacije i nasilja, prenosi spolnozdravlje.

Facebook komentari