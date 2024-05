Šejla Zonić slavi godišnjicu braka, suprugu se obratila emotivnom porukom

Naime, Šejla i njen suprug Armin slave danas drugu godišnjicu braka, a pjevačica se svom izabraniku obratila emotivnom porukom.

-Sretna nam druga godišnjica braka i treća godišnjica veze. A ovo je naša prva fotografija, nastala na dan kada smo se prvi put uživo sreli u mom Sanskom Mostu. Armin je iz noćne smjene krenuo na put od 4 sata, iz Tuzle i došao meni. Po osmjehu možete pretpostaviti da smo oboje odmah znali da je to to. Živjela ljubav, napisala je Šejla uz fotografiju.Šejla je ranije u razgovorima za isticala da joj je suprug velika podrška u karijeri i priznala da je on glavni krivac što se prijavila za „Zvezde Granda“.

– Ljudi često misle da je Armin samo moj suprug. Ja ne bih bila danas ovdje u takmičenju da nije njega. Dvoumila sam se da li da se prijavim, da li sam dorasla tim stvarima, da li je ovaj svet za mene. Muzika jeste nešto što ja živim, ali da nije njega ja se ne bih pojavila, podržao me je. On vodi sve moje društvene mreže, on je kreator svih objava. Nije on mene ubijedio da moram da se prijavim, samo mi je govorio šta su benefiti, šta nedostaci i ja sam izvagala – rekla je ona jednom prilikom,pišu Vijesti

Facebook komentari