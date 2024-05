Olujno nevrijeme ide prema BiH, Sladić donosi detalje

Kako je to i obično u maju, mlazna struja je defragmentisana zbog pada zonalnih vjetrova, odnosno postaje usporenija i izdužena, pri čemu se ravča u dva kraka – subtropski, koji prelazi preko sjevera Afrike i polarni, obično gurnut sjevernije od 60°N geografske širine. No, dijelovi od polarne izdužene mlazne struje znaju se često odvojiti od matice, uviti se oko sebe kao u petlju i formirati tzv. cut-off low formacije, odnosno odsječene jezgre hladnijeg zraka.Ni ovog maja situacija nije bitno drugačija. Do pred sami kraj mjeseca, subtropska mlazna struja ostaje u svojoj punoj snazi, ograničavajući prodiranje vrelog zraka iz Afrike sjevernije prema Mediteranu. Ovaj mlaz polako pokazuje znakove slabljenja na samom kraju mjeseca maja preko sjevera Afrike. U isto vrijeme, polarni mlaz struje ostaje sjeverno od Ujedinjenog Kraljevstva i većeg dijela juga Fenoskandije, što omogućava većem dijelu sjeverozapadne Europe nešto stabilnije vremenske prilike te prvi duži suhi period nakon niza mjeseci sa čestim padavinama.Na prikazu postoje dvije interesantne interakcije uvjetovane upper forcing mehanizmom – prva oko 21.05. gdje se na valu od subtropske mlazne struje formira plitko ciklonalno polje nad obalama sjeverne Afrike, kao posljedica visinske doline, koje se potom od Mediterana retrogradno vraća preko centralne Europe prema Beneluxu i istočnoj te sjevernoj Engleskoj preko odvojenog manjeg dijela energije koji se potom susreće sa polarnom mlaznom strujom, zbog čega se ova ciklona popunjava jer nailazi na barijeru. On će nama povući izraženije južno visinsko strujanje s kojim ćemo imati pojačan jugo tokom utorka te daljnji i veći transport saharske prašine.

Druga interakcija je oko 25.05. gdje se preko sjeverozapada Europe prema Italiji produbljuje visinska dolina na valu polarne mlazne struje koja će se potom premještati na jugoistok preko Mediterana, vjerovatno rutom prema Turskoj preko Grčke. Ovu pojavu će direktno diktirati subtropska mlazna struja, budući da bi od zapada jačao zračni pritisak, odnosno greben na visini preko Iberijskog poluostrva, a dio energije odvojen od matice bio usisan krakom subtropske mlazne struje.

U najkraćem, i dalje ostaje promjenljivo i nestabilno, sa čestom izmjenom sunca i jačeg razvoja grudvastih oblaka s kojim će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Padavine će biti prostorno i količinski nejednako raspoređene. S obzirom na i dalje vrlo nisku pouzdanost prognoze u odnosu na protekle godine, prognoza i dalje je izazovna za detalje,piše N1

Onog trenutka kada subtropski mlaz struje oslabi i premjesti se prema Maloj Aziji, vreli zrak će moći izvršiti svoj utjecaj prema sjeveru s kojim bi se atmosfera vjerovatno stabilizovala usljed jačanja termobaričkog grebena. No, takvo nešto ipak ne očekujemo prije samog kraja mjeseca maja.

