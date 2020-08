Horoskop za vikend: Šta nam šapuće intuicija (do 24. avgusta)

Petak je prilično miran i opušten dan. Mjesec će napraviti trigon sa Saturnom i to će uticati na većinu da osete jednu stabilizaciju u odnosima sa kolegama ili u porodici.

U subotu Sunce prelazi u znak Djevice i drage Djevice od srca vam ŽELIM SREĆAN ROĐENDAN!

Najviše promjena će osjetiti osobe rođene u ovom znaku. Sunce iz muškog, vatrenog znaka Lav prelazi u ženski, zemljani znak. Dominantna muška energija polako se stišava i primat u narednom periodu preuzima mirnija, stabilnija, ženska energija. To je pravo kruženje energije u prirodi oko nas, kao i u nama.

U nedjelju će Mjesec u Vagi, pre nego što napusti taj znak i pređe u znak svog pada Škorpion, napraviti seriju potencijalno uznemirujućih aspekata. To je kvadrat sa Plutonom i Saturnom i opozicija sa Marsom. Opet imamo sličnu energiju kao na početku sedmice.

Da li ćemo osjetiti duboki strah ili depresiju u velikoj mjeri sada zavisi od Merkura u Djevici. Ako sebi racionalno objasnimo da ne moramo uvijek isto da reagujemo na svaki izazov, onda smo u stanju da ove neprijatne aspekte samo propustimo i ne osetimo ih na svojoj koži ili duši. Ali, da bi to uspjeli, neophodno je da to osetimo i u svom tijelu. Racio bi trebalo povezati sa osjećajem u našem tijelu. To je sklad između onoga što mislimo i osjećamo.

Nakon toga Mjesec prelazi u znak Škorpion i pravi se*stil sa Suncem. Ovo je aspekt sklada između našeg svjesnog i nesvjesnog. Takođe, ovo je prilika da prihvatimo svoju intuiciju kao navigaciju, koja je nepogrešiva. To što je Mjesec u padu može da bude poziv da zaronimo još dublje u svoju dušu i pronađemo pravi dragulj, piše “Profesionalna astrologija“.

