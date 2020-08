Hrvatski epidemiolozi prvi put dali preporuke za spolne odnose

COVID-19 prenosi se između ostalog, bliskim tjelesnim kontaktom. Seks bez bliskog tjelesnog kontakta ne postoji. Seks, odnosno, spolni odnos je bliski kontakt i tačka, neovisno o pozi, rukavicama i rupama u zidovima. Ne postoje nikakve mjere koje mogu u bitnoj mjeri smanjiti rizik od prenosa COVID-19 sa zarazne osobe na osjetljivu osobu tokom spolnog odnosa, šta god o tome mudro pisali Njujorčani i Britanci – naglašava Bernard Kaić, voditelj Službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za epidemiologiju zaraznih bolesti, pa ističe:

– Ali pisati o spolnim odnosima s rukavicama i maskom, o seksu kroz zid, o ‘manje riskantnim’ pozama je neozbiljno, dodaje.

Ljudi imaju prirodne nagone, seks je dobar za organizam, a i očiti način za opuštanje, uz to, panika često podiže libido, stoga kako se osigurati i učiniti seks što sigurnijim? Kako se sigurnije seksati? S kim? Na šta treba paziti? Trebaju li nam maske i rukavice?Ako se seksate s ljudima koji vam nisu dugogodišnji partner, cimer, prijatelj s kojim živite, svakako u doba pandemije nastojte imati što manje partnera i odaberite one u koje imate povjerenja. Dakle, to nije neki tip s Tindera koji ima sliku u liječničkoj kuti pa je sto posto odgovoran, nego možda onaj prijatelj s posla koji vam nosi kafu s aparata kada ostanete prekovremeno i nudi se odvesti vas kući, ali ste ga do sad odbijali jer ste imali više opcija.

Imajte na umu da vaš partner može biti zaražen koronavirusom, a da nije razvio simptome. Stoga, pridržavajte se ostalih smjernica, čak i kada partner kaže da nema groznicu, kašalj, grlobolju, kratkoću daha ili neke druge poznate simptome COVID-19.

Smjernice za one koji obično upoznaju seksualne partnere na mreži su da se orijentiraju na vrući chat, seksi videopozive koji su u srži masturbacija. Ne preporučuje se učešće ili održavanje seksualnih zabava jer su one protiv svakog načela distanciranja. Zbog toga je na kraju i otkazan Aurora Lifestyle Festival, najveći evropski svingerski party koji se trebao održati u engleskom gradu Worcestershireu,piše Avaz

Međutim, ljudi su skloni kršiti preporuke. Stoga, ako se ipak nađete na takvom partiju, pobrinite se da bude što intimnija atmosfera, odnosno manji broj gostiju. Iako ste možda fan swinganja, zasad se radije cijele večeri držite jednog partnera. Odaberite veće, otvorenije i dobro prozračene prostore. Nosite masku, izbjegavajte ljubljenje i ne dirajte oči, nos ili usta neopranim rukama, a sa sobom uvijek imajte dezinficijens. Koristite ga!

I da, nemojte misliti da ste sigurni od ponovne zaraze koronavirusom samo zato što ste u prvom valu preboljeli COVID-19.

