Zašto su Jarčevi hladni i nedruželjubivi – “Ne želite da upoznate njihovu hladnu stranu”

arčevi su veoma vrijedne osobe i ne boje se da zaprljaju svoje ruke ako će za to da budu nagrađeni. Svjesni su da je život pun prilika i da bi postigli svoj pun potencijal nastoje da budu ambiciozni i iskoriste svaku moguću priliku.

Jarčevi nisu naklonjeni velikom broju ljudi. Kada imaju loš dan u stanju su da se zatvore u sobu i budu sami i daće do znanja svima oko sebe da ne treba niko da ih uznemirava u takvim trenutcima.Ako prolazite kroz tešku fazu u vašoj vezi, Jarčevi su prvi koji če vam reći da treba da okončate vezu. Neki ljudi vjeruju da su Jarčevi veoma pesimistični.

Jarčevi ne dozvoljavaju da njihove emocije upravljaju njihovim odlukama. Oni smatraju, ako su previše emocionalni, da će ih to spriječiti da postanu uspiješni. Skloni su da misle ako dozvole ljudima da misle da su previše osjetljivi, to će pokvariti jaku sliku o njima koju pokašavaju da predstave drugima.

Jarčevi vladaju 10 kućom zodijaka koja predstavlja autorite i moć. Veoma su tradicionalni i imaju potrebu da se osjećaju sigurno što znači da se pridržavaju zadanih pravila. Ne vole da mješaju emociju u bilo šta čime se bave. Kada je u pitanju posao smatraju da je jedini način da uspijeu u karijeri to da ne miješaju emocije u posao,piše Infpult

Vole da se drže svojih pravila i da ih poštuju, pa ako na primjer predložite promjenu rute na putovanju gledaće vas kao da se ludi. Jarac je jedan od tri zemljana znaka a astrolozi vjeruju da je zemlja najzastupljeniji element i osobe rođene pod ovim elementom su najprizemljenije osobe.

To može biti jedan od razloga zbog kojih se Jarčevi čvrsto drže svojih pravila. Oni smatraju da ako polako napreduju u životu da će im to garantovati uspijeh. Jarčevi nisu stalno hladnokrvni, ali vjerujte, ne želite da upoznate njihovu hladnu stranu. Daće vam do znanja koliko ste emocionalni bez da osjećaju krivicu za to.

