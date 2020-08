Kakvi bi mogli biti u starosti: Djevica matoro gunđalo – Strijelac u starosti prenosi svoje mudrosti

OVAN Mladi Ovan je kao dijete stalno u akciji, pun života, radoznao i uvijek spreman na nestašluke, ponekad i vrlo opasne. Mogu naglo ući u brak ili ga vječno izbjegavati. Po prirodi su individualci i uvijek će svojoj ženi ili mužu pripremati različita iznenađenja i uzbuđenja. S njima je život dinamičan i nikad dosadan.

U starosti će biti također vrlo aktivni, jedino ako ih bolest ne spriječi. Teško da mogu voditi miran život i ako im nedostaje aktivnosti ili uzbuđenja, mogu postati pravi gnjavatori. Ako mogu, do posljednjeg trenutka života bavit će se sportom.

BIK U mladosti su velike maze i šarmeri koji osvajaju okolinu. Ako odrastaju u blagostanju, vrlo su sretni, ali ako odrastaju u siromaštvu, taj period će željeti zaboraviti. Brak sklapaju uglavnom iz ljubavi ili zbog materijalnih interesa. Novac im je važan kao i voljena osoba.

Izbjegavat će brak s osobom slabijeg materijalnog stanja. Vole uživati u životu. U starosti će uživati ukoliko su se u životu obogatili. Ne vole dijeliti po svaku cijenu. Ukoliko ostare u oskudici, mogu postati puni gorčine i nezadovoljstva.

BLIZANCI U mladosti su sretni i ispunjeni ako su u stalnom pokretu i kontaktu sa što širim društvom. Uvijek traže priliku da se istaknu i potvrde u svojoj okolini. Spretni su i uspješni u komuniciranju i zato im je uvijek važno društvo. Teško ih je zaustaviti kada počnu govoriti i obično ne zatvaraju usta. Njihovim partnerima u svakoj životnoj dobi, od početka veze treba biti jasno koliko im je važan društveni život.

Putovanja i kretanja među ljudima nešto je što ih obogaćuje i čini sretnim. Ako uz sebe imaju životnog suputnika koji je sličnog senzibiliteta kao i oni, nikada im neće biti dosadno, nego će starost ispuniti raznim aktivnostima i putovanjima. Ukoliko se dogodi da ostanu sami, neće im biti potrebno mnogo vremena da obnove stara poznanstva ili steknu nova.

RAK Mladi Rak je izrazito osjećajna i introvertna osoba s kojom treba biti nježan i pažljiv, ali to ne znači da on treba biti pod “staklenim zvonom”. Treba ga poticati da izađe iz svijeta snova i prihvati život sa svim radostima i tugama, kao i svi ostali. Kada konačno donesu neku odluku, čvrsto idu do zacrtanog cilja.

Kada osnuju stabilan dom i obitelj, provest će ugodnu starost ispunjenu mnogobrojnim obiteljskim okupljanjima najbližih. Ako ostanu sami, postat će tužni i melankolični. Ovi ljudi sve pamte pa nerijetko i žive u prošlosti.

LAV Mladi Lav je jednostavno nemoguć do trenutka kada postane centar događanja. Najveća uvreda za njih je ignoriranje. Treba ih stalno usmjeravati tako da znaju da u životu ne postoji samo potreba i želja pojedinca. Ulazak u brak mora biti pompozan. Gledaju i da im brak donese neki status. Vole sjaj i raskoš, a još više slavu. Ako nemaju publiku – nesretni su.

I u starosti su vrlo sujetni. Važno im je da se za njih čulo i da se za njih zna. Ako su nešto postigli, u stanju su satima pričati o svojim dostignućima. Ako su rezultati izostali, pretvaraju se u osobe koje su sklone i lagati kako bi se prikazali u najboljem svjetlu. Kada dođu kući i nasamo analiziraju svoj život, ponos im neće dati da priznaju ako nisu uspjeli.

DJEVICE To su obično uglađena djeca koja paze na svoje ponašanje i izgled i uvijek se trude biti pristojni i dobri. Njihovi roditelji su sretni i ponosni na svoju djecu. Djevice uvijek žele znati unaprijed što će se događati. Tako i u slučaju odluke o zajedničkom životu s partnerom, najprije sagledaju kakva je njihova zajednička budućnost. Rijetki su oni koji stalno nalaze razlog za odlaganje braka.

U kasnijim godinama života Djevice postaju sve zahtjevnije u perfekciji organizacije života i poslovnih obaveza. Svaka sitnica u njihovom životu treba imati točno određeno mjesto. Ukoliko je Djevica u životu propustila nešto njoj važno, pod stare dane će dosta prigovarati i gunđati. U suprotnom, osobe rođene u ovom znaku će proživljavati drugu mladost.

VAGA U ovom znaku su rođeni veliki šarmeri. Veseli su i nasmijani, druželjubivi i vode računa o svom imidžu. Najčešće su u centu pažnje u svom okruženju. Ali pri donošenju bilo kakvih odluka su vrlo neodlučni. Brak im je nešto najvažnije u životu, jer oni na život gledaju kao na nešto što treba proživjeti u paru. Ljubav i iskrenost su njihovi ideali. U starosti će biti ispunjeni i sretni ako su zajedno sa svojim partnerom. Ako su ostali sami, osjećat će se usamljeno i trudit će se naći svoju bolju polovicu.

ŠKORPIJE Od najranijih dana voli provocirati, rušiti tabue i, kao emotivno nezrela osoba, izazivati sukobe. U najranijem djetinjstvu ih treba pravilno usmjeravati i nadzirati. Kada odluče uploviti u bračne vode, to čine vrlo ozbiljno i promišljeno. Dosljedni su i ne trpe površnost i indolentnost. Seks im je važan i nastoje ga još više razviti kroz vezu ili brak. Skloni su avanturama.

I u starosti su aktivni, naročito ukoliko su zadovoljni postignutim u aktivnom razdoblju života. Uvijek su imali sklonosti ka sportskim aktivnostima pa će i u ovoj životnoj dobi biti aktivni u toj sferi. Ako su sami posvetit će se proučavanju svega skrivenog, okultnog, a posebno će se zanimati za temu smrti.

STRIJELAC Djeca su veseljaci od malena. Sa njima nema velikih briga, sve teče ujednačeno i postepeno i u uživanju u vedrijoj strani života. Skloni su slatkišima i gojaznosti pa o tome trebaju voditi računa. Kad stupaju u brak čine to spontano i galantno. Umjereni su i uravnoteženi pa ih svi rado prihvaćaju. Smisao za humor kod njih igra važnu ulogu u životu i pomaže da nadvladaju teškoće. U starosti će rado prenositi svoje mudrosti i životna iskustva. I tada ih neće napustiti smisao za humor i sklonost pozitivnom gledanju na život.

JARAC Osobe rođene u ovom znaku se u mladosti ponašaju preozbiljno za svoje godine, pomalo kruti i hladni. Iza svega se zapravo krije osjećajnost, ranjivost, ambicioznost. Zato se sve pažljivo priprema, organizira i zrelo i kontrolirano ponaša. Obično su u obrambenom stavu, a u školi su pametni učenici. U brak stupaju promišljeno. Idu u zajednicu sa srcem. Tek u starosti ove osobe počinju se opuštati i postaju veseliji s izrazitim pozitivnim stavom prema svemu. Za Jarce se kaže: U mladosti starac, u starosti mladac.

VODOLIJE U mladosti se ističu u svojoj okolini po nekom specifičnom talentu. Ističu se i po svakojakim ludorijama i zato ih treba kontrolirati i pravilno usmjeravati. Ponekad u brak stupe naglo i na sasvim nekonvencionalan način ili pak žive kao pustinjaci održavajući neke isprekidane veze. U starosti se prepuštaju svojim željama i sklonostima kojima se nisu mogli posvetiti u aktivnom dijelu života. Za njih nije čudno da i u 80-tim godinama polože vozački ispit ili uče i posvete se nekoj sportskoj aktivnosti,piše Infpult

Ribe U mladosti su to djeca sklona sanjarenju koju povremeno treba “spustiti na zemlju”. Često su uspješni i priznati u umjetničkim vodama. I u braku su skloni idealizaciji partnera. U skladnom braku zaista uživaju. U starosti se konačno prepuštaju svojim sklonostima i kreativnosti ili jednostavno ljenčare. Ponekad to ljenčarenje predugo traje i treba ga usmjeriti u nekom korisnijem smjeru. Ponekad iz dosade i sami smišljaju kojekakve intrige.

