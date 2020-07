Najgore osobine horoskopskih znakova dok su u vezi

Umjesto da krivite brojne druge faktore za svoje loše ponašanje u vezi, jednostavnije je da sve svalite na svoj horoskopski znak – lakše je.

Ovan

Ovnovi bježe iz veze čim im postane dosadno ili kada stvari nisu po njihovom. To, naravno, uopšte nije njihova krivica, već je kriv – horoskopski znak!

Bik

Kad pronađu dovoljno stabilnog partnera s kojim im je prijatno, Bikovi se prebace u stanje hibernacije. Njima je fino, ali njihovim partnerima je vjerovatno jako dosadno.

Blizanci

Blizanci sabotiraju svaku svoju vezu, a čak i kad je sve u redu, kao da u sebi imaju zlog blizanca koji namjerno stvara probleme. Zašto? Niko ne zna.

Rak

Rakovima treba pažnja i neko ko će ih obasipati ljubavlju i komplimentima, a s druge strane, potrebno im je i vreme za sebe i žele da ih svi ostave na miru. Naravno, sve to žele odjednom, što je poprilično iritantno svakome ko ima posla s njima.

Lav

Ne samo da misle da su sve njihove ideje najbolje na svijetu, Lavovi još imaju potrebu i da naređuju ljudima s kojima su u vezi, misleći da jednostavno ne postoji bolja opcija od one koja se njima sviđa.

Djevica

Perfekcionizam je najveća mana osoba rođenih u znaku Djevice, ali one to smatraju svojom vrlinom. Naglašavanje stvari koje ne valjaju kod partnera im nije samo usputni hobi, to je njihov poziv.

Vaga

Pristupačnost i komunikativnost su toliko izražene osobine ljudi rođenih u znaku Vage da ponekad zaboravljaju na osobu s kojom su na ‘sudaru’. Flertuju u nedogled.

Škorpija

Škorpija misli da partneru pokazuju odanost i bezuslovnu ljubav, a zapravo su samo jako posesivne, ljubomorne i često agresivne osobe. Kaže horoskop, ne mi.

Strijelac

Njihova svestranost ih doslovno vuče na sve strane, zbog čega im zapostavljanje partnera nije stran pojam. Strijelčevi, naravno, uopšte ne vide problem u tome, jer oni se samo bave stvarima koje ih u tom trenutku zanimaju.

Jarac

Jarčevi vole da ulažu trud u svoje ciljeve, ali često zaborave da se opuste i pokazuju nerazumijevanje prema partneru koji ponekad samo želi da uživa u životu, bez pritisaka.

Vodolija

Vodolije obožavaju da šarmiraju ljude i da ih navedu ih da se zaljube u njih, čak i ako nemaju namjeru da ostvaruju ništa više od prijateljstva. Ne moramo da objašnjavamo zbog čega to baš i nije dobro, zar ne?

Ribe

Ribe ljubav dijele šakom i kapom, a kad su svađe u pitanju, radije se povlače i čekaju da se stvari riješe same od sebe. Zbog toga djeluju poprilično dosadno u vezi – ne može sve uvjiek da bude divno i krasno, piše “Dnevno“.

