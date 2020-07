Ovaj horoskopski znak je gord, ponosan i neosvojiv poput tvrđave

U pitanju je kardinalni, ženski znak, melankoličnog temperamenta. Njegov element je zemlja, a prirodno vlada desetom kućom horoskopa, koja se vezuje za pitanja poslovne pozicije i najvišeg životnog dometa. Otuda i njegova povezanost s ambicijom, strpljenjem i dugim usponom ka vrhu.

Govorimo o – Jarcu!

Jarčevi ni u čemu neće žuriti, dobro će odmjeriti svaku odluku i procijeniti koliki je rizik. Uvijek će kraj sebe imati kalkulator i rokovnik, u koji će upisivati ​​tekuće prihode i rashode. Jedno je sigurno, na koncu, uvijek moraju biti u plusu. Neće srljati u nepoznato i ulagati u pothvate koji “lebde” u zraku.

Ovo je znak u kome zdrav razum igra presudnu ulogu, pa vam neće pomoći igranje na kartu emocije. Jarac savršeno odvaja privatan od poslovnog segmenta, nositelj je ideje da s rodbinom i prijateljima ne treba poslovati bez prijeke potrebe i jasnih postulata. Čist račun, duga ljubav.

Na prvi pogled se može steći dojam o njihovoj grubosti i bezosjećajnosti, ali je to velika optička varka. Jarčevi su vam poput tvrđave, gordi i neosvojivi. Potrebno je dosta vremena da se za određenu osobu zainteresiraju, ali kada se zagriju, vatra njihovog srca gori do groba.

Ovo su najodanija bića koja ćete sresti. Izdaju ne praštaju, ali je zato nikada neće prirediti drugom. Ono što ne očekuju od drugih, neće ni sami uraditi. Očekujte od njih da budu tu u svako doba dana i noći, podnijeti će najteži teret zbog obitelji i dragih ljudi, tu su da vam pomognu na putu ka društvenom usponu i budu vaš oslonac u životnim burama.

Njihova je riječ dragocjena, ne daju je olako, ali vam s ovim ljudima ugovori i pisani tragovi neće trebati. Čast i obraz su nešto što za Jarčeve nema cijenu!

Jarčevi su šturi na riječima, ali se to nikako ne može reći i za njihovu upućenost u društvene teme. Povijest i prošla iskustva su nešto o čemu će rado pričati.

Vrlo rado će vam dati smjernice kako da izvučete svoj maksimum, ali od vas očekuju punu pozornost i poštivanje istih. Nemaju razumijevanja za slabu volju i riječ koju ljudi mijenjaju kako vjetar puhne. Takve će iz svog života zauvijek prekrižiti.

Jarac se drži stabilnih ljudi, jasnog stava i tradicionalnog sustava vrijednosti. Znak Jarca karakterizira otpor ka instant rješenjima i trenutnoj modi, oni su uvijek opredijeljeni za klasiku i stvari kojima su godine potvrdile vrijednost. Kada je riječ o životnom prostoru, većina Jarčeva mašta o domu u kakvom srednjovjekovnom dvorcu. Rjeđi je slučaj da Jarčevi dom urede u modernom stilu i sadašnjoj epohi, tu nam je neophodan upliv Urana.

S obzirom na vladara Saturna, ma kakvo bogatstvo stekli, neće se njime razmahivati ​​i javno eksponirati. Jarčevska je priroda asketska, i često uzimaju za život samo onoliko koliko im je neophodno. Mogu djelovati proračunato, pa ih često nazivaju i najvećim škrticama zodijaka.

No, medalja uvijek ima dvije strane, pa tako i ovdje pričamo o ljudima koji neće štedjeti novac ako je riječ o utrošku u “pametne” svrhe, pod čim oni podrazumijevaju ulaganje u životni prostor, školovanje potomaka i kupnju društvenog utjecaja. Ipak, ukoliko vam Jarac obeća financijsku potporu, znajte da je spreman otići i u dug, ne bi li ispoštovao datu riječ.

Ovo su ljudi koji ne pretendiraju na ulogu “dežurnog zabavljača”, ali daleko od toga da neće pokazati svoj smisao i za to. Njihov je humor drugačiji, pomalo mračan, i definitivno namijenjen ljudima sa smislom za čitanje stvari između redova.

Ovo su ljudi koji ne žive u snovima, oni svoje snove pretvaraju u realnost. Ako to nisu u stanju, onda i ne žele sanjariti. Za njih je to puko gubljenje vremena, a vrijeme je poistovjećeno s novcem, čak na ljestvici više! Poštuju i tuđe i svoje, pa na dogovorene sastanke često dolaze ranije. Jutarnji su tipovi, pa većinu obveza obavljaju u prvom dijelu dana, do 13 sati.

Jarčevi su uglavnom koščate građe, ne muče muku s viškom kilograma, ukoliko i ostali aspekti ne kažu drugačije, naravno. Osjetljivi su im zubi, kao i koštani sustav uz mogućnost problema s koljenima i sinusima.

Trebalo bi izbjegavati hranu bogatu ugljikohidratima i šećerima, a preporučljive su veće količine proteina, uz obvezan povećan unos kalcija i vitamina B. Dame rođene u ovom znaku mogu imati problema sa suhom kožom i izraženom vertikalnom borom, po sredini čela. Gospoda mogu imati problem sa seboreičnom kožom i alopecijom.

Jarac je znak koji čvrsto stoji na zemlji, daje realne procjene i ista takva obećanja. Optimizam sebi dozvole tek nakon što se dvije trećine posla obavi.

Sprema se za najgori ishod, a ako se kojim slučajem dogodi najbolji, s pravom će preuzeti sve zasluge i pompu koja uz to ide. Ovo su ljudi koji ne mogu živjeti bez rada i konstantnog osvajanja vrha. Ako stoje u mjestu, za njih je to jednako nazadovanju.

Jarčevi imaju uzak krug prijatelja, ali ako ste u njemu, znate da je to najvredniji dar koji možete dobiti. U partnerskim odnosima traže vrijeme i odanost, a daruju ljubav za cijeli život. Poklonite im srce i poštovanje, a vaše će biti svo vrijeme ovog svijeta, za boravak u najdubljem i najčuvanijem mjestu duše.

