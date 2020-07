Po tarotu: Blizanci su ljubavnici, Jarac je đavo, a Škorpija smrt

Horoskopski znaci po karakteru i sadržaju povezani su s tarot kartama i njihovim značenjem. Tarot se sastoji od 56 karata, tzv. Male arkane, i 22 karte, Velike arkane.

Ovan je car

Car je četvrta karta Velike arkane tarota i pokazuje odlučnog vladara koji zna šta želi. Ovan je pionir, inicijator, avanturista. Novi početak, autoritet i očinstvo uvijek se povezuju s ovim znakom. U tarotu car je na prestolu koji svjetli u bojama Marsa, koji vlada ovim znakom. Ova karta uvijek se povezuje s novim početkom, entuzijazmom, vjerom u sebe, snagom i samostalnošću.

Bik je papa

Papa je u Velikim arkanama peta karta, i povezan je sa Bikom. To je pametan mudri savjetnik koji ne žuri, uvijek daje podršku, stabilan je. U sebi ujedinjuje duhovno i svjetovno te svojom mudrošću pomaže da se planovi s neba ostvare i na zemlji. Venera, koja je planeta vladar Bika, označava nekog ko je blag, fin, možda spor, ali pun vrlina.



Blizanci su ljubavnici

Ljubavnici su šesta karta tarota. Pokazuju odličnu saradnju, dobar kontakt i šarm. Ova priča uvijek je povezana s ljudskim odnosima, komunikacijom, zbližavanjem. Ljubavnici žude jedan za drugim i međusobno se privlače. Ova karta simbol je dvojne prirode Blizanaca, koji uvijek traže nekog s kim može da podijele svoje ideje i informacije.

Rak predstavlja kočiju

Kola su sedma karta Velike arkane i simbol su pobjede, ali mogućih putovanja. Krećući se, pokrećemo i proces samoposmatranja, meditacije i samospoznaje, a to dovodi i do vidljivih promjena. On ne srlja, on promišlja, ali je u svakom trenu spreman na promjenu. Mjesec, vladar Raka, brzo mijenja svoj položaj.

Lav je snaga

Snaga, jedanaesta karta Velike arkane, vezuje se sa Lavom. Simbolizuje strast, nadilaženje strahova, kreativnost i jake želje. Treba biti spreman prihvatiti sve ono što čovek nađe u sebi jer se tada s većom energijom ide u nova područja. Na karti je i Sunce, planeta koja vlada Lavom.

Djevica je pustinjak

Pustinjak predstavlja mudrost, razboritost, povlačenje i razmišljanje. Suzdržanost kao ključ kojim se dolazi do saznanja, obzir i opreznost mudri su vodiči uspjehu. Razboritost Djevice, kojom vlada Merkur, prvo sve prostudira pa tek onda ide u akciju. Predstavlja način na koji djeluje stari mudrac.

Vaga predstavlja pravdu

Pravda je osma karta Velike arkane tarota. Nosi u sebi sklad, ravnotežu i osjećaj za pravednost. Kao i kod Vage, pokazuje zlatnu sredinu, diplomatičnost. Ničega nema ni previše, ni premalo. Vaga je povezana sa ženom koja drži mač u rukama. Mir koji nosi Venera, vladar Vage, priča istu priču kao i karta.

Škorpija je smrt

Smrt je u Velikoj arkani baksuzna 13. karta. Označava temeljnu promjenu nakon koje slijedi sve novo. Kostur koji dominira ovom kartom djeluje zastrašujuće, ali on tjera na razrješenje situacije. Promjena koja je neizbježna i temeljna donijeće sigurno uslov za nešto novo. Pluton koji vlada Škorpijom transformiše sve u potpunosti.

Strijelac je umjerenost

Umjerenost predstavlja umeće, veštinu, osjećaj za zlatnu sredinu. Označava kreativnu snagu i prilagođavanje. Lik na karti miješa različite elemente i stvara unutrašnji proces koji vodi ka skladnom jedinstvu. Jupiter kao jedna dobroćudna planeta sve radi polako, ali stiže na cilj.

Jarac je đavo

Đavo je karta koja označava iskušenje materijalnog svijeta i često je svi pogrešno tumače. Pokazuje da bi trebalo da se oslobodimo okova tradicije i krutosti da bismo zaista napredovali. Na karti je đavo kao bog Pan, bog prirode koji sputava ljude. Saturn, kao planeta koja djeluje na duge staze i formira karakter, vlada Jarcem, koji kroz trnje ipak na kraju stiže do zvijezda.

Vodolija je zvijezda

Zvijezda je sedamnaesta karta Velike arkane i predstavlja nadu, vjeru, čiste i dobre namjere. Poistovjećuje se sa Vodolijom kojom upravlja Uran. Ta planeta se često karakteriše kao čudna i zanimljiva, spoj zemaljskog i nebeskog, i upravo je takva i ova karta.

Ribe su mjesec

Mjesec kao karta tarota nosi duboku intuiciju, talente, ali i sklonost lutanjima. Uvijek je tu uključen uticaj karme i intuicije. Takve su i Ribe pa im je često intuicija jedini pravi orijentir u magli. Inače, Ribama vlada Neptun, koji često donosi iluzije nosiocima ovog znaka, prenosi “Žena“.

