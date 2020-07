Imate li gljivice na noktima: Ova smjesa će vam pomoći da bez stida pokažete stopala, zapišite recept

Gljivice na nogama s vremenom mogu mijenjati oblik i boju, a nokat se može početi i listati što može biti vrlo neugodno. Bez liječenja, gljivica se najčešće ne možemo riješiti, a ono što vjerojatno niste znali jest da je soda bikarbona jedan od domaćih učinkovitijih lijekova za gljivice.

Trebate imati na umu da soda bikarbona i ocat nisu univerzalni lijekovi za gljivičnu infekciju te da se svakako trebate javiti liječniku te redovno kontrolirati stanje.

Gljivice se najbolje razmnožavaju na vlažnim i toplim mjestima poput kože između prstiju na nogama. Gljivice na stopalima nisu rijetkost. Velik broj starijih ljudi, ali i onih koji dugo borave u istim cipelama tijekom radnog vremena – imaju gljivice na stopalima.

Faktori rizika za razvoj gljivica na noktima su:

starost,

smanjena cirkulacija u nogama,

pretjerano znojenje,

hodanje u bazenima, blizu otvorenih kanalizacijskih šahti i cijevi te u teretanama,

psorijaza,

dijabetes,

oslabljen imunitet.

Ono što karakterizira gljivice na stopalima i gljivice na noktima nogu jest crveni osip koji svrbi. Gljivice na stopalima ostavljaju trag oljuštene kože koja s vremenom može postati i bolna.

Gljivice na noktima nogu uglavnom se očituju pojavom žutila, a zatim postupnog propadanja i listanja nokta. Nokti postaju tvrdi te se počinju postupno mrviti.

Simptomi gljivica na noktima su:

zadebljali nokat,

diskoloracija,

promijenjeni oblik nokta,

neugodan miris nokta,

listanje nokta,

tamna boja nokta.

Kako iskoristiti sodu za pomoć kod gljivica?

Soda bikarbona se za liječenje gljivica na nogama i rukama može koristiti sama ili u kombinaciji s drugim proizvodima.

Mješavina sode i octa je dobra upravo zato što soda bikarbona nije fungicidna, što znači da neće ubiti gljivice, ali će spriječiti njihovo širenje i rast, dok ocat koristimo kako bi ubili gljivice.

Trebat će vam:

4 do 5 žlica sode bikarbone,

1 šalica bijelog ili jabučnog octa,

voda,

posuda za natapanje nogu,

papirnati ručnik.

Otopinu napravite prema sljedećem receptu:

Pomiješajte jednu šalicu octa u vodi koju ste prethodno ulili u posudu za natapanje nogu.

Natapajte noge oko 15 minuta, a zatim osušite papirnatim ručnicima.

Ponovite to još jednom, no ovaj put dodajte 4 do 5 žlica sode bikarbone.

Ponovite više puta dnevno, po dva puta bez i sa sode bikarbone. Ideja ovog postupka je ta da će ocat prvo uništiti gljivice, a soda će spriječiti njihov daljnji rast i širenje.

Liječničku pomoć kod gljivica na nogama i rukama potražite u slučaju da je crvenilo jako izraženo te u slučaju da se pojavilo oteknuće koje boli. Liječničku pomoć trebate potražiti ako se stanje ne popravlja ni nakon liječenja.

