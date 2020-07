Detaljna astro analiza za mjesec Jul – Šta bi mogli da očekuju Ovnovi, Bikovi i Blizance

OVAN Kada je ljubav u pitanju tokom jula će veliki uticaj na kompatibilnost Ovnova sa partnerima i potencijalnim partnerima, imati Venera i Mars. Mars je taj koji će tokom jula probuditi strast u vama i želju za nekom ljubavnom avanturom, dok će Venera biti ta koja će poboljšati romantični aspekt bračnog života. Zauzeti Ovnovi, tokom jula biće fokusirani na partnera i doticaće se tema vezanih za brak.

Moguć je i ulazak u brak, kao i donošenje odluka oko proširenja porodice. Kada su slobodni Ovnovi u pitanju, jul mesec će im doneti veliki broj letnjih, romantičnih avantura posebno poslednje nedelje u mesecu. Moguće je da će vas prijatelji ili rodbina na kraju meseca upoznati sa osobom koja će vam se jako dopasti. Zbog pomračenja Meseca koje će se dogoditi 5. jula, vaši aspekti na poslovnom planu neće biti idealni.

Imaćete problem oko postizanja poslovnih obaveza, stalno ćete biti u nekoj žurbi i kašnjenju. Takođe, moguće je da ćete ovog meseca imati problem sa starijim, nadređenim kolegama. Dolaziće do sukoba mišljenja koje nećete tako lako uspeti da prevaziđete. Kada su finansije u pitanju, Ovnovi mogu da očekuju stabilan mesec, bez neočekivanih i velikih izdataka.

Jul mesec biće dobar za ulaganje u neke kreativne poslove, tako da ukoliko duži vremenski period planirate da pokrenete neki svoj biznis, jul je idealan mesec da to i započnete. Tokom jula nećete imati većih zdravstvenih tegoba, jedino što će vas mučiti biće umor. Savetujemo vam da bolje organizujete svoje obaveze kako biste se više odmarali.

BIK Bikovi će ovoga meseca imati jako dobru komunikaciju sa partnerom. Na to će posebno uticati Merkur koji će doneti povezanost, dok će Venera uticati na pojačano izražavanje emocija i želju za romantikom. Ali naravno, ne može sve u toku meseca biti idealno. Tu je Mars da na trenutke pokvari romantičnu ljubavnu atmosferu i u odnos sa partnerom unese malo agresije i nezadovoljstva.

To nezadovoljstvo od strane partnera ili vas ka partneru, biće izazvano većim finansijskim ulaganjem u određene poslove. Bikove koji su slobodni ovog letnjeg meseca očekuje jedna veoma uzbudljiva avantura i novo poznanstvo sa osobom koja će vas oduševiti. Za ulazak novog potencijalnog partnera u život biće zaslužni vaši prijatelji.

Kada je posao u pitanju, Bikovima ovog meseca neće cvetati ruže. Svi problemi počinjaće od loše komunikacija sa kolegama, a to vas može dovesti na kraju meseca i do razmišljanja o promeni posla. Ukoliko se odlučite na taj korak i krenete na razgovore za posao, budite veoma obazrivi prilikom sklapanja ugovora, jer se može desiti da će vam u ugovoru biti navedeni uslovi koji vama neće odgovarati.

Nepažnja može dovesti do toga da vam novi posao bude lošiji od onog sa kog ste pobegli. Kada su prihodi u pitanju, Bikovi ne moraju da se brinu ovog meseca, biće više dobitaka nego izdataka. Upravo dobro finansijska situacija može vas naterati da pokrenete neki svoj biznis koji vaša porodica ili partner neće podržati smatrajući da je to preveliki rizik. Ovoga meseca Bikovi će imati problema sa zdravljem, dolaziće do pojave problema vezanih za hronična oboljenja koja imate. Obavite sve potrebne preglede i više računa povedite o svojim navikama i ishrani.

BLIZANCI Prema predviđanjima za mesec jul, kada je ljubav u pitanju, Blizancima donose pojačanu senzualnost, romantiku i pojačano izražavanje emocija. Slobodni Blizanci mogu tokom meseca upoznati osobu koja je tek izašla iz braka ili neke duže veze i sa njom započeti romantičan odnos koji će im veoma prijati. Iznenadićete se koliko zajedničkih stvari imate, što će vas posebno oduševiti.

Odnos koji ćete negovati sa osobom koju upoznate biće pun strasti i uživanja. Blizanci koji su zauzeti takođe će tokom jula imati miran i prijatan odnos sa partnerom, ali će ih mučiti preterani zahtevi osobe sa kojom su u vezi ili braku. Iako oni vašem partneru deluju mali i ne toliko značajni, za vas su to ipak velike stvari. Jul mesec donosi veliki broj uspeha na poslovnom planu, tome pored vašeg rada i truda doprineće i vaši nadređeni koji će prepoznati vaša ulaganja,piše Infpult

Odlično ćete se slagati sa kolegama na poslu i bićete mirniji i rasterećeniji. Oni koji imaju kreativne poslove biće naručito uspešni ovog meseca, očekuje ih unapređenje ili neki kraći poslovni put. Kada govorimo o finansijama, one će ovog meseca biti jako dobre, a odlični aspekti su i za pokretanje vašeg biznisa, tako da razmislite i o toj opciji. U svemu će vas podržavati partner i porodica. Zdravlje će vas odlično služiti tokom jula. Hronična oboljenja, ukoliko ih imate, biće pod kontrolom, imaćete dosta energije i osećaćete se dobro u svojoj koži.

