Ona ima 60 godina, a on 21: On je moja srodna duša, seks je odličan!Boli me kada mi prijatelji predlažu pomoć psihijatra

Pem Šastin (60) iz Tulse u SAD-u bila je shrvana kada su joj prijatelji rekli da joj Džonatan Langevin (21) može biti unuk i savetovali je da poseti psihijatra.

“Ne mogu verovati da moji prijatelji, koje znam više od 30 godina, ne mogu biti srećni zbog mene samo zato što Džonatan ima 21 godinu. Ali, zlobni komentari neće nas razdvojiti. On je ljubav mog života i nije me briga šta ko misli. Osim toga, naš seksualni život je fantastičan,” prokomentarisala je.

Pem i njen Džonatan, inače student računarskog inženjerstva, upoznali su se pre dve godine na aplikaciji za upoznavanje Badoo. On se njoj prvi javio.

“Priznao mi je da ima 19 godina, a ja sam mu napisala kako sam prestara za njega i da imam dve kćeri starije od njega. Jedna ima 32, a druga 34 godine. Rekla sam mu i da sam baka,” prisetila se Pem i dodala da je Džonatan oduvek želeo da bude sa starijom ženom.

On je tada živeo oko 1450 kilometara dalje pa su svakodnevno razgovarali putem video poziva. Nedelju dana kasnije je doputovao do nje.

“Bio je još zgodniji uživo. Potrčali smo jedno prema drugome i strastveno se poljubili. Bila je to ljubav na prvi pogled,” ispričala je.

Celi taj dan proveli su zajedno pokušavajući da ignorišu začuđene poglede prolaznika, ali i negativne komentare.

“Čula sam kako jedna žena govori svojoj prijateljici da nas je odvratno gledati i da ne bismo trebali biti zajedno. To me jako uznemirilo. Svaka osoba koja je prošla pokraj nas, uputila nam je grozan pogled. Srećom, Džonatanu to nije smetalo, na kraju smo se svemu smejali,” nastavila je.Sledeće noći prvi put su vodili ljubav

“Vodili smo ljubav i bilo nam je jednostavno predivno. Tu noć nismo puno spavali. Džonatan je možda godinama mlađi od mene, ali nije neiskusan. Znao je tačno šta radi. On je neverovatan,” dodala je.

Nedelju dana kasnije spremao se da otputuje nazad kući. Stajali su jedno uz drugo. Pem mu je rekla da ga voli i predložile da ostane. I on je njoj izjavio ljubav, a potom se uselio u njenu kuću. Do tada je spavao kod prijatelja na kauču.

Dan kasnije Pem je pozvala svoje kćerke da ga upoznaju, ali ih je pre toga porukom upozorila da on ima 19 godina i sada živi s njim. Kćerke su se šokirale kada su ga videle, izgledao im je kao dete.

“Džonatan im je rekao kako se nada da će biti prijatelji i zagrlio ih. Kasnije, dok su ga posmatrale kako se igra sa mojom 6-godišnjom unukom, priznale su da im se sviđa. Bilo je olakšanje dobiti njihov blagoslov,” priča Pem.

Ubrzo je i Džonatan o tome obavestio svoje roditelje, oboje u 60-im godinama života. Oni su samo prokomentarisali da ih to ne iznenađuje jer su mu se oduvek sviđale starije žene. Čak su rekli kako se raduju što će upoznati njegovu izabranicu.Dve nedelje kasnije Pem ga je upoznala sa svojim prijateljima s kojima se druži više od 30 godina,piše Stil

“Nadala sam se da će biti srećni zbog mene, ali umesto toga, sedili su u tišini i bili hladni prema Džonatanu. Nekoliko dana kasnije kazali su mi da me on iskorišćava. Bilo je i drugih negativnih komentara pa sam ih odlučila izbaciti iz svog života, ta negativnost mi nije bila potrebna,” ispričala je.

“Celi sam život čekala da upoznam svoju srodnu dušu i ona sad stoji ispred mene, moj Džonatan. Nikada u životu nisam bila srećnija,” dodala je.

Par se ubrzo verio, a veridbu su proslavili s njegovim roditeljima koji su Pem srdačno prihvatila, prenosi The Sun.

Facebook komentari