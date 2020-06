Horoskop za 6 mjeseci vatrene energije i velikih izazova: Šta nam donosi Mars u Ovnu (do 7. januara 2021. godine)

Promjene stižu. Naročito po pitanju naše unutrašnje energije, vitalne snage, instinktivnih reakcija, muškog principa koji vlada našom voljom, snagom, silom koja nas vodi kroz avanturu zvanu život, prenosi “Lovesensa“.

Pogađate, Mars mijenja znak i to iz znaka Ribe ulazi u znak Ovna, 28.6. Velika promjena iz vodenog, ženskog pasivnog znaka Riba u vatreni, borbeni i takmičarski znak Ovna generalno budi potentnost, hrabrost, snagu. Dakle, muškarci preuzimaju inicijativu.

Možemo osjetiti nalete energije, želju za borbom, za sportom, aktivnošću, ali i opasnostima na generalnom nivou.

Agresija se budi, pa koliko je to dobro u vidu spremnosti na inicijativu i preuzimanja nekih davno odlaganih akcija u svoje ruke, toliko može ova promjena da probudi bijes, potisnute reakcije, te nagle i ishitrene akcije ili odluke mogu da donesu i nevolje. Naročito što je ove godine i Mars u svom retrogradnom hodu u koji ulazi 9. septemebra do 15. novembra. Vrlo neugodno vrijeme zakočenosti te sirove snage i energije, može donijeti razne ispade, napade, agresivnost u javnom životu i u svijetu.

Zato je bitno, da ulaskom Marsa u ovaj znak, u kome će biti vrlo dugo, čak do početka sljedeće godine – jer će garetrogradnost uhvatiti upravo u ovom znaku, razmislimo o akcijama koje možemo sa silinom pokrenuti ali da one mogu donijeti, kao bumerang, na naplatu, sve ono što nismo smjeli da uradimo, a uradili smo pod furioznim naletom ogromne energije Marsa koji želi da sve sada uradi, jer je dugo bio uspavan i uljuljkan neptunovskim talasima, utopljen u dubine u kojima se često i gušio, koji ga je nosio iz jednog okeana u drugi.

Nije bio fokusiran, a sad je svu energiju usmjerio u jednu tačku, grabi ogromnim, a često i nepromišljenim koracima ka onome što je zacrtao, uglavnom tvrdoglavo, ne obazirući se na ljude oko njega. Ti koraci, koje ćemo napraviti upravo pod uticajem ove ogromne probuđene energije, će definisati našu sudbinu i događaje do kraja godine ( tačnije do 6.1.2021 ) kad će izaći iz znaka Ovna u znak Bika.

Mars u Ovnu je vrlo brz. Reaguje naglo i brzo. Ne razmišlja. Često ide u akcije koje se graniče sa ludošću jer ne razmišlja o posljedicama. Neko to zove i pretjeranom hrabrošću. Strastan je. Često zaslijepljen. Mars u Ovnu jeste policajac, vojno lice, svi vojnici koji su u prvim borbenim redovima. Mars u Ovnu predstavlja našu primarnu, sirovu snagu kojom se borimo za opstanak. On vlada mišićima, fizičkom snagom a u zdravstvenom pogledu, zadužen je za glavu. Zato je bitno naglasiti da Mars, dok ne uđe u retrogradnost ide skoro do krajnjih stepeni znaka Ovna, a zatim kreće unazad.

Tokom tog perioda biće u napetim aspektima sa planetama koje se nalaze, već duže vrijeme u znaku Jarca – sa Jupiterom, Saturnom i Plutonom, te ovi dani kad Mars bude pravio najjače aspekte sa planetama u Jarcu, moramo da označimo kao rizičnim u svakom pogledu, i u vezi zdravlja, u vezi posla a moguće i u emotivnim situacijama, jer je važno da znamo da li je neka od ovih planeta vladar naše kuće ljubavi i emocija.

