Horoskop u vladavini Raka za posljednjih 6 znakova: Šta ih čeka od 21. juna do 22. jula 2020. godine

VAGA

Posao

Želite da sve napustite i život iz korijena promijenite, ali svjesni ste posljedica takvih odluka, pa na neki način sve ignorišete. Potiskivanje nezadovoljstva na poslovnom planu može prouzrokovati ozbiljne smetnje, naročito u odnosu sa saradnicima, jer oni osjećaju da ste mentalno odsutni. Sve to zajedno može biti uzrok vaših ozbiljnih grešaka u radu, a to bi vam još više zakomplikovalo ionako neprijatnu situaciju. Ne gubite optimizam, sve je prolazno, pa i ova faza koja je, u stvari, uvertira za predstojeće promene, piše astrolog Suzana Ban za “Novosti“.

Ljubav

Na ovom planu vam je sve nekako mutno i nejasno. Bavite se temama koje se odnose na prošlost, ali nikako da pronađete zajedničko rješenje kojim biste stavili tačku na minule dane. Pozitivan pomak stiže krajem perioda, ali i dalje ostajete u vibraciji misterije i nejasnog odnosa s partnerom. Koliko god da se trudite da stvari postavite iskreno i na pravo mjesto, neki detalji će vam i dalje ostajati nejasni i nerješeni.

Zdravlje

Stomačni problemi.

ŠKORPIJA

Posao

Vesele vas pobjede koje ste izvojevali, pa vas to navodi na osjećaj da ste svemogući. Budite oprezni pri kupovini, naročito početkom ovog perioda, jer za vas ovo nije pravo vrijeme za trgovinu. Vrlo brzo će vam na naplatu doći kratkotrajno finansijsko opuštanje, a tada će vas savladati panika. Ipak, nema razloga za paniku, jer ćete u trenutku kada vam sve bude djelovalo beznadežno pronaći rješenje koje je sve vrijeme bilo pred vama ali ga vi niste uzimali u obzir.

Ljubav

Neobično vam prijaju neobavezna druženja sa ljudima s kojima vas vezuju zajedničke potrebe, a to su odmor i uživanje. U tom ambijentu ljubavni plan trpi. Kao da vam je više stalo do okoline nego do voljene osobe. Ukoliko ne budete pametno izbalansirali ovakvu planetarnu raspodjelu energije, druga strana može vaše čudno ponašanje pogrešno protumačiti, a zatim i povući poteze koji će trajno narušiti partnerski odnos.

Zdravlje

Migrena.

STRIJELAC

Posao

Izvjestan je priliv energije, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Ne znate gdje ćete prije, sa svake strane se nižu dinamična dešavanja koja od vas traže potpunu koncentraciju. Rado biste se povukli na neko vrijeme i predahnuli, ali to je u ovom periodu nemoguće, jer vam stižu novi direktori ili šefovi koji zadaju zadatke u okviru kojih vi imate važnu ulogu. Krajem perioda moguće je putovanje na kome vam se mogu poklopiti kockice pa da, bar nakratko, priuštite sebi predah od svega.

Ljubav

Zadovoljstvo leži u okruženju porodice i ukućana. Stižu značajne promjene, bilo da se radi o novom članu, kućnom ljubimcu ili nekoj sličnoj promjeni kojom vaša oaza mira dobija na kvantitetu. Nekima će ovaj period donijeti velike životne promene koje će biti izvor radosti. Bez obzira na to što je period prilično povoljan, budite pažljivi u diskusijama jer su mogući neprijatni nesporazumi sa osobama koje su vam bliske.

Zdravlje

Problemi s varenjem.

JARAC

Posao

Pazite se brzopletosti, naročito ako u ovom periodu morate da donesete važnu odluku. Neprijatna dešavanja u radnom okruženju zahtjevaju od vas da prevaziđete sopstvena ograničenja i savladate nove načine funkcionisanja. Planetarni aspekti ukazuju na to da vam se, uprkos poteškoćama, otvara mogućnost da ostvarite nove uvide koji će vas ubuduće odvesti na sasvim novu putanju. Ako ovo savladate na samom početku perioda, nagrada stiže već od kraja mjeseca, kada će se finansijska situacija znatno popraviti.

Ljubav

Ovo je dio vašeg života koji mora da pretrpi ozbiljnu korekciju. Okolnosti vas primoravaju da racionalno sagledate sve, iako ništa nije čisto i jasno. Svjesni ste toga da nemate sve informacije o osobi do koje vam je stalo, a s druge strane, prihvatate polovičan ljubavni odnos jer vam se to, iz nekog razloga, isplati. LJubav začinjena interesnim motivima za vas može biti prenaporna, pa do kraja ovog perioda možete od svega i odustati.

Zdravlje

Bolovi u leđima.

VODOLIJA

Posao

Ozbiljno razmišljate o tome da li je za vas bolje da svoju profesionalnu putanju nastavite samostalno ili da radite za nekog drugog. Ovo je period kada ćete dospijeti u centar pažnje i najvjerovatnije ćete se veoma ponositi svojom pozicijom. Sada je potrebno da svu svoju kreativnu energiju uložite u rad kako biste kvalitetno odgovorili na sve poslovne izazove koji će se postaviti ispred vas. U okviru toga predstoji vam jedna sasvim nova poslovna putanja, koja vas vodi ka novom radnom mjestu.

Ljubav

Prija vam toplina porodičnog i ljubavnog gnjezda. Voljena osoba ima sluha za sve vaše potrebe. Početkom perioda ljubav dobija krila, iako ćete se istovremeno osjećati jednim delom nezadovoljno, jer u vašoj prirodi je nepresušna potreba za dokazivanjem ljubavi i prisustvom romantike koja vas uvjerava da ste voljeni. Kako god bilo, veza teži ka stabilizaciji, a to je nešto što vam je u ovom trenutku iscjeljujuće.

Zdravlje

Kostobolja.

RIBE

Posao

Nerješene situacije koje vučete iz prošlosti izgledaju mnogo gore nego što to zaista jesu. Do kraja perioda bićete u vakuumu, sa svih strana ste pod nekakvim nevidljivim pritiskom koji ne možete da objasnite, ali ga i te kako osjećate. Sretna vijest je da je to prolazna faza, jer će se stvari ipak pokrenuti s mrtve tačke. Svemu prethodi jedno važno rješenje koje vam otvara nova saznanja i mogućnosti za napredovanja kakva niste ni sanjali. Do tada, ostanite strpljivi, pazite kome se povjeravate i nikoga ne kritikujte.

Ljubav

Posvećeni ste poslu, pa za voljenu osobu ostaje malo slobodnog vremena koje, pak, ne koristite maksimalno. Iako ste u naletu dobre energije, zanemarujete da je vaš poslovni uspjeh samo vaša pobeda i da partner očekuje onaj deo vašeg bića za koji misli da mu pripada. Raskorak u očekivanjima može proizvesti lošu komunikaciju, zbog čega biste propustili važne trenutke koje nikada više nećete nadoknaditi.

Zdravlje

Čuvajte se povreda.

