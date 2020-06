Znakovi koji mijenjaju raspoloženje ”kako vjetar puhne”

Raspoloženja u danu se mijenjaju, ponekad tako da promjene jedva primijetimo. Međutim, neki znakovi Zodijaka su ćudljiviji i češće mijenjaju raspoloženja od drugih, a to je zapravo znak da su i emotivniji i da sve osjećaju puno snažnije.

Raspoloženje također utječe na fizičke promjene pa stres ili ljutnja mogu utjecati na porast krvnog tlaka, dok dobro raspoloženje potiče hormone od kojih se i fizički osjećamo energičnije. Zato potiskivanje osjećaja nije dobro, prenosi “N1“.

Donosimo vam šest znakova Zodijaka koji najviše od svih mijenjaju raspoloženja i najćudljiviji su od svih znakova. Za odnos s njima trebat će vam strpljivosti i razumijevanja.

Rak

Ovo je bez sumnje najćudljiviji od svih znakova. Oni jednostavno sve osjećaju vrlo snažno. Dobro raspoložen Rak obasipat će vas pažnjom i ljubavlju, a onaj loše volje će se povući ili vas izbjegavati kako nekoga ne bi povrijedio svojom negativnošću.

Dobra stvar kod Raka je to što prihvaća svoj karakter i izražava osjećaje. Osim toga, dobro im ide nošenje s tuđim osjećajima.

Ribe

Ribe mogu biti pretjerano senzitivne što kod njih utječe na promjenu raspoloženja. I najmanja sitnica ih može razjariti ili baciti u depresiju. Čak nema veze radi li se o malom ili velikom problemu, oni odmah mijenjaju raspoloženje.

Ovaj znak se ne snalazi baš u konfliktima te je vjerojatnije da će razmisliti o problemu pa se tek onda pokušati nositi s njim. Ribe se mrze osjećati bespomoćno!

Na svu sreću Ribe najčešće uspiju same prebroditi svoja raspoloženja i usmjeriti ih na nešto kreativno.

Škorpion

Škorpioni sve događaje osjećaju vrlo strastveno, a njihovo raspoloženje zapravo održava intenzitet tih osjećaja. Međutim, ako su zbilja jako loše rapsoloženi, to će pokušati sakriti iako će to biti nemoguće jer im se na licu vidi kako se osjećaju.

S obzirom da uživaju u intenzivnim osjećajima, nije nevjerojatno da se prepuste tuzi uz primjerice takvu glazbu ili da odu na boks ako su ljuti. Škorpiona njegovo raspoloženje tjera na akciju, bilo da se radi o osveti ili brizi za nekog.

Ovan

Ni Ovan neće zadržati osjećaje za sebe. Ako su ljuti na vas, očekujte da će vam to jasno i reći. No, to nije sve. Pokušat će vas na još nekom planu poraziti, kao da se radi o natjecanju, samo zato da bi se osjetili superiorno.

Ovan itekako zna pomoći pa se neče ispričavati kad nekoga povrijedi grubim riječima. Ipak, unatoč tome što jako intenzivno osjećaju sve oko sebe, njihovo raspoloženje se brzo mijenja. Može se dogoditi da u jednom danu od raspoloženja da u životu ništa ne valja dođu do želje i motiva da svima pomognu.



Vaga

Za Vagu je normalno pitati prijatelja ili obitelj jesu li ljuti na njih. One se uvijek boje da nehotice nekoga nisu uzrujale i da će ih strah “pojesti” i utjecati na raspoloženje. Vage ne vole biti ćudljive, one jednostavno sve osjećaju, a to uključuje događaje koji nemaju nikakve veze s njima.

Osjećaju se odgovorno za tuđe osjećaje, a to je posebno težak teret. Njihovo raspoloženje najčešće nema veze s okolinom.

Blizanci

Blizanci ne vole drugima kvariti raspoloženje, ali čini se da svoje nikako ne mogu sakriti. Kad god netko pita Blizanca je li loše raspoložen, on će u pravilu odgovoriti da je dobro i dati pritom niz dokaza za to. No, njihovi će “dokazi” obično govoriti suprotno onome što sami žele.

Također, skloni su izljevima osjećaja na društvenim mrežama što im pomaže u nošenju s osjećajima. Ipak, nakon toga će se često osjećati suviše izloženo i bit će im malo neugodno. Bolje će se osjećati ako priznaju kako se osjećaju, nego da neprestano pokušavaju dokazati da su sretni, piše YourTango.

