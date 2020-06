Horoskop za ljeto 2020: Jedan mjesec donijet će ostvarenje snova za većinu

Ovogodišnje ljeto za mnoge će početi upečatljivo, a najviše zbog pomrčine Sunca koje se događa baš uoči ljetnog solsticija 21.6. u 6,40 sati po griničkom vremenu na 0,21 stupnja Raka.

Dane oko eklipsi uvijek prati određena nestabilnost, vrijeme je to kad stvari sazrijevaju do kraja i definitivno se preokreću u nekom drukčijem, novom pravcu. Utoliko je dobro važne odluke ne donositi baš dan uoči ili za vrijeme pomrčine, jer smo tad pod energijama iste, nego je najbolje prespavati, malo pričekati i odlučivati bar dan, dva kasnije kad se situacija razbistri, a sve bude jasnije. Pogotovo ako se radi o pomrčini Sunca jer je to vrijeme kad je sunčeve svijetlosti na Zemlji manje, pa stoga nedostaje i svijetlosti, što doslovno, što u smislu „čistoće“ i jasnoće viđenja, pišu astrolozi na stranici Ehoroskop.

Zato se primirite – baš poput mnogih životinja koje se uoči pomrčine sklone u svoje rupe i tu strpljivo pričekaju da „prođe sjena“.

No početak ljeta neće biti markantan samo zbog pomrčine, nego zbog još tri stvari.

Prvo je što Merkur 19.6. kreće retrogradno i svojim obratnim hodom otvara neka stara pitanja sve do 13.7., pa je to vrijeme kad će na dnevni red doći teme koje smo mislili da smo već proradili, ali ćemo se opet morati pozabaviti istim, ili pak dolazi do niza kašnjenja u komunikacijama, prometu, pamćenju i sličnom. Budite strpljivi, proći će!

Drugo i ništa manje važno što će obilježiti sam početak ljeta, jest prelazak Marsa u znak Ovna 29.6., a koji će u spomenutom znaku ove godine ostati jako dugo, odnosno do kraja godine. Zato će i samo ljeto biti puno inicijalnih energija koje će u njegovom početku izlaziti na površinu pomalo nespretno, to jest ne baš u najboljim trenutcima (zbog kvadrata Marsa i Sunca), a moguće su i greške u koracima.

Svemu treba dodati i treću stvar, a to je da će se Saturn nakon proljetnog predaha u Vodenjaku, 3.7. vratiti retrogradno u Jarca, pa će se istovremeno morati proraditi još neke teme dugoročnijeg karaktera. Neće biti popusta dok se sve ne proradi koliko god je potrebno.

Sve ovisi i o pojedinčanim natalnim kartama, no 6. mjesec (njegov ljetni dio) vrlo će vjerojatno biti turbulentan.

“Držite se provjerenih vrijednosti, realiteta i pametno se dočekujte na noge kad god vidite da niste na sigurnom. Sve sagledavajte s kojim danom odmaka, kad događajni prođu ili se bar koliko toliko smire. Jer tad ćete vidjeti bolje i biti bliže istini, nego da reagirate u trenutku”, navode astrolozi.

Sedmi mjesec će također biti zahtjevan, jer će se već 5.7. u 4,30 sati po griničkom vremenu na 13,38 stepenu Jarca odigrati pomrčina Mjeseca.

Priča koja se otvorila počekom ljeta, nastavit će se nekim novim obratima, a ovaj put će utjecaj više djelovati na psihu, emocije, unutrašnji svijet. Mjesec u Jarcu voli kontrolu emocija, a kad je pomračen, ona će lakše izostati, stoga će neki prolazno krizirati u lošijim raspoloženjima. Kako ista pomrčina nije daleko od Plutona, ali i Jupitera, to će postojati iskušenja na temu radikalnih promjena u duši ili pak dobrodušnosti, pa nisu isključena ponašanja iz krajnosti u krajnost – od brutalnih promjena (ili brutalne iskrenosti), do nježne fleksibilnosti i popustljivosti svemu i svačemu.

Ključ je i ovaj put u toleranciji i dakako, strpljenju.

Tokom sedmog mjeseca bit će izazova u odnosima, ambicijama, individualnim poduzimanjima, te će mnogi morati jako dobro balansirati u svakodnevnim aspektima planeta koje će s lakoćom „mljeti“ ljude. Ako ste zaista umorni i treba vam odmor, sedmi mjesec će biti energetski najzahtjevniji za većinu, pa planirajte da se baš tad odmaknete od svega i odmorite.

Osmi mjesec bit će ugodniji, mirniji i ljepši nego sedmi, pa i nego šesti. Volite li raditi ili nešto novo stvarati, to je doba kad možete krenuti u pripreme, no ako želite doživjeti odmor iz snova, onda je to također taj mjesec. Planete u Lavu bit će potpomognute Marsom iz Ovna, bez težih izazovnih aspekata, osim pokoje prolazne nervoze (zbog Urana iz Bika), no nema niti pomrčina, niti nekih težih turbulencija.

Deveti mjesec će biti kruna ljeta kad će se planete poredati u zemljani lotos između Djevice, Jarca i Bika, tako da je to vrijeme kad će se mnogi moći upustiti u konkretno ostvarivanje svojih snova i zapravo će biti i najljepši dio ljeta. Sve u svemu ljeto 2020. izgledat će poput linije koja ide od klimavog dna, pa se penje uz određene uspone i padove prema višem, boljem, da bi na kraju stigla na vrh u kom je moguće gotovo sve.

Facebook komentari