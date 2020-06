Jelena Karleuša začepila uši: Zbog ovog takmičara planula, razbjesnila žiri

Prvi takmičar predstavio se pesmama “Tajna želja” Šabana Šaulića i “Nekada smo ti i ja” Ljube Aličića, dok je druga odabrala “Ti si mu bio sve” Zorice Brunclik i “Sve što radim tebi prija” Snežane Đurišić.

Na kraju narodnjačkog duela rezultat je bio 4:3 u korist Miodraga, što je naljutilo Mariju Šerifović koja smatrala da je ovaj takmičar zaslužio svih pet “da”.

“Sram te bilo, Jelena. Sram te bilo!”, vikala je Marija Karleuši jer nije dala nijedan glas, što su podržali svi u žiriju, čak i Saša Popović koji je rekao da je Miodrag jedan od najboljih takmičara ove sezone, kao i da svojim pjevanjem može da parira Darku Laziću.

“Sramota je što ovaj dečko ne ide direktno dalje. To ide na dušu ovom zelenom vanzemaljcu ovde”, poručila je besno Marija, pa zapretila Karleuši da vodi računa kako će prokomentarisati njegov nastup.

“Ovo iživljavanje u pjevanju, krvničkom iživljavanju u trilerima, čemu to? To je u najmanju ruku neumijesno. Ona poza samo što se ne ukakiš svaki sekund, čupanje iz du*eta, čemu sve to? Svi znamo i čujemo da pjevaš maestralno, ali muzika ne treba da bude iživljavanje. Šaban Šaulić nije pjevao na silu, nije se iživljavao, on je to radio sa lakoćom”, rekla je Jelena što je naljutilo ostale članove žirija, pa je Dragan Stojković Bosnac rešio da poentira obraćajući se direktno takmičaru.

“Miodraže, ti si sve otpjevao kako treba. Nije ovo RTS koji traže svoje uzuse, mi smo komercijalna kuća koja će tebe da eksponira kao budućeg pjevača koji će imati šta da kaže i otpjeva. Onaj ko to ne čuje, nije tvoj problem”, rekao je Bosanac, što su ostali članovi žirija pozdravili,prenosi Novi.

