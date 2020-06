Kad Djevica postane Vaga a Jarac Vodolija: Horoskopski znak može da se promijeni

Čini se kao da dišete u istom ritmu, i kao da ste spremni da se na njega oslanjate do kraja života. Spremni za to ili ne, morat ćemo da podijelimo sa vama mišljenje stručnih astrologa koji tvrde – da se horoskopski znak tokom života MOŽE promijeniti.

Prije nego što krenete da razmišljate kako je vaš kompletan život bio jedna velika laž i kako ste u pogrešnom smjeru vođeni, zastanite i duboko udahnite. Nije sve bila laž, odnosno dobar dio nije. Evo o čemu se radi.

Postoje dvije glavne astrološke karte koje određuju ko ste i šta se događa u vašem životu. Ukoliko vas zanima astrologija i smatrate da u svemu tome ima neke istine, vjerovatno ste već vidjeli svoju natalnu kartu. Ta karta određena je datumom, vremenom i mjestom vašeg rođenja. Kada provjeravate šta vam danas horoskop poručuje, on se zasniva na vašoj natalnoj karti.

Ali, to je samo polovina priče. Druga polovina je vaša napredna karta. Zamislite svoju matičnu natalnu kartu kao astorloški snimak trenutka kada ste se rodili, a svoj napredni grafikon kao mapu puta za razumijevanje kako vaše evoluirajuće JA trenutno djeluje u sprezi sa vašim okruženjem.

DA LI TO ZNAČI DA SE NAŠ ZNAK U HOROSKOPU MIJENJA SVAKE GODINE?

Ne, zapravo prije će biti da se mijenja svakih 30 godina. Svaki znak u sebi sadrži 30 stepeni, a Sunce se godišnje pomjeri za svega jedan stepen, što znači da vašem znaku u Zodijaku treba oko 30 godina da bi se promijenio. Iako biste mogli biti u iskušenju da svoju ‘promjenu horoskopskog znaka’ optužite za izvjesna dešavanja u svom životu, nije sve tako jednostavno. Godina u kojoj se vaš napredni Sunčev znak mijenja zavisi od tačnog dana kada ste rođeni.

U suštini, ako ste rođeni u prvih nekoliko dana u svom znaku, vaše Sunce ne bi mijenjalo znak sve dok ne biste navršili punih 30 godina. S druge strane ako ste rođeni pred kraj znaka, vaše Sunce bi datu promenu izvršilo još dok ste bili veoma mladi, objašnjavaju astrolozi.

Ako uzmemo za primjer da ste rođeni 19. , vaš Sunčev znak se preselio iz Ovna u Bika u ranom djetinjstvu, što može objasniti neke od naglih promjena u ponašanju koje ste mogli iskusiti kao dijete. S toga s vaš znak neće ponovo mijenjati sve dok ne budete u ranim tridestim godinama.



ŠTA SE DOGAĐA KADA SE ZNAK U HOROSKOPU PROMIJENI?

Zavežite se, polijećemo! Kada ste 29 stepeni od svog Sunčevog znaka, mnoge čudne stvari počinju da vam se dešavaju. Promjene su mnoge po pitanju vaših vrijednosti, životnih fokusa, i najvažnije od svega vaše JA se manifestuje na drugačiji nepoznat način. Ukratko – niste svoji. To postaje očigledno oko posljednjeg stepena i vrlo intenzivno u prvom stepenu novog znaka, nakon čega postaje sve dublje i dublje.

Međutim to ne znači da postajete druga osoba. U suštini ste vi još uvijek vi, samo vama upravljaju druge planete. Kada planeta promijeni znakove ona dobija novu energiju. To vas ne mijenja iz korijena već vam daje novi pogled na svijet, nove mogućnosti. Imate mogućnost da sebe doživite na nov način. Takođe veće su šanse da ćete biti spremni da razumijete potrebe drugih i njihove probleme ako vam je to do sad bio problem, piše “Ženski magazin“.

Facebook komentari