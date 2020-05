Najpoznatiji ruski astrolog Pavel Globa otkriva koje horoskopske znakove očekuju sudbinske promjene između 21. i 29. maja 2020. godine

Bik

Bikovi će dosegnuti neviđene visine u poslovnoj sferi od 21. do 29. maja. Ovo će biti pravi trijumf koji će ih odvesti do dugo očekivane finansijske nezavisnosti. Upravo u tom razdoblju Bikovi će dobiti vrlo povoljnu poslovnu ponudu, koju neće moći da odbiju. Nova pozicija s mogućnošću obećavajućeg napretka u karijeri, kao i dobra primanja biće ključ za uspješan život, život koji će omogućiti Biku da počne da troši novac na važne lične ciljeve. Oni Bikovi koji još nisu razvili ljubavni odnos, imate veliku priliku od 21. do 29. maja. Zvijezde im obećavaju puno pozitivnih događanja, onih koje će pamtiti cijelog života.

Blizanci

Od 21. do 29. maja Blizanci će napokon moći da završe započeti posao, što će im otvoriti neograničene mogućnosti izgradnje karijere i privatnog života. Ovi dani su definisani kao najplodniji u smislu poboljšanja finansijske situacije, ali istovremeno će mnogim Blizancima donijeti i sreću u ljubavi. Sve promjene u životu koje očekuju Blizance u ovom razdoblju u startu su predodređene za uspjeh. Sada Blizanci imaju sve šanse da se konačno riješe mnogih nepotrebnih stvari, problema i nevolja. Sve oko sebe, Blizanci će u ovom periodu ispuniti srećom i skladom, prenosi “Atma“.

