Kokuzluk i numerologija: Zašto su neki ljudi vječito siromašni

Numerološka matrica imena svake osobe je broj koji se zove broj novca, posla i bogatstva. On najviše određuje vaš društveni i lični život, a vi u nastavku saznajte kako da ga izračunate.

Napišite svoje ime i prezime, pa u donjem nizu pronađite broj koji odgovara svakom slovu. Saberite brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberite i ta dva broja. Sabirajte ih dok ne dobijete jednocifren broj.

A, I, J, = 1

B, K, R = 2

C, G, L, S, Ć, Č, Š, LJ = 3

D, M, T, Đ, DŽ = 4

E, H, N, NJ, = 5

U, V = 6

O, Z, Ž = 7

F, P = 8

REZULTATI

BROJ 1

Jedinice nastoje da uvijek budu prve. Trude se da savršeno obavljaju svoj posao jer od toga zavisi njihovo samopoštovanje. Poslodavci jako cijene ljude poput Jedinica. Više ih zanima sam rad nego sticanje kapitala.

BROJ 2

Dvojke uvijek uz sebe imaju partnere koji im pomažu da dođu do novca. Njih partner ili izdržava, ili zapošljava, ili im obezbjeđuje uslove da realizuju svoje poslovne potencijale. Sposobnosti Dvojke najviše dolaze do izražaja u timu, pa će one najviše zaraditi i napredovati upravo kao dio tima.

BROJ 3

Trojke mnogo vole novac, ali do njega dolaze samo kad im pođe za rukom da biznis povežu sa svojom vječnom potrebom da se zabavljaju. Bez talenta i sreće Trojke žive od sporadičnih, nesigurnih zarada. Bogatstvo će steći samo ako imaju pravi talenat ili ludu sreću.

BROJ 4

Četvorke ni do čega u životu ne dolaze lako. Moraju da ulažu velike napore za svaki uspjeh. One moraju da odbijaju poslove koji ih istinski privlače zbog sigurnijih ili bolje plaćenih poslova. Četvorke su veliki radnici. Njihovi uspjesi uvijek su opravdani i zasluženi, ali sudbina ih, nažalost, ne nagradi svaki put.

BROJ 5

Petice su ležerne osobe, pa ih najveće zarade čekaju na putovanjima i u inostranstvu. Petice lako mijenjaju djelatnost, pa nikada neće biti siromašni. Imaju mnoge talente koji se dobro plaćaju.

BROJ 6

Šestica traži istomišljenike i povezanost. Zato će najveće uspjehe postizati kroz porodični biznis, a ako se bave nekim kreativnim poslom, onda kroz koautorstvo. Paradoks Šestica je u tome da što više daju, to više imaju, pa ako ne uspiju da rade u zajednici, može se desiti da čitav život provedu u siromaštvu.

BROJ 7

Glavna osobina Sedmica je analitičnost. Finansije ih ne zanimaju previše. U stanju su da rade samo za ideju. Žrtvovaće blagostanje da bi se bavili nečim što stvarno vole i u šta vjeruju.

BROJ 8

Osmice uvijek teže opipljivim i konkretnim rezultatima. Njima je najvažnije da ono što rade bude dobro plaćeno. Nikada ništa ne rade iz čistog entuzijazma jer ih posao radi posla uopšte ne privlači. Čitavog života mogu da rade nešto što ih suštinski ne zanima samo ako je dobro plaćeno.

BROJ 9

S jedne strane, Devetke žude za poslom koji će imati globalni uticaj i pomoću kog će moći da usreće čitavo čovječanstvo, a s druge strane žele da im takva djelatnost donese brz, lak i veliki profit, piše “Aura“.

