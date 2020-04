Astrolozi upozoravaju na još jedan ciklus nepovoljnih aspekata

Neki sada mogu da naslute i do kad će trajati, te kakve će izazove donijeti svakom od nas. Međutim, to nije najčešće pitanje koje im postavljaju, prenosi “Nova“.

“Tokom proteklog mjeseca pojačao se posao, stalno mi se javljaju s pitanjima, nekad i usred noći. A najviše ih zanima ljubav”, kaže astrolog Katarina Vranješević, čije astro prognoze svakodnevno čitate na “Nova.rs” Astro. Njene klijentkinje su, kako kaže, uglavnom djevojke i žene od 25 do 45 godina, a ljubav je inače glavna tema. Ipak, u aktuelnoj situaciji…

“Prilično fatalistički gledaju na stvari. One koje su singl, pitaju se da li će ikada upoznati nekog, da li će se udati i kad, brinu da će ostati same do kraja svijeta…

Naravno da neće. I one koje su u braku sad imaju svojih problema, što je i očekivano u izolaciji. Strahuju da li će ostati zajedno, da li su jedno za drugo… Najčešće žele da im radim uporedne horoskope, da pročitaju partnera, najmanje bi o sebi da saznaju. Zdravlje, posao, novac – to ih ne zanima previše”, otkriva Katarina.

Još jedan astrolog potvrdio je da su ljubav i muško-ženski odnosi glavne teme. Što se tiče posla, ispostavilo se da se mnogi pitaju da li je trenutak da ga promijene i razmišljaju o novim zanimanjima koja bi mogli da prigrle u budućnosti, a polje zdravlja svedeno je, očekivano, na strah od korona virusa.

“Mene najviše pitaju za zdravlje. Na prvom mjestu je: ‘Da li imam predispozicije za koronu?’, a slijedi: ‘Da li ćemo se razvesti?’ To je malo češće ovih dana, ali parovi koji su imali dobre međusobne aspekte će u ovim okolnostima učvrstiti vezu”, kaže Tanja Joksimović, profesionalni astrolog. Prema njenim riječima, tek na trećem mjestu je: “Kad će se ovo završiti?”

“Polovinom maja bi trebalo da se ublaži. Međutim, počinje još jedan ciklus nepovoljnih astroloških aspekata. Ne mislim da će se odraziti toliko na zdravstvenu situaciju, već više na ekonomsku”, ukazuje Tanja Joksimović.

U kontekstu priče o vanrednom stanju, Katarina Vranješević je primijetila da se još jedno pitanje često ponavlja. “Da li ću moći da idem na odmor?” Isto smo joj i mi postavili, odgovor nije bio naročito optimističan.

“Objektivno, mislim da niko neće”, kaže Katarina, i priznaje da joj je sad posebno teško da ljudima otkrije neke stvari koje vidi u zvijezdama.

“Ljudi su zatvoreni, stvaraju se paranoje, prosto su preplašeni. Imamo jednu izmjenjenu realnost i teško je saopštiti im neke detalje”. Ipak, to ne znači da to ne čini. Kao i mnoge njene kolege koje astrologiju shvataju ozbiljno, i Katarina je mjesecima, čak godinama unazad upozoravala na kolaps planete.

“Astrolozi su pisali o opasnosti koja će zahvatiti svijet, znalo se da će biti nešto što će imati strašne posljedice i promijeniti život, ali niko nije mogao da vidi šta će to tačno biti. Ja sam tipovala na rat. Pričala sam da nam slijedi period kao početkom devedesetih, govorili su “nema šanse”. Tad me niko nije ozbiljno shvatao, a kad se ovo desilo, prvih deset dana telefon nije prestajao da zvoni. Pitali su koliko će ovo trajati, odgovarala sam samo: ‘Trajat će. Spremite se na novine koje neće biti prijatne’. Onda smo se vratili na ljubav…”, priča Katarina.

Kaže da ipak primijećuje da se ljudi osviješćuju, a za nastavak prognozira: “Kritično ljeto, na jesen nam slijedi borba za opstanak, tek krajem decembra možemo da se nadamo nečemu boljem. Ali morat ćemo svi da se oslonimo isključivo na racionalno”.

loading...

Facebook komentari