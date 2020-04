Veliki horoskop za maj – Detaljna prognoza za sve znakove

Ovan

POSAO

Mars u Biku, simbol ambicije i incijative, impulzivnosti, samopouzdanja i odlučnosti nalazi se u znaku svog izgona. Što ovo znači za Ovnove? Znači da postajete usporeniji i pasivniji i teško ćete tijekom svibnja/maja ostvarivati ciljeve. Pada vam inicijativa i radna energija. Postajete sputani što bi moglo dovesti do nezadovoljstva, a time i do pojave osjećaja agresivnosti. Reagirate sporo i trudite se da ostanete mirni, ali ćete biti vrlo svojeglavi, prenosi “Atma“.

Sada gomilate u sebi sve ono što ne možete ispoljiti. Kada dođe vrijeme za ispoljavanje to će biti u vidu eksplozije. Zato nađite mjeru i redovno se oslobađajte negativnih emocija. Mars je u opoziciji sa Saturnom. Upozorava na oprez s novcem, pozajmicama i kreditima. Ako ste već opterećeni kreditom, tada morate pronaći solomonsko rešenje jer izgleda da ćete se naći u situaciji koja zahtijeva veliku vještinu da bi se nadišla.

LJUBAV

Ovo je vrijeme u kome je eros naglašen pa je eros i sila koja pomiruje. Ako ste bili s partnerom u svađi, sada se možete pomiriti. Ako ste bez partnera, sada ga ćete ga naći. U ovom periodu ćete zaista uživati u svim blagodatima koje ljubav nosi ako sami ne budete tražili probleme. Ovo je vrijeme kada možete srušiti ograde i učiniti sve za ljubav iz strasti. Naravno, sjetite se da sve što je lijepo ne traje dugo i da ćete morati platiti ceh ako budete pretjerivali.

Sada nije moguće razumno razmišljati, ali je moguće postaviti j kao što je Cezara podsjećao sluga kada je ušao u Rim rečenicom koju mu je stalno ponavljao: “Sjeti se, ti si samo ljudsko biće“. Ovnovi koji su u braku imat će podršku partnera koji će biti odlučan, stabilan i pouzdan. Ne budite egocentrični već rješenja za nastale situacije prepustite njemu.

ZDRAVLJE

Na zdravlje mislite unaprijed i ne čekajte da se razbolite. Moglo bi doći do pada imuniteta. Kontrolirajte šećer i masnoće u krvi.

Ovog mjeseca od pomoći vam je glazba koja vam služi za opuštanje.

Bik

POSAO

Stelij planeta u vašem znaku ističe vas i dovodi u centar pažnje. Ambiciozni ste, odlučni i spremni da, ako treba, idete i glavom kroz zid. Istina, vi ste i tvrdoglavi, ali nema potrebe da radite bilo što „na mišiće“ jer znate upotrijebiti i mnogo suptilnije metode. Diplomacija, strpljenje i čekanje dat će dobre rezultate. Imat ćete problem s Marsom koji je sve drugo samo ne strpljiv. Neki će biti spremni i da zarate da bi srušili birokratski sistem i totalitarnost.

Imajte na umu da je svemu potrebna struktura pa prvo svojim planovima dajte formu, a nakon toga djelujte. Sada ćete imati problem s redom i disciplinom, s kašnjenjem i ponavljanjem, s odgovornošću i uvjetovanjem. Možete biti opterećeni što će izazivati osjećaj frustracije. Mogli biste se osjećati potlačenim, a ovo dovodi do bijesa koji sada ima tendenciju da bude i destruktivan. Većina Bikova će se izboriti za svoj status i djelovati odlučno u realizaciji planova. Rasteretit ćete se nepotrebnih ograničenja i zrelo preuzeti kormilo svoga života u vlastite ruke.

LJUBAV

Mars i Venera u Biku stavljaju naglasak na seksualnu energiju. Odbacite tugu, krivnju i žalost. Dozvolite sebi da izgubite kontrolu, da se zabavite i date srcu oduška. Saturn vam donosi suzbijanje, krutost i ograničenja. Traži čekanje i prihvaćanje i donosi umor, patnju i bol. Za sve postoji vrijeme pa i za radost i tugu. Svakako nećete izbjeći odgovornost, ali ako patnja traje, a nemate kanal da uhvatite ravnotežu, razboljet ćete se.

Ako ste u braku, predstoji vam period koji će iskušavati snagu volje i strpljenje. Ako u brak ulazite, trebat će vam dosta mudrosti u budućnosti. Ako se ulazak u brak odlaže, postoji nešto što je od vas pametnije, što vas štiti i čuva od nevolja koje biste sami sebi natovarili. Mlađe osobe su pred realizacijom veze koja se idealizira. Očaranost može postati razočaranost.

ZDRAVLJE

Stres, nervoza, napetost, bijes, ljutnja i ostale negativne emocije uzrok su problema na planu fiziologije.

Blizanci

POSAO

Postoji tendencija da se iscrpljujete, pogotovo ako radite posao u pokretu. Pozitivan stav vam može pomoći da nadvladate fizičku slabost ili loše zdravstveno stanje. Potrebno je da se koncentrirate i uskladite sve svoje aktivnosti na polje brige o zdravlju, dnevnih rutinskih poslova i karijere. Ne treba se previše opterećivati nego akciju poduzeti samo u mjeri koja će dovesti do generalnog poboljšanja.

U vezi s dnevnom rutinom organizirajte se tako da budete što efikasniji raščišćavajući najprije probleme koji vas ometaju i koje je neophodno da se odrade. Lako se može dogoditi da se osjećate teško i da imate previše obaveza, da ne znate što biste prije i da onda jednostavno pobjegnete u sanjarenje. Planovi sada nailaze na objektivne prepreke kroz svakodnevne okolnosti. Između 16. i 30. svibnja/maja nalazite se u top formi. Ovo je vrijeme kada ćete realizirati ciljeve, a do tada budite strpljivi.

LJUBAV

Merkur i Venera će se sresti u drugoj polovini mjeseca. Do tada postoji tendencija ka osjećaju neshvaćenosti i nesigurnosti kao i ka maštanju ili žrtvovanju za neke ideale. Mogli biste djelovati tajanstveno ili neshvatljivo ili biti zatvoreni ili nedostupni što će dovesti do nesporazuma. Ako je došlo do prekida jer ste bili previše ponosni, ako vam je srce ranjeno, sjetite se da ste možda reagirali prenaglašeno i da postoji i druga strana novčića. Najčešće vidite jednu stranu i svim srcem u nju vjerujete.

Nakon nekog vremena situacija se potpuno izmijeni i vjerujete u nešto što je potpuno suprotno ne primjećujući da ste ušli u potpunu kontradiktornost. Sve što ima tendenciju da ide u krajnjost kad tad će ući u svoju suprotnost. Jedino što je sasvim sigurno je da vas tajna veza ne može usrećiti. Sva sreća pa nećete dugo patiti. Vrlo brzo doći će do novih kontakata, raskršća i novih puteva. Pametni ste, otvoreni i pokretljivi. Iskoristite svoje prednosti od polovine svibnja/maja, a prošlost ostavite iza sebe.

ZDRAVLJE

„Samo danas ću nastojati proživjeti dan ne nastojeći da riješim probleme svog života odjednom“.

Rak



POSAO

Veliki planovi moraju se svesti na realnu mjeru. Opozicija Saturna daje pečat cijelom mjesecu iako neće trajati duže od par dana. Prihvatit ćete previše obaveza, a nećete moći postići ono što preuzimate na sebe. Naročito povedite računa o onome što izgovarate kao i na davanje ili prihvaćanje obećanja. U vama ima dovoljno strasti, ambicije i aktivnosti u ovom periodu. Iskoristite dobre aspekte da napravite temelj za promjenu od srpnja/jula.

Konfiguracija zmaja koja će se dogoditi s ulaskom Jupitera u vaš znak smatra se izuzetno moćnom. Ovo je period kada ćete imati priliku da nešto radikalno izmijenite u svom životu. Do tada razmislite na koji segment bi se to moglo odraziti u vašem životu i tu sferu života intenzivirajte. Financije se stabiliziraju. Očekuju vas troškovi koje ste odlagali, ali će biti i priljeva iz izvora koji su za sada samo vama poznati.

Ovo je dobar period za umjetnike, farmaceute i liječnike.

LJUBAV

Saturn u prirodnom petom polju može dovesti do pesimizma, usamljenosti, depresije i ograničenja koja se održavaju na emotivnom planu. Teško ćete se opuštati. Saturn može donijeti staru ljubav u vaš život, ali i ponavljanje lekcija koja niste savladali. Duže veze su na ispitu, a ako ste sami, donijet će karmičkog partnera.

Bračni partneri će riješiti nesporazume koji traju dugo, ako se jedno ka drugom više otvore. Emocije koje su suzdržane i hladne mogu sada postati toplije, a odnos bliskiji. Ipak, većina će se osjećati nesigurno i neshvaćeno tragajući za idealom. Ovo vrijeme traži mnogo strpljenja i razumijevanja.

ZDRAVLJE

Većina planeta je u dobrom aspektu s vašim Suncem pa ćete biti bolje nego inače.

Lav

POSAO

Ako ne radite posao iz ljubavi i ako ne volite ono što radite, u ovom periodu ćete ispitivati sami sebe. U suprotnom, posao će ispitati vas. Kasnit ćete na posao i bit ćete bezvoljni i možete zbog toga dobiti otkaz, što vi to podsvjesno i želite jer ne možete više raditi, a da to nema neki smisao. Tu se podrazumijeva i financijska nadoknada, naravno. Ako ne radite i tražite posao, ali ne želite raditi bilo što, posao može naći vas.

Hoćete li ga prihvatiti ovisi o tome koliko ćete se naći u tom poslu i hoćete li moći da u posao unesete svoj duh i vlastitu kreativnost, svoju snagu i energiju. Kriza s financijama se nastavlja kao i borba da se do novca dođe. Sve ide s kašnjenjem, ali će ipak stići. I odjednom, riješit ćete sve što vas je mučilo danima. Sve zbog čega niste mogli spavati. Od sredine mjeseca poštujte rokove, a zadatke odrađujte na vrijeme. Ne podcjenjujte vlastite snage, talent i potencijal. Iako ste nesigurni, vrlo ste uporni.

LJUBAV

Venera u 10. polju može dovesti do promjene ljubavnog statusa. Žene Lavovi imaju potrebu za domom i obitelji, dok muški Lavovi zauzimaju defanzivan stav i brinu za egzistenciju. Smatraju da još nije vrijeme ili da nema uvjeta , ali ako budu čekali povoljne uvjete, teško da će s takvim stavom ikada ostvariti ono što žele.

Starije i slobodne osobe imaju ideju o tome da je vrijeme da uđu u brak, a oni koji su u braku dolaze u poziciju u kojoj mora doći do transformacije ili prekida u okviru obitelji koju su formirali. Starija ili bolesna osoba može vam pasti na teret što će poremetiti odnose u zajednici. Za sada njegujte nepristranost, budite otvorenog uma i iskreni. Veze mogu opstajati jedino ako svaka strana njeguje svoju individualnost i samostalnost. U posljednje vrijeme ste bili tvrdoglavi i nezadovoljni projektirajući vlastito stanje na odnose i okolinu.

ZDRAVLJE

Ono što ste zanemarivali sada postaje kroničan problem. Ne preuzimajte na sebe previše obaveza.

Trenutno je teško naći mjeru, ali ako se organizam buni, poslušajte ga.

Djevica

POSAO

Novi ciklus će započeti pozicijom vašeg vladara na posljednjem stupnju Ovna. Ono što ste započeli u posljednjih mjesec dana sada morate dovesti do momenta kada treba s riječi prijeći na djela i krenuti u materijalizaciju. Ovan vam je dao polet i osjećaj za svrhu, a Bik će dati samopouzdanje i širenje osobnih resursa. Sada imate priliku da trčite bolje i brže od ostalih. Sada se nećete kolebati niti će vam nedostajati fizičke energije da izdržite napore koje treba izdržati. Ukoliko postavite sebi jasna pravila i napravite plan i krenete u ispunjavanje onoga što ste sami sebi postavili do kraja ovog mjeseca, iznenadit ćete se što sve možete.

Iskustvo će vam biti motivacija za dalje korake. Nažalost, većina će odustati i vratiti se u stari kolosijek planova i analize. Što imate priliku naučiti tijekom ovog mjeseca? Prije svega, naučit ćete da budete uporni, istrajni i da vjerujete u ono što radite. Odličan je period za učenje, daleka putovanja i suradnju s inozemstvom. Sada imate priliku da istaknete svoje sposobnosti i da se dobro organizirate, a ostalo će učiniti sretne okolnosti. Ako ne radite, obratite pažnju na poslove koji su vezani za hranu, nekretnine i građevinu. Najviše sreće imaju ekonomisti, bankari, poljoprivrednici, dizajneri i modni kreatori.

LJUBAV

Imate potrebu za emotivnom slobodom i nezavisnošću, a s druge strane, mogli biste osjetiti posesivnost i nezadovoljstvo, jer osoba koju volite prolazi kroz fazu iskušenja. Možda je sklona da vas provocira ili da traži da se naprave promjene koje treba voditi u određenom smjeru. Ali vi niste previše sigurni da vam je put isti. Oko 8. svibnja/maja doći ćete u opoziciju da ćete morati na jednako tvrdoglav način ustrajati u svojim stavovima, nastojeći sve promijeniti i prilagoditi sebi. Rezultat ovakve situacije je nagli prekid.

Sada postoje teškoće da se složite, ali ako se koncentrirate na interes koji imate, možda ćete nadići izazovni period. Ako se suštinski ne slažete, dobro je vrijeme da se sve prekine. Bračni parovi su u nešto povoljnijoj situaciji, ali će imati sukobe zbog djece. Također, uočava se da će partner imati potrebu za nekom raznovrsnošću. Ispoljavat će se s više individualnosti i nezavisnosti. Ovo će kod vas izazvati sumnju. Ako su temelji braka dobro postavljeni, odnos se neće bitnije poremetiti.

ZDRAVLJE

Dobro će vam doći rekreacija u vidu šetnje ili jogginga.

Vaga

POSAO

Ulazak Venere u znak Bika donio je glavobolje vezane za financije zbog opozicije sa Saturnom. Ali, već od 10. svibnja/maja imate šansu za višestruke izvore prihoda. Sada radite na poboljšanju statusa. Pokušajte razmislite gdje biste mogli dobiti podršku drugih ljudi i kakve su vaše sposobnosti. Novac će doći iz nestandardnog, neuobičajenog izvora. Također, ovo je period u kojem ćete morati raditi disciplinirano, uporno i istrajno. Mogli biste biti umorni i opterećeni pa zbog toga može doći do nekog problema.

Atmosfera na radnom mjestu počinje biti sumorna, a ljudi oko vas zahtjevni. Vrijeme je kada se rezultati postižu ulaganjem izuzetnih napora, ali ovo još uvijek neće do vas dopirati. Od 20. svibnja/maja većina planeta će se preseliti u znak Blizanaca i odatle pružiti podršku vašem Suncu. Ovo znači da ćete od tog momenta lakše realizirati svoje planove, a otpor koji donose okolnosti i ljudi će se smanjiti na minimum.

LJUBAV

Venera, planeta radosti i ljubavi, boravi u prirodnom osmom polju i u konjukciji je s Južnim čvorom. Za neke ovo znači gubitke u ljubavi kao i materijalne gubitke kroz partnerski odnos, ali i pojavljivanje karmičkih odnosa ako za to postoje uvjeti u natalnoj karti. Ipak, nepovoljna događanja samo su iskušenje koje će od 20. svibnja/maja biti završena. Daljnji period je odličan za ljubavne odnose.

Tada imate razloga za radovanje. Bit ćete privlačni suprotnom spolu i često ćete biti u centru pažnje. Ipak, ova pozicija ponekad donosi lakomislenost i ulazak u veze koje bi se kasnije mogle iskomplicirati. Ne donosite ishitrene odluke i ne težite zadovoljstvima na brzinu. Neke Vage mogu očekivati prinovu ili vijesti vezane za prinovu.

ZDRAVLJE

Na zdravstvenom planu mora doći do promjene. Loše navike moraju ostati iza vas, a treba započeti sa stvaranjem dobrih navika.

Važan je redovan odmor i red u svakodnevnim aktivnostima.

Škorpion

POSAO

Vladar radnog mjesta u sunčevom horoskopu je u izgonu pa biste se mogli osjećati loše ili težiti nekakvoj promjeni na polju svakodnevnih obaveza. Pripadnici ovog znaka koji su zaposleni mogu doći u situaciju da se suoče s gubitkom ili da se moraju prilagoditi novonastaloj situaciji. Oni koji brže reagiraju imaju priliku krenuti ispočetka na novom radnom mjestu ili pod novim uvjetima, a oni koji su sporiji, razmišljat će i dalje, ali stabilnije rješenje se nazire tek od ljeta. Neki će se kajati zbog poduzetih koraka, a drugi zbog nepoduzetih.

Ako se bavite javnim poslom, mogli biste se naći u žiži interesa do 20. svibnja/maja. U trećoj dekadi mjeseca bit ćete svjedok promjena na radnom mjestu na kojem ste sada ili na kojem ste bili. Nekoj situaciji se morate prilagoditi. Energija između vas i ljudi s kojima ste u kontaktu se mora usaglasiti ili će doći do razdvajanja. Saturn u tranzitu kroz vaš znak vas prizemljuje, navodi da shvatite posljedice ranijih aktivnosti i time vas tjera da preuzmete odgovornost za sebe.

LJUBAV

Vaša energija je fokusirana i vrlo snažna, a potencijal za razvoj i rast je ogroman. Na emotivnom planu ste morali proći brojne testove i nevolje kako bi odnos napredovao i održao se. Plodove onoga što ste sijali požnjet ćete tijekom ovog perioda. Slobodne osobe srest će životnog saputnika, a u brak će ući naglo i neočekivano.

Neki će imati potrebu da obnove stare veze i dovrše ono što su ostavili nedorečeno. Mladim osobama je najneudobnije, jer bi ovakva pozicija mogla predstavljati restrikciju ili odlaganje. Bračni parovi će naći zajednički jezik i na kratko imati vrlo udoban odnos. Spojit će vas djeca ili više slobodnog vremena za zajedničke aktivnosti.

ZDRAVLJE

Potreba za neprekidnim napretkom i što većom zaradom može postati isuviše intenzivna.

Zapitajte se koliko dugo može vaš organizam izdržati taj tempo.

Strijelac

POSAO

U suštini, uvijek zračite dobrom voljom, entuzijazmom i optimizmom. Zbog toga ne postoje stvari koje na vas mogu dugo utjecati negativno. Uvijek imate rezervnu mogućnost, a posebno sada. Moguće je da nekih svojih potencijala niste svjesni, ali sada imate priliku da doprete do talenata koji su u vama skriveni.

Istina je da ćete se morati prilagoditi okolnostima i uvjetima koji ne daju mjesta za rast i ekspanziju, ali u određenim djelatnostima postoji mogućnost da napredujete ako su vaše ideje originalne i neobične. Naročito je povoljno vrijeme za poslove s bankama ili vezanim za građevinu, poljoprivredu ili prehranu. Pazite da ne ulazite u dugove. Ako ste već opterećeni kreditom, vanredni poslovi mogu biti od pomoći. Potražite savjet stručnjaka.

LJUBAV

Strijelci su vedri i na život gledaju s vjerom u bolje dane. Teška je godina za vama, a pred vama bolji period. Do 20. svibnja/maja bit ćete opterećeni svakodnevnim obavezama pa je malo mjesta za razonodu i provod. Planeta koja vlada poljem ljubavi je u lošem raspoloženju pa se ne može reći da je ovo posebno sretan period. Vjerojatno morate proći kroz određenu krizu i ponoviti neke lekcije.

Saturn vas ograničava, a Uran tjera na promjenu. Moguće je da morate izmijeniti stare sheme po kojima se vladate. Trebali bi biti maštovitiji, neovisniji i tolerantniji. U najmanju ruku, bit ćete suočeni s partnerom koji djeluje ekscentrično i nepredvidivo. Od 20. svibnja/maja, polje partnerskog odnosa se naglašava pa će se i fokus vašeg interesa mijenjati.

ZDRAVLJE

Kada ste obeshrabreni i osjetite da vas okolnosti ograničavaju, ne obeshrabrujte se već gledajte naprijed s optimizmom.

Jarac

POSAO

Neprekidno upirete pogled sami u sebe i ne sviđa vam se ono što vidite. Potrebno je da vas netko ohrabri. Mars će vam dati samopouzdanje i ambiciju, ali ćete se stalno na nešto vraćati i ispravljati. Jarac ima potrebu da sve drži pod kontrolom, a kada kontrola izmiče, možete imati osjećaj da se sve ruši. Ovo vas, naravno, neće spriječiti da postavite sve na nove temelje i da ambiciozno stremite maksimalnim rezultatima.

Pokušajte se fokusirati jer rasipate energiju koja je ionako ograničena. Osobe sa slabijom voljom imat će prepreke i odlaganje ka cilju koji su sebi zadale. No, svakako će se akcije poduzete u ovom periodu završiti dobro u momentu kada planete naprave prohodnu stazu ka dispozitoru koji daje posljednju riječ. Financijska situacija će se stabilizirati od ljeta.

LJUBAV

Miran i udoban period bit će zamijenjen dinamičnijim i burnijim razdobljem u kojem stelij planeta u prirodnom petom polju izaziva napetost i tenziju. Voljena osoba može se miješati u neke stvari koje će u vama izazivati otpor i negodovanje. Samim tim se pojavljuje tvrdoglavost i sumnja da je veza odgovarajuća.

Kada postoji zastoj u protoku energije između Sunca i Saturna javlja se nesigurnost, a u određenim situacijama i odbojnost ka rješenjima koja se nameću. No, svakako se morate osloboditi nekih predrasuda i naslijeđenih stavova. Mlađi, ženski pripadnici ovog znaka imaju predispoziciju za začeće ili volju za isto.

ZDRAVLJE

Poslije 20. svibnja/maja postoji tendencija pada imuniteta uslijed pretjerivanja u određenim aktivnostima.

Bolovi u leđima ili problemi s aritmijom.

