Penzioneri došli na kasu, a račun plaćen: Poznato ko je dao novac za sve

– Došao sam rano u market. Požurio sam da uzmem sve što mi treba. Obradovao sam se kad sam vidio da ima dovoljno toalet-papira, jaja, brašna… Nakon što mi je na blagajni sve otkucano, radnica je rekla da je sve platio Tajler Peri. Bilo je 7 sati ujutro, još nisam popio ni prvu kafu, pa sam mislio da sve sanjam – ispričao je jedan od sretnih kupaca.

“Dobrih ljudi ima svuda. Tajler je to dokazao kroz godine”, “Dokaz da je humanost još uvek živa”, “Predivan gest”, komentarisali su ljudi na društvenim mrežama ovaj Tajlerov potez, prenosi “Noob“.

CONFIRMED: @tylerperry paid for all groceries during Seniors Hour at 44 Atlanta-area @Kroger stores. Look at these faces — you can see the smiles and tears through the masks! pic.twitter.com/MIm7F5Hssr

— Brendan Keefe (@BrendanKeefe) April 8, 2020