Ljubavni horoskop do 7. avgusta 2020. godine: Šta vašem znaku donosi ljupka Venera u Blizancima

Ljupka romantična planeta Venera ušla je u Blizance 3. aprila i nadamo se da ste spremni da flertujete jer ćemo svi osjetiti novi osjećaj lakoće u našim ljubavnim životima.

Venera je planeta vrijednosti – ona diktira kako volimo, flertujemo i pokazujemo naklonost. Takođe vlada stvarima poput ljepote, estetike i luksuza. Venera u Blizancima će uticati na ljubavni život svih horoskopskih znakova – i to će učiniti dvostruko duže nego inače ove godine, jer će se retrogradna Venera desiti u maju, što znači da planeta neće napustiti Blizance do avgusta. To znači da ćemo dugo biti zadržani sa ovim vibracijama, pa ćemo se možda i naviknuti na energiju koja će uticati na naš romantični život u bliskoj budućnosti.

Blizanci su brbljivi, energični i horoskopski znak koji brzo misli, pa kada je Venera ovdje, voli da flertuje. Duhoviti razgovori biće obavezni tokom ovog tranzita – i koristit ćemo mnogo riječi kako bismo iskazali svoju naklonost, a pametan razgovor biće jedan od naših glavnih preokreta.

Venera u Blizancima donosi zabavnu i živahnu energiju u naše ljubavne živote što je samo protivotrov koji nam je potreban za izliječenje ovog proljećnog bluza.

Provjerite kako će Venera u Blizancima od sada do avgusta uticati na vaš ljubavni život na osnovu vašeg horoskopskog znaka.

Ovan

Navikli ste na odvažne izraze ljubavi, ali moglo bi se desiti da budete malo rječitiji u odjeljenju za romantiku u narednih nekoliko mjeseci. Izražavate nežniju stranu svojih osjećanja slatkim flertom. Riječima prigrlite svoj trenutni dar i naglas izgovorite svoja osjećanja.

Bik

Pokloni su vaš omiljeni jezik u narednih nekoliko mjeseci, zato napravite listu želja i budite sigurni da ćete je dobiti od svog prijatelja ili partnera. Sada je vrijeme da pokažete kako se osjećate uz lijepe materijalne znakove ljubavi poput čokolade ili cvijeća.

Blizanci

Kad je Venera zaveštala vaš znak za produženu turneju ove godine, možete se kladiti da ćete se osjećati kao najse*sepilnija, najskromnija, najluksuznija verzija zaljubljenih. Pripremite se da budete u centru pažnje.

Rak

Ovo je vrijeme razmišljanja u vašem ljubavnom životu, tako da, iako se možda nećete osjećati kao najdosadnija verzija sebe kada je u pitanju romansa, učinit ćete mnogo unutrašnjeg rasta i iscjeljenja. Možda ste suviše stidljivi da biste se izrazili, ali vaša prava osjećanja su poznata. Iskoristite ovo vrijeme da dublje upoznate svoje vrijednosti.

Lav

Ne kažemo vam da treba da ogovarate, ali kažemo vam da bi vam preispitivanje stvari koje se događaju u vašem ljubavnom životu sa prijateljima, zapravo moglo pomoći da lakše riješavate stvari i steknete dragocjenu perspektivu. Nemojte se ustručavati da svojim prijateljima kažete sve jezive detalje iz vašeg ljubavnog života.

Djevica

Djevice su tako uzbuđene da jednostavno to ne mogu sakriti – zato se razbuktajte! Spremni ste da kažete svijetu kako se osjećate zbog čega će vam srce poskočiti od radosti. Obično ste diskretniji, ali upravo su javni prikazi naklonosti upravo ono što vam ide.

Vaga

Intenzitet vaših romantičnih veza mogao bi da se preokrene tokom narednih mjeseci, ali to znači i da tenzije takođe mogu rasti. Neophodno je izbeći dramu. Morati raditi na tome da intenzivna osjećanja držite pod kontrolom. Venera u Blizancima voli raznolikost, ali to se dvostruko odnosi na vaš znak. Privlače vas ljudi koji su potpuno različiti od bilo koga s kim ste ikada ranije bili. Izuzetno ste zainteresovani za nekoga iz daleke zemlje ili nekoga ko je mnogo drugačiji od vas. Došlo je vrijeme za internet druženje pa izvadite telefon, otvorite svoje omiljene aplikacije za druženje i počnite!

Škorpija

Naredni mjeseci su vrijeme da počnete da komunicirate o svojim potrebama i ograničenjima kada je u pitanju ljubav i romantika. Odredite neke granice sada. Možda ćete početi da shvatate načine na koje ćete to iskoristiti, ali ovo je vrijeme kada treba preuzeti odgovornost i razgovarati sa partnerom.

Strijelac

Drama u vašim partnerstvima biću prvom planu tokom narednih nekoliko mjeseci – ali iskreno, ponekad vas takva dramatika može ojačati. Vaša veza je možda trenutno na probnoj vožnji, ali ljubav je uvijek razlog zašto kupujete kartu. Oslonite se na svoju intuiciju i verujte svom srcu prije nego što donesete konačne odluke o svojoj vezi.

Jarac

Ovaj tranzit vam pomaže da se otvorite za zadovoljstvo i romantiku na potpuno nov način tokom narednih mjeseci. Ova luda sitnica koja se zove ljubav učinit će da se više otvorite u svom životu. Ne stidite se da postanete malo ranjivi kada je riječ o ljubavi.

Vodolija

Kvalitetno vrijeme je ono što vaš romantični život zahteva od vas narednih mjeseci, Vodolije. Nađite vremena za svog partnera. Organizujte piknik u krevetu ili kupanje da se povežete dublje. Jačanje veze sa vašim romantičnim partnerom je upravo ono što je ljubavni ljekar naredio.

Ribe

Samo želite da sjedite kod kuće uz Netfliks, ali sjetite se svoje tendencije da upadnete u svijet mašte, Ribe. Ako ublažite svoje fantazije zdravom dozom stvarnosti, provući ćete se, piše “Ženski magazin“.

