Kako se koji horoskopski znak ponaša u izolaciji

Ovan

On je sve kupio za sebe, ali ne previše, samo toliko da ne brine da li ima dovoljno. Najbitnije je da bude bezbjedan i da ne mora da ide napolje zbog bilo čega što mu nedostaje. Zato on pravi i posebnu listu za sebe, iako možda živi sa porodicom.

Ipak, treba da razmisli stvarno koliko mu stvari treba jer se može desiti da kao i svaki Ovan može dosta brzo da potroši sve. Ali, ako je neko spreman u ovoj situaciji, on je. Ako ga pitate da Vam pokaže šta je sve spremio za karantin on to jedva čeka, da biste vidjeli kako se spremio.

Bik

Bik sigurno ne planira da napušta svoju kuću bespotrebno, ali njemu izolacija ne pada teško samo ako ima hranu.

Oni s vremena na vrijeme biraju da odahnu i da se ne viđaju sa drugima jer im je to nekad iscrpljujuće. Njima je dosta da imaju hranu za mjesec dana, samo da ne budu gladni.

Opet mogu da pogledaju neku seriju od prve sezone, a to će ih takođe usrećiti. Bik uvijek igra na sigurno.

Blizanci

Postoje dva tipa Blizanaca. Jedan provodi vrijeme u izolaciji tako što slaže papire, knjige i novine na najrazličije moguće načine. Bitno je ono što treba da se pročita, ono što je pročitano, boje i veličina knjige.

Drugi ćaska sa svima bez prestanka, priča telefonom, jer izolacija mora nekako da prođe, a ovako će proći najbrže. Javlja se prijateljima i rođacima sa kojima se nije čuo dugo, jer je sada vrijeme za to.

Rak

Panika koja može da zavlada u domu Raka može samo da bude oko toga da mu nešto nedostaje. Ali to se ne dešava jer je on spreman za svaku situaciju.

Pozvaće sve rođake kod sebe, da mu ne bude dosadno.

Svijet Raka je sada kuhinja i krevet i njemu je bitno da uživa u svemu što je obezbjedio. Ušuškanost doma mu je prioritet u svakoj situaciji, iako će biti preosjetljiv, neće to svako moći ni da vidi jer neće imati kontakt sa previše ljudi.

Rak će Vam dati najbolji savjet šta da se radi kod kuće kad više nemate ideja.

Lav

Lav voli da se izoluje iako mu to teško pada, ali on zaista brine za sebe najviše na svijetu jer sebe najviše i voli. Svakako, uvijek će se naći neko društvo ili rođaci koji će doći kod njega kući misleći da je vrijeme za žurku, ne za karantin.

Nije lako Lavu, ali mora da se odrekne pažnje drugih ljudi neko vrijeme. Zato će svakako objavljivati na društvenim mrežama sve što mu se svakog dana desilo.

Djevica

Djevica je sigurno nabavila asepsol, alkohol i masku. Ne, ona nije to nabavila sada, nego još prije par meseci. Ona je spremna na sve, na svaku situaciju na koju niko nije spreman. Uvijeek ima parolu da je bolje spriječiti nego liječiti. Takođe, ona zna gdje da nađete šta god da Vam nedostaje.

Vaga

Vagi je bitno da nije sama. Sama ne može da podnese da bude u izolaciji. Ali ako baš mora onda će naći šta da radi vrlo lako.

Ako je sa partnerom, onda će druga osoba da uradi sve što može za nju, jer je ona napravila spisak. To je savršen balans. Svakako, ne odstupa od svojih pravila, od nege, šminke i lijepog oblačenja, pa čak i kad je niko ne vidi.

Škorpija

Škorpija je spremna na sve, ali psihički. Njoj ne treba ništa, jer gdje god da je neko stavi ona se dočeka na noge i snađe se. Njoj izolacija ne pada teško jer je vježbala i kad treba da dođu neželjeni gosti neće se javiti na telefon, niti će otvoriti vrata.

Ona zna šta sve može da se desi u svijetu, pa onda zna da je ipak bolje da bude bezbjedna u svom domu. Zato joj izolacija i ne pada teško, pa može da sredi kuću konačno kako je zamišljala, a da joj niko ne smeta

Strijelac

Strijelac je isplanirao svoj proces izolacije jako lako. Što se njega tiče ovo je zasluženi odmor na kom će da radi da bi poslije mogao da putuje. Sva putovanja će da isplanira.

Pristaje na sve samo ako ima sve stvari koje ga zabavljaju. Internet, knjige, kućni bicikl – sasvim mu je to dovoljno da uživa, bilo da je sam ili sa nekim drugim.

Pored njega nikom nije teško jer on čini druge ljude raspoloženim, tako da ako ste sa njim u izolaciji to će svakako proći brzo.

Jarac

Jarac sve shvata ozbiljno, pa i izolaciju. Napraviće plan za rad, kao da se ništa ne dešava. Ništa ne sme da odstupi od rasporeda jer će tako da ima kontrolu bar nad vremenom.

Ako radi, mnogo će sve lakše da podnese jer mu neće biti dosadno. Ako ne radi, onda će da sredi neke stvari u kući koje odlaže godinama, jer kad će ako ne sada.

Vodolija

Vodolija voli da bude sama, ali u isto vrijeme voli da se druži, ako ima vremena. Pošto će sada da ima dosta vremena onda će joj prijatelji nedostajati, ali je ona od onih koja će da zakaže kafu sa nekim onlajn.

Neke ideje koje ima za posao će sada da razradi i da ih kasnije sprovede u djelo.

Ipak, većina Vodolija radi od kuće ili može da radi onlajn, pa neće imati dosta promena kao svi. Jedino što ne vole zabrane, ali kad prihvate brže će vreme da protiče.

Ribe

Ribe vole da se druže, ali ne stalno, samo kada njima odgovara. One će da brinu da li svi imaju hranu i lekove, pa ako mogu da pomognu biće sigurno jedne od volontera.

Ne pokazuju brigu, jer znaju da to nije nikom od pomoći. Lako će im proći izolacija ako nađu dobre serije, filmove, ako slušaju muziku ili crtaju, piše “Mondo“.

Facebook komentari