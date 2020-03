Zdravstvena slaba tačka svakog horoskopskog znaka

Ovan

Ovan simbolizuje glavu. Ovan ne sme da se nervira, a mora se baviti sportom. Redovno mora ići na preventivne preglede i treba da smanji stres na minimum. Moguć je povišen pritisak. Upale u organizmu su isto moguće, pa i prehlade. Kada kažemo za nekog da ima višak energije ili manjak, to se povezuje sa planetom koja vlada Ovnom, a to je Mars, kao i sa ovim znakom.

Ugroženi su: glava, oči, uši, mozak, lice, sinusi.

Bik

Mora da jača imunitet. On se brzo oporavlja, ali samo ako je u njegovom životu sve kako treba. Ako nije, dolazi do stresa i do bolesti. Ipak, on dosta brine o sebi, pa je retko bolestan. Zdrav način života je obavezan.

Ugroženi su: grlo, tiroidna žlezda, vrat, glasne žice.

Blizanci

Mogući su problemi sa disanjem. Treba da izbegavaju pušenje, jer su osetljiva pluća. Astma i anemija su isto bolesti koje su zastupljene kod Blizanaca. Oni su nervozni, pa napetost može da dovede do toga da nemaju strpljenja da vode računa o sebi.

Ugroženi su: ruke, pluća, ramena, nervni sistem.

Rak

Rak mora da pazi na ishranu. Problemi sa varenjem i svi problemi na nervnoj bazi, kao što su nervozni stomak ili znojenje koje je pojačano, su karakteristični za Raka. Kada ima neki veliki stres to mora da ostavi neki manji trag na zdravstveno stanje. Treba više da brine o sebi.

Ugroženi su: dojke, imunitet, materica, stomak.

Lav

Lav dosta preteruje što se tiče svega. Bilo da su to izlasci, hrana, prejedanje, previše poroka, previše uživanja – ništa od ovoga nije dobro u većoj meri. Zato bi trebalo da razmisli o balansu u životu. Može da ima slabu cirkulaciju i visok pritisak.

Ugroženi su: srce, kičma, leđa.

Djevica

Devica mora da pazi šta jede i da obroci budu manji, ali kvalitetniji. Njoj to nije teško, štaviše, to baš i voli. Osetljivi su organi za varenje pa ne sme da se preteruje. Moguća je gorušica, a sve to zbog nervoze.

Ugroženi su: stomak i organi za varenje, jetra.

Vaga

Ukoliko se mnogo nerviraju zbog sebe ili drugih oslabi im imuni sistem i to ne treba da rade. Ne treba zbog drugih da zaborave na sebe i svoje potrebe. Imaju problem sa kožom, alergijama, a moguć je pesak ili kamen u bubregu. Nega kože je obavezna, pošto se i ona vezuje za ovaj znak.

Ugroženi su: koža, bubrezi.

Škorpija

Od stresa dolazi do infekcija. Upale jajnika su moguće kod žena, a urinarne infekcije su moguće kod oba pola. Seksualni odnosi moraju da budu sa zaštitom. Brzo se oporavlja.

Ugroženi su: reproduktivni sistem, reproduktivni organi, urinarni trakt.

Strijelac

Od previše uživanja ili previše aktivnosti, Strelac može da ima zdravstvene probleme. Treba da budu umereni sa uživanjima u hrani. Moguća je kila, reuma, išijas. Moraju da budu pažljiviji, da se ne preforsiraju, tako može da padne imunitet.

Ugroženi su: kukovi, butine, jetra, imunitet.

Jarac

Jako izdržljiv znak koji u mladosti nema toliko problema, koliko u drugoj polovini života. Ipak, ako vodi računa o sebi ne mora da ima veće probleme. Bitno je da se ne umara previše, da nađe vreme za sebe, a ne samo da radi.

Ugroženi su: kolena, zglobovi, zubi, kosti.

Vodolija

Kada bude imala manje stresa u životu, svi problemi Vodolije će se smanjiti ili će nestati. Cirkulacija je loša pa ne zanemarujte šetnje.

Ugroženi su: listovi, cirkulacija, nervni sistem.

Ribe

Mogući su problemi sa nesanicom, preforsiranjem, neodmaranjem. Ribe nekad nemaju meru jer ne primećuju da nešto loše rade sebi, naročito ako imaju posao koji vole ili porodicu kojoj su posvećene. Moguće su prehlade, grip, alergije.

Ugroženi su: stopala, limfni sistem, ligamenti.

mondo.rs

Facebook komentari