Osobine žena zbog kojih mnoge nemaju sreće u ljubavi – “Budite muškarcu žena, a ne stroga majka”

Žene koje non-stop uživaju u tračevima; Žene koje negativno govore o drugima i omalovažavaju sve oko sebe definitivno će odbiti svakog muškarca. Ponekada možete nešto da prokomentarišete o nekome, ali ne i da vam to postane prioritet.

Muškarci ne razumeju zašto žene imaju potrebu da stalno nešto pričaju ili da prigovaraju. Oni se vode jednostavnom logikom – ako mi nešto smeta, to ću sam da promenim, a ako ne mogu, onda ću da se povučem. Žena koja je opsednuta dijetama; Ako vam je svaka druga rečenica: “Uh, neću to da jedem jer ima previše kalorija”, to će da ga vrlo brzo otera od vas.

Ali ako mu još počnete da prigovarate u stilu: “Zašto piješ pivo, pa znaš da to goji”, ekspresno će da pobegne od vas! Muškarci vole kad su devojke opuštene i znaju kako da uživaju u životu. Naravno, to ne znači da ćete osam puta dnevno da jedete na primer ćevape između obroka, nego da ponekad jednostavno otpustite kočnice i prepustite se slatkom uživanju.

Žena koja mnogo priča o poslu; Divno je da volite svoj posao, ali nema nikakve potrebe da drugima a naročito dečku punite glavu o rokovima, kolegama, šefu ili poslovnim prezentacijama, jer će biti jasno da nemate niti jednu drugu temu o kojoj biste razgovarali.

Muškarca možda zanima, na primer, šta mislite o njemu, šta biste želeli da radite kada niste na poslu, vaši hobiji, vaši stavovi… Ako želite da imate dečka, vreme je da prestenete da razmišljate isključivo o poslu i počnete da živite život,piše Infpult

Žena koja je nezadovoljna svojom rodbinom; Retki su oni koji imaju savršenu rodbinu, koji se nikad nisu posvađali sa nekim i koji sa svima imaju genijalne odnose. Međutim, to nije razlog da neprestano pričate o tome i da ih ogovarate. Ako nemate nešto dobro reći o rodbini, preskočite tu temu.

Žena koja glumi majku; Obično neke žene smatraju da sve znaju, pa se tako i ponašaju – poput vrhunskog savetnika. Imaju osećaj da moraju da čuju sve probleme ovog sveta i naravno žele da ih reše u trenu, jer ko bi to znao bolje od njih?! Opsednute su time da dečka stalno gnjave gomilom pitanja, a potom da mu dele “mudre savete”. Činjenica je da niti jedan dečko ne želi da izlazi sa svojom mamom!

