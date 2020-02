Kako će retrogradni Merkur uticati na svaki znak: Do 9. marta će se dešavati čudne stvari

To znači da je pravo vrijeme da se tokom naredne tri sedmice spremite za pravi rolerkoster – pretrpanih rasporeda, problema u komunikaciji i misteroznih kvarova, sve dok Merkur ne nastavi svoj direktnan hod 9. marta, od kada ćemo osjetiti poboljšanje.

Ovaj retrogradni Merkur počinje u Ribama, a na kraju se vraća nazad u Vodoliju, što znači da ćemo se tokom ovog perioda prepustiti mislima, donositi zaključke, slušati starije od nas, ujedno ćemo se povezati sa porodicom i naučiti važne životne lekcije. Ribe su sanjiv i emotivni znak koji takođe ima duhovnu prirodu. To znači da će mnogi biti emotivniji tokom ovog perioda, posvetit će se važnim stvarima, dubokim i korijenitim promjenama…

Bilo da smo oduševljeni ovim tranzitom ili ne, astrolozi najavljuju da će svi horoskopski znaci osjetiti efekte ove planetarne drame na nebu, na dobar i loš način.

U nastavaku možete da pročitate kako će retrogradni Merkur uticati na vaš znak:

OVAN

Kako se Merkur bude kretao retrogradno, Ovnovi će sve više ulazi u period introspekcije u cilju samospoznaje svoje duše. Vrijeme je da kopate malo dublje i razumijete dubinu svoje podsvijesti. Život je mnogo dublji nego što mislite, a ovaj tranzit će vas podsjetiti na to. Prihvatite intezitet dešavanja, jer ćete nakon ove retrogradnosti biti mnogo mudriji.

BIK

Tokom retrogradnog Merkura imat ćete potrebu da ponovo procijenite odnose sa ljudima. Vrijeme je da bolje pogledate osobe koje vas okružuju jer se možda još uvijek držite starih navika i obrazaca koji vam otežavaju da vidite svijet pravim očima. Budite spremni da završite odnose koje vam već duže vrijeme ne služe ničemu.

BLIZANCI

Retrogradnost vaše vladajuće planete će vas podsticati da razmislite o svojim nedavnim uspjesima. Ovo će biti značajan period za vas jer ćete sumirate sve bitne stvari, kao i lekcije kroz koje ste prošli, prije nego što postavite nove ciljeve. – Pogledat ćete iza sebe kako biste zaključili šta ste sve postigli, ali ćete i zacrtati nove ciljeve. Osim toga, imajte u vidu da je lako upasti u neku fazu konfuzije tokom ovog mjeseca, tako da morate njegovati svoje misli.

RAK

Dok se putovanje ne preporučuje tokom ovog perioda, možda će biti korisno da pobjegnete na kratko iz grada i posjetite osobu koja vam prija i hrani vas pozitivnom energijom. Potrebno vam je vrijeme da izgradite dublju konekciju, što znači da je ovo savršeno vrijeme za odlazak na kratak put. Najbolje bi bilo da odete na poznato mjesto koje ima neku sentimentalnu vrednost za vas. Hranite sebe lijepim mislima i osjećanjima.

LAV

Ova retrogradnost će vas natjerati da sebe pogledate u ogledalo. Da li vam se sviđa to što vidite? Dobit ćete priliku da pogledate u svoja različita stanja, obrasce ponašanja, raspoloženja… Ako ste ponosni na ono što vidite, onda nagradite sebe i nastavite i dalje da se ponašate na isti način. U suprotnom, pravo je vrijeme da zacrtate nove ciljeve kako biste počeli da radite na sebi i unaprijeđujete svoj život.

DJEVICA

Vaš društveni život i ljubavne veze će se naći pod mikroskopom. Počet ćete da analizirate gdje problemi zapravo leže – u vašem ili tuđem ponašanju. Bićete pronuđeni da se fokusirate na svoje emocije, bilo da imate partnera ili ste sami. Posvetite se sebi jer ćete sada imati vremena da razmotrite odnose sa prijateljima, poznanicima, kolegama, partnerom. Sada ćete ustanoviti da li problem zaista leži u vama i da li sami blokirate svoju sreću.

VAGA

Ova retrogradnost će vas natjerati da više brinete o sebi. Vrijeme je da se posvetite važnim stvarima, a posebno zdravlju. I dok volite da brinete o drugima, ovog puta treba da se pobrinete za sebe. Stavite sebe u prvi plan i pokušajte da zaključite šta vam je zaista potrebno za životnu radost i blagostanje.

ŠKORPIJA

Ukoliko tokom prethodnom perioda uopšte niste brinuli o sebi, retrogradni Merkur će sda ući u vaš život i ohrabriti vas da konačno definišitete svoje prioritete i želje. Na primjer, sada ćete morati da prihvatite pojedine mane svoje porodice koje vam možda predstavljaju teret u životu i koje vas drže podalje od ostvarivanja ispunjenog života.

STRIJELAC

Retrogradni Merkur će djelovati na vaša osjećanja. Vi se inače ne zadržavate u prošlosti, ali ćete morati da se suočite sa vrlo bolnim sjećanjima jer je samo tako možete da raščistite emocionalni nered. Budite pažljivi – nikako ne bi trebalo da ponavljate ranije obrasce ponašanja kako ne biste živjeli po ustaljenom ritmu. Ovaj tranzit će vam podstaći da ponovo preispitate svoj porodičan život i kako on utiče na vas i vašu sreću.

JARAC

Kada ste posvećeni nečemu, radite to cijelim srcem i nećete prestati sve dok ne ostvarite cilj. To znači da će vam retogradnost donijeti priliku da usporite i odlučite kojim putem ćete ići dalje. Vrijeme je da napravite korak u nazad i preispitate svoje vrijednosti, prije nego što ih podijelite sa svijetom. Da li znate zašto posao budi strast u vama? Vrijeme je da to pokažete svima.

VODOLIJA

Kako Merkur bude hodao unazad, Vodolije će se fokusirati na probleme koji se odnose na lični indentitet. Vrijeme je da duboko udahnete i pokušate da shvatite ko ste zaista. Jednom kada budete spoznali sebe, bićete svjesniji svih kvaliteta koje posjedujete. Zapamtite, vaša jedinstvenost vas krasi.

RIBE

S obzirom da će retrogradan Merkur proći kroz ovaj znak, Ribe će osjetiti jaku energiju u najdubljim dijelovima sebe. Zahvaljujući iskustvima iz prošlosti, koji leže u podsvijesti, postat će svjesniji sebe. Iskoristite ovaj period da se posvetite svojoj rutini meditacije i obratite pažnju na svoje snove. Posvećivanje duhovnoj praksti će vam pomoći da lakše prebrodite sve probleme, piše “Informer“.

