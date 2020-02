Stvari koje pametni ljudi nikad ne bi izgovorili na glas

Bez obzira koliko talentirani ili sposobni bili, postoje fraze koje u trenu mogu promijeniti kako vas ljudi doživljavaju i baciti na vas negativno svijetlo, stoga pazite što govorite i razmislite jeste li jednu od ovih loših stvari, koje najpametniji među nama izbjegavaju, izjavili u posljednje vrijeme:

1. “Nije pošteno”

Sve odrasle osobe znaju da život nije pošten, pa ako izjavite ovako nešto – djeluje naivno i djetinjasto. Radije budite konstruktivni, držite se činjenica i suzdržite se od komentara.

2. “Ali tako smo uvijek radili”

U današnjem svijetu konstantnih promjena i neprestanog tehnološkog razvoja nema mjesta za stagniranje, a ovakvom izjavom djelujete lijeno i nespremno za promjene.

3. “Nema problema”

Ovo svi često kažemo kad nam neko zahvali ili nas zamoli da nešto učinimo. Ali to djeluje kao da je molba u stvari trebala predstavljati problem. Stoga radije recite da vam je bilo zadovoljstvo ili da ćete im rado pomoći.

4. “Ja mislim…/Ovo će možda zvučati smiješno…/Ovo što ću pitati je možda glupo”

Nemojte koristiti ove pasivne fraze kojima smanjujete svoj kredibilitet. Čak i ako nakon toga predložite nešto zaista sjajno, pokazat ćete da vam manjka samopouzdanja, zbog čega će vas i drugi manje cijeniti.

5. “Ovo će trajati samo minutu”

Na taj način ćete umanjiti svoje mogućnosti. Jer drugi neće smatrati da ste brzi, nego da posao obavljate ‘na brzaka’ i s nedovoljno pažnje.

6. “Pokušat ću”

Kao i riječ ‘mislim’, tako i ‘pokušaj’ zvuči kao da vam nedostaje potrebno samopouzdanje da možete obaviti zadatak. Preuzmite odgovornost za svoje mogućnosti, te ili obavite posao ili ponudite alternativu.

7. “On je lijen/neposoban/budala”

Ako kažete ovako nešto o kolegi, to ne možete povući natrag. Ako on i je takav, drugi to ionako znaju pa nema potrebe da to ističete, a ako niste u pravu na kraju ćete vi izgledati kao budala.

8. “To nije u opisu mojeg posla”

Ova često sarkastično izrečena izjava mogla bi djelovati kao da ste spremni obaviti tek minimalno potrebnu količinu posla za koji ste plaćeni. To je, dugoročno gledano, loša stvar, jer biste se tako mogli progurati u kategoriju ‘lako zamjenjivih’.

9. “To nije moja greška”

Nikad nije dobra odluka prebaciti krivicu na nekog drugog. Budite odgovorni. Ako ste imali ikakvog udjela u nastaloj šteti, bez obzira koliko mala ona bila, priznajte to. Ako ne, probajte objektivno, bez imalo strasti, objasniti što se dogodilo, držeći se činjenica.

10. “Ne mogu”

Ovo je u rangu s prethodno navedenom izjavom. Ljudi ne vole čuti da nešto ne možete obaviti zato što misle da to znači da ne želite nešto učiniti, pa ‘ne mogu’ sugerira da se niste ni voljni potruditi se i pokušati obaviti posao, piše Business Insider.

11. “Mrzim ovaj posao”

Posljednja stvar koju itko želi čuti na poslu jest kako se netko žali na to koliko ne voli ono što radi. Na taj način ćete se samo obilježiti kao negativnu osobu koja ubija moral cijele skupine,piše Aura

