Zubi vam nisu biserno bijeli? Razloga je više, ali rješenja ima

No to nije osobito iznenađenje, piše LiveScience. Mnogo stvari utječe na boju zuba dajući im žutu nijansu, a ima ljudi kojima će se zato biti neugodno smiješiti, prenosi “24sata“.

Američki liječnici pojašnjavaju kako se svaka boja zuba osim bijele ili blijedožućkaste smatra nenormalnom. Promjene u boji zuba uzrokuju unutrašnje i vanjske mrlje. Na boju mogu utjecati i zdravstveni čimbenici te lijekovi koje uzimate, kao i loše četkanje zuba.

Vanjske mrlje

Vanjske mrlje utječu na površinu zubne cakline, odnosno tvrdog vanjskog omotača zuba. Iako se caklina može lako umrljati, te se mrlje brzo i učinkovito mogu ukloniti ili sakriti.

“Osnovni razlog žutih zuba je životni stil. Pušenje, kava, čaj i žvakanje duhana najgori su neprijatelji zuba”, ističe stomatolog dr. Justin Philipp iz Arizone.

Katran i nikotin iz duhana kemikalije su koje uzrokuju žute mrlje na površini zuba kod ljudi koji puše ili žvaču duhan. Dodatno, svaka hrana koja može ostaviti mrlje na vašoj odjeći, učinit će isto i sa zubima. To znači da besprijekornu bjelinu može narušiti tamna čokolada, soja sos, balzamički ocat, curry ili umak za špagete.

Isti utjecaj ima i pojedino voće te povrće. Tako, primjerice, na boju zuba može utjecati grožđe, višnje, nar, borovnice i slično. Riječ je o namirnicama bogatima supstancama koje proizvode pigment, pa će na taj način umrljati i zube.

Dodatno, mrlje će nastati i zbog pretjerane konzumacije lizalica ili slastica. Kisela hrana i pića prouzročit će mrlje zbog uništavanja zubne cakline, pa će se pigmenti iz hrane lakše lijepiti na površinu zuba. Tanin, gorki sastojak čaja i vina, pomaže bojama da se lakše pričvrste za površinu.

No ima i dobrih vijesti za ljubitelje čaja. Studija iz 2014. godine pokazala je da dodavanjem mlijeka u prehranu smanjujete šansu stvaranja mrlja na zubima jer se proteini iz mlijeka vežu na tanin. Tekući oblici nadomjestaka željeza također utječu na boju zuba, a iz Klinike Mayo navode da postoji više načina kako izbjeći mrlje. Nedovoljna higijena, činjenica da ne četkate zube redovito ili ne koristite zubni konac, vodi do gomilanja plaka na zubima i sukladno tome dolazi do promjene boje.

Unutrašnje mrlje

Unutrašnje mrlje javljaju se u tzv. dentinu, unutrašnjoj zubnoj strukturi. Zbog toga ih je teže otkloniti. Razni lijekovi imaju utjecaja na takav oblik promjene boje, a kod djece mlađe od osam godina promjenu boje zuba prouzročit će uzimanje antibiotika poput tetraciklina ili doksiciklina. Tada će poprimiti smećkastu boju.

Djeca žena, koje su uzimale tetraciklin nakon četvrtog mjeseca trudnoće ili dok su dojile, mogu imati drugačiju boju zuba. Tijekom odrasle dobi, takve će promjene izazvati i vodica za usta koja sadrži klorheksidin, sastojak koji smanjuje broj bakterija te liječi gingivitis, odnosno upalu desni. U tom slučaju će zubi promijeniti boju u smeđu.

Sličan je utjecaj i minociklina, lijeka za suzbijanje akni. Na promjenu boje zuba utječe i kemoterapija ili zračenje glave i vrata. Čak i neki relativno česti lijekovi poput antihistaminika, antipsihotika i lijekova za krvni tlak ponekad će obojati zube u žuto.

Za ojačavanje zuba i njihovu zaštitu fluorid je vrlo koristan, no ako ste unijeli previše ovog minerala, to može rezultirati bijelim ili smeđim mrljama na zubima. S tim se problemom najčešće susreću u krajevima u kojima je pitka voda bogata fluoridom, osobito ako se uzima iz bunara.

Stomatolog upozorava kako su takve promjene moguće i ako se koristi zubne paste s dodatkom fluorida te vodice za usta koje sadrže taj mineral. Pojedini stomatološki zahvati mogu rezultirati promjenom boje zuba u crno.

“Mnogi stomatološki materijali uzrokuju promjenu boje, osobito amalgamske plombe. Zbog toga zub izgleda kao da je sive ili crne boje”, ističe dr. Bruno Sharp iz Miamija.

Dodatni uzroci

Osim mrlja, promjenu boje zuba mogu uzrokovati životna dob, genetika, ozljeda ili neka bolest.

“Mnogo je razloga, a među vodećima je genetički poremećaj Dentinogenesis Imperfecta i amelogenesis imperfecta. Riječ je o nasljednim poremećajima zbog kojih se zubi ne razvijaju pravilno i to vodi do njihove diskoloracije”, objasnila je dr. Edita Outericka iz Massachusettsa. Genetsko naslijeđe je i razlog zbog kojeg pojedinci imaju bitno svjetlije nijanse zuba od drugih ljudi.

“Razlog leži u gustoći zubne cakline. Ako imate tanju caklinu, prava boja prirodno žućkastog dentina će se lakše vidjeti”, kazala je stomatologinja.

Starenje dodatno utječe na promjenu boje, pa kako se caklina s vremenom stanjuje, zubi djeluju žućkasto. Najbolji način za očuvanje cakline je proizvodnja sline koja čisti plak i ostatke hrane sa površine zuba. Pranje zuba dvaput na dan, konzumacija vode s dodatkom fluorida te redoviti posjeti stomatologu također će pomoći u očuvanju zdravlja zuba.

Bolest će utjecati na boju zuba ako ste imali iznimno visoku temperaturu ili infekciju u ranom djetinjstvu. Teška novorođenačka žutica dodatni je razlog zašto vam zubi nisu blještavo bijeli, a ako ste u djetinjstvu nezgodno pali i ozlijedili zube, mogu poprimiti sivkastu boju. Slične ozljede će kod odraslih oštetiti zubnu caklinu i tako voditi do trajne diskoloracije. Posebno su podložni promjenama ljudi koji često škrguću zubima jer tako uništavaju caklinu koja otkriva žućkasti dentin.

Prevencija i liječenje

Najbolja prevencija za pojavu žutih zuba je posvetiti pažnju onome što jedete i pijete te prestati pušiti. Dobra dentalna higijena i posjet stomatologu najmanje dvaput na godinu dodatno će pomoći. Ako je promjena u boji nastala zbog loše oralne higijene, vidjet će se kao nakupine plaka koje će stomatolog lako ukloniti prije nego što se razviju problemi.

“Najbolje je ako odete profesionalcu na redovito čišćenje kamenca jer ćete time ukloniti i neželjene mrlje. Dodatno, možete piti na slamčicu kako biste smanjili doticaj tekućina sa zubnom caklinom te isprati usta vodom nakon konzumacije hrane i pića koji bi mogli ostaviti mrlje”, savjetovala je stomatologinja Outericka.

Ako ste i dalje nezadovoljni bojom svojih zuba, obratite se stomatologu koji će vam otkriti kako da vaš osmijeh bude svjetliji.

